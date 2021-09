S toplino na ti do celovitega ogrevanja

Oglasno sporočilo

Nekaj simboličnega je bilo v postavitvi dveh sosednjih razstavnih prostorov v hali L celjskega sejma: sedemdesetletna tradicija znamke Tiki se je "naslonila" na globalno švedsko skupino NIBE Industrier, katere sestavni del je.

Skupaj sta obiskovalcem Mednarodnega obrtnega sejma ponudili najbolj celovito ponudbo, kar jih je danes mogoče najti na slovenskem trgu: od grelnikov vode večjih volumnov, toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode in prostora ter zalogovnikov tople vode pa vse do sončnih elektrarn.

Sestavni del svetovne skupine

Tiki je bil ustanovljen pred 70 leti kot Tehnični inštitut kovinske industrije Slovenije. Kljub viharnosti različnih časov je podjetje obstalo in je danes cenjeno v Evropi ter po svetu kot eden vodilnih proizvajalcev grelnikov vode. Le takšen Tiki, s tradicijo, znanjem in svetovnim ugledom, je lahko postal del švedske skupine NIBE.

Po desetletjih razvoja znotraj koncerna Gorenje je Tiki danes sestavni del globalne korporacije, ki zagotavlja vrhunsko kakovost in globalni razvoj. NIBE spoštuje lokalno znanje in razvite blagovne znamke, zaradi česar se skupina Tiki s sedežem in proizvodnim obratom v Stari Pazovi, razvojem, prodajo in vodenjem v Velenju ter trgi po vsem svetu v takšni mednarodni družbi odlično počuti.

Vrhunske toplotne črpalke NIBE so najboljši primer pregovorno visoke švedske kakovosti in zavezanosti zeleni energiji, saj jih to vodilno evropsko podjetje izdeluje že več kot štirideset let, slovenskim kupcem pa jih ponuja partnersko podjetje KNUT.

Skrbno ravnanje z viri

Izviri naše vsakdanje toplote danes niso cenjeni, če ne ravnajo skrbno z naravnimi viri. Poiskati jih moramo v zraku, zemlji, vodi ali sončni energiji.

toplotne črpalke Tiki združujejo najsodobnejšo tehnologijo, vrhunsko oblikovanje in spoštljiv odnos do vseh virov. Z njimi je mogoče ogrevati tako prostor kot sanitarno vodo, njihova največja prednost pa je, da najdejo toploto tam, kjer jo je zadosti in je praktično zastonj: v zraku ali pod zemljo, odlično pa se obnesejo tudi v kombinaciji s solarnim sistemom. Zatozdružujejo najsodobnejšo tehnologijo, vrhunsko oblikovanje in spoštljiv odnos do vseh virov. Z njimi je mogoče ogrevati tako prostor kot sanitarno vodo, njihova največja prednost pa je, da najdejo toploto tam, kjer jo je zadosti in je praktično zastonj: v zraku ali pod zemljo, odlično pa se obnesejo tudi v kombinaciji s solarnim sistemom.

Na sončni strani Alp

Prav poletna sončna energija, zbrana v sončnih celicah na strehi, je tista, ki jo današnje pametne toplotne črpalke že uspešno kombinirajo s siceršnjim zajemom energije iz okolja ali zemeljskih globin.

Obiskovalce celjskega sejma je poleg energetskih zmogljivosti najbolj zanimal ekonomski izračun.

Prijazni strokovnjaki iz Tikija so jim pojasnili, da se investicija v toplotno črpalko povrne že v nekaj letih. Računi pokažejo, da se strošek segrevanja sanitarne vode v družinskem proračunu zmanjša kar do 75 odstotkov. Če pa je toplotna črpalka priključena na hišni solarni sistem, se v času presežene energije voda segreva na maksimalno temperaturo 65 stopinj Celzija praktično zastonj.

Pripravljeni na aktualne izzive

Prokurist družbe Tiki Peter Šilc je ob robu sejma poudaril: "Pripravljeni smo za prihodnost. Naše naprave so izjemno ekonomične, s preudarno rabo virov pa prispevamo k nizkoogljični družbi. Posebej zanimivo ponudbo smo ob aktualnih izzivih pripravili za Šaleško dolino: z odločitvijo za Tikijeve celovite rešitve bodo računi ogrevanja številnih družinskih hiš v Velenju in Šoštanju občutno nižji."

Več na www.tiki.si.

Naročnik oglasnega sporočila je TIKI D.O.O.