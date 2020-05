Pripravimo se na popolno poletje doma

Vse kaže, da bomo morali več pozornosti nameniti ureditvi tega prostora, ki bo letos – še bolj kot prejšnja leta – tudi priročen prostor za počitek, druženje in delo. Če nam preurejanje naših zunanjih domačih prostorov že dolgo časa hodi po glavi, je morda prav zdaj pravi trenutek za pomemben korak – preureditev prostora in nakup nove opreme za popolno uživanje v poletju malo drugače. Ta korak bomo storili veliko lažje, če se bomo odločili za potrošniški kredit.

Kako preurediti droben košček sveta, ki ga neizmerno ljubimo?

Vrt ali terasa sta podaljšek naše dnevne sobe in jedilnice v naravo. Foto: Getty Images

Vrt ali terasa nam dajeta zelo pomemben stik z naravo, ki ga z življenjem v strnjenih naseljih tako zelo potrebujemo. Ne glede na to, kako velik je ta naš košček, pa se potrudimo, da bo zažarel v najlepši luči.

Zakaj preurejati vrt? Mogoče nam zunanjost našega doma že zdaj ni všeč ali pa bi jo radi le spremenili in si ustvarili lastno oazo za uživanje na prostem. Kakorkoli, vrt lahko uredimo čisto na novo ali pa preuredimo starega. Včasih je dovolj, da preuredimo gredico, potke, ograje ali rastlinje, lahko pa se odločimo za korenite spremembe.

S premišljenim načrtovanjem in nekaj pametnimi idejami lahko zelo dobro izkoristimo prostor, ki ga imamo na voljo. Z zasajanjem cvetličnih korit na balkonu lahko ustvarimo urbani vrtiček ali kar razkošno angleško cvetlično zasaditev.

Tudi balkon je lahko oaza za sproščanje. Foto: Getty Images

Pritegnimo poglede

Med novejšimi trendi pri urejanju zunanjih prostorov, s katerim lahko pri sosedih vzbudimo zavistne poglede, so vrtne preproge. Z njimi pritegnemo pozornost na ta del vrta in hkrati nakažemo namembnost tega kotička. Letos je čas, da svojo teraso ali vrt nadgradimo s pravim videzom "alfresco lounge" (kotiček za lenarjenje na prostem).

Preproga daje prostoru poseben pečat. Foto: Getty Images

Vrt kot podaljšek dnevne sobe ali jedilnice v naravo

Če imamo radi večerje in kosila na prostem, pa imamo premalo prostora, moramo paziti pri izbiri vrtnega pohištva. Namesto stolov izberimo klopi, ki jih lahko pospravimo pod mizo, ko niso v uporabi. Na klop se lahko stisne tudi več oseb. Za udobje in barvni dodatek poskrbimo z okrasnimi blazinami. Zelo praktično je tudi zložljivo pohištvo.

Zunanje pohištvo za popolno uživanje na vrtu.

Dobra rešitev za druženje na prostem je tudi vgradno pohištvo. Rob visokih gred ali cvetlična korita ob steni lahko podaljšamo v prostor za posedanje. Tudi kote lahko izkoristimo za postavitev kotne garniture.

Kjer ni dovolj prostora, si omislimo viseči stol. Foto: Getty Images

Si želimo večjo visečo gugalnico za romantično uživanje na prostem? Tudi na majhnem vrtu si jo lahko privoščimo, saj so na voljo tudi viseči stoli iz vrvi. Zraven spada bogato zelenje in že se bomo počutili kot v tropskem raju.

Najlepše, kar pride s poletjem

Smisel poletja so tudi pikniki. Foto: Getty Images

Zunanji kamini lahko vzamejo veliko prostora, zato izberimo manjše in "vitkejše" žare, ki jih lahko po družinskem pikniku tudi pospravimo. Tudi če nam ne uspe urediti zunanje kuhinje, lahko na majhnem vrtu uživamo v druženju ob slastni hrani z žara. To je pravzaprav najboljše, kar prinaša poletje.

Izberemo lahko žar v svetlejši izvedbi. Foto: Getty Images

Za romantično večerno vzdušje poskrbimo z lučkami na visečih girlandah ali s svečami v steklenih posodah.

Užitek v vodi na lastnem vrtu

Čas je za razmislek o lastnem bazenu. Foto: Getty Images

Za vrhunski poletni užitek nam manjka samo še bazen oziroma natančneje – koktajl ob bazenu in čofotanje v vodi. S široko izbiro različnih vrst bazenov tovrstni prizori že dolgo niso več rezervirani le za najpremožnejše.

Za otroke bo zadostoval že plastičen bazen, sicer pa imamo na voljo klasične (zidane in betonirane), montažne in poliestrske bazene. Prostostoječi bazeni so cenejši od vkopanih, ki pa na koncu pričarajo lepši videz vrta. Zanimiva možnost so kopalni ribniki, ki so mešanica bazena in vodnega rastlinjaka. Imajo videz ribnika, a se v njih lahko kopamo. Za pravilno delovanje bazena je treba kupiti še kar nekaj dodatne opreme, brez katere nemoteno in zdravju neškodljivo delovanje ni mogoče.

Urejena okolica doma nas navdihuje. Foto: Getty Images

S pravimi barvami tudi zunaj lahko dosežemo velik učinek. Svetlejši toni bodo v poletni pripeki delovali sveže, pa še cvetje bo na beli podlagi zares zažarelo. Poskusimo kombinirati tudi različne materiale – od marmornatih ploščic do opečnatih zidov in lesenih dodatkov.

Ne glede na to, ali na vrtu prirejamo velika družinska srečanja ali imamo le toliko prostora, da v miru popijemo jutranjo kavico s časopisom v roki, je to prostor, ki si zasluži vso našo pozornost.

