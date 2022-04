Prihodnost bivanja: samooskrbna hiša iz Apač

Montažne hiše so med Slovenci vse bolj priljubljene. Med njihovimi zadovoljnimi uporabniki je tudi mlada družina iz Apač, ki je odločitev za ta pomembni življenjski korak − od idejne zasnove do hiše na ključ − zaupala uveljavljenemu podjetju Žiher hiše .

Staš Anželj je s svojo partnerko o novi hiši začel razmišljati leta 2018. Istega leta se je lotil tudi intenzivnega iskanja potencialnih ponudnikov. "Zaradi prostorske stiske, otroka smo želeli stanovanje nadomestiti s prostornejšo hišo. Hitro sem začel iskati primerne izvajalce. Lahko rečem, da sem resnično do podrobnosti prečesal ponudnike montažnih hiš v Sloveniji. Primerjal sem jih tako po cenovni plati, vgrajenih materialih ter kakovosti, ki jo za ta denar dobiš," uvodoma pove zadovoljni uporabnik hiše Žiher.

"Primerjava je bila kar težka, tudi zato, ker vsak ponudnik ponuja nekaj svojega, različni so seveda tudi vgrajeni materiali. Ozkogledna primerjava samo po ceni tako ni prišla v poštev, pozoren sem bil seveda tudi na preostale dejavnike. Ko sem opravil analizo, sem malce upošteval tudi svoje občutke, ki sem jim zaupal, in svojo intuicijo. Odločil sem, da mi pri tem pomembnem življenjskem koraku pomaga podjetje Žiher hiše, tudi za to, ker so iz domačih koncev (smeh, op. p.)," pove Staš Anželj.

Od ideje do izvedbe

Na samem začetku sta s partnerko imela nekaj ključnih izhodišč. "Vsekakor mi je bila pomembna gradnja na ključ. Zaradi službe, obveznosti sam nisem imel časa, da bi se odločil drugače. To, da podjetje jamči, da bodo zadevo izpeljali od začetka do konca, mi je bilo zelo pomembno merilo. Vse sosledje del, pridobivanje dokumentacije, načrtovanje, izvedbo in preostalo, je prevzelo podjetje Žiher. To je bila zame velika razbremenitev. Namesto osebnega usklajevanja, pogajanja s kopico podizvajalcev sem po prihodu iz službe domov samo 'nadziral' in preverjal, kako se projekt odvija, kaj je bilo narejenega in kako. Posvetil sem se lahko drugim rečem," se spominja.

Unikaten objekt

Družino Anželj je glede na lokacijo parcele sprva zanimala ena od tipskih hiš podjetja Žiher. Iz tipske izvedenke so tudi izhajali ter po sestankih, usklajevanjih s projektanti in arhitekti podjetja Žiher hiše ustvarili unikaten objekt, prilagojen željam družine Anželj.

"Osnovna želja je bila pritlična hiša z velikim dnevnim prostorom, ki bo odprt na vse tri strani − na vzhod, jug in zahod. S te smeri sva izhajala, to se nama je zdelo pomembno. Zelo sva bila zadovoljna z arhitekti in projektanti podjetja Žiher hiše, z njihovim svetovanjem, izkušnjami, vodenjem in splošnim pridobivanjem dokumentacije, ki je lahko kar težava, če se zadeve lotiš na lastno pest. Po prvih sestankih, sprejetih cenovnih in arhitekturnih konsenzih smo se v maju ali juniju leta 2019 odločili za podpis pogodbe. Nato je sledilo pridobivanje gradbenega dovoljenja, izvedba temeljne plošče pa se je začela v decembru. Nadaljevanje je bilo še hitrejše. Med samo gradnjo smo vedno imeli nadzornika, na katerega smo se lahko vedno obrnili z vprašanji. Tudi zdaj, če se za to izkaže potreba, je podjetje na voljo za razna vprašanja. V juliju leta 2020 smo se v hišo vselili. Zelo smo zadovoljni tako s potekom gradnje kot tudi s samim bivanjem v hiši," razloži Staš Anželj.

Udobje bivanja

Žiher hiša Siena je moderno in funkcionalno zasnovana hiša. Primerna je tako za družine kot posameznike. Zaradi svoje arhitekturne zasnove je primerna tudi za starejše in invalide. V Žiher hiši Siena se poleg velike dnevne sobe z jedilnico in kuhinjo nahajata še dve prostorni sobi, spalnica z garderobo, kopalnica, toaletni prostor za goste, predsoba ter velik tehnični prostor. Hiše Žiher odlikujejo čiste linije in velike steklene površine, prostorni in svetli prostori.

Ključni dejavnik, ki montažno hišo Žiher spremeni v nizkoenergijsko ali pasivno in poskrbi, da je bivanje prijetno, stroški pa majhni, je sestava sten. Sogovornika povprašamo, kako na vsakdanji ravni čutijo udobje bivanja?

"Sestava sten je pretežno iz naravnih materialov, kar mi je bilo že na samem začetku izredno všeč. Hiša je dobro izolativna, stene niso hladne na otip, tako kot so zidane. Veliki prihranki se naredijo na ta račun. Da je hiša energijsko samozadostna, poleg sestave sten precej vplivajo tudi sistemi ogrevanja, prezračevanja in proizvodnje elektrike. Všeč mi je, da so vsi ti sistemi od podjetja Viessmann, torej od istega proizvajalca, in da so medsebojno povezani," meni Staš Anželj.

Sodelovanje podjetja Žiher hiše in podjetja Viessmann

Podjetje Viesmmann je eden izmed treh vodilnih proizvajalcev ogrevalne tehnike. Nudijo sistemske rešitve na področju ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in proizvodnje električne energije. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1918, v Sloveniji pa so prisotni že več kot 50 let, zadnjih 25 let kot hčerinsko podjetje s sedežem v Mariboru, kjer je zaposlenih 14 ljudi, ki skupaj z njihovimi poslovnimi partnerji – več kot 300 inštalaterjev in 45 servisnih podjetij, skrbijo za Viessmannovo tehniko v Sloveniji.

"S podjetjem Žiher hiše sodelujemo že več let, in veseli me, da sodelujemo na zelo široki osnovi. Podjetje Žiher se je odločilo, da v svoje hiše vgrajuje našo kompletno, celovito rešitev, ki je po moje tudi edina pravilna za novogradnje. Torej, v njihove hiše se vgrajujejo naše toplotne črpalke, naši prezračevalni sistemi in naši sistemi za proizvodnjo električne energije," uvodoma pove Etbin Stropnik, direktor podjetja Viessmann Slovenija, ter prikaže prednosti njihovih rešitev. Zakaj je torej smiselno, da so komunicirane komponente vgrajene istočasno, in kakšna je prednost njihovega istočasnega, vzajemnega delovanja v novogradnjah? Kakšna je ključna prednost njihovih posamičnih komponent?

"Posebej pomembno pri toplotnih črpalkah je, da imajo visoke izkoristke. Pomembno je, da imajo pametno regulacijo. Zadnja generacija naših regulacij omogoča tudi samo optimiziranje naprave – samoregulacija sproti optimizira delovanje celega sistema. Naslednja prednost naših toplotnih črpalk je, da so zelo tihe, skoraj neslišne. Zelo pomembno je tudi delovanje skupaj s sistemom prezračevanja. S tem namenom smo že v snovanju toplotne črpalke in prezračevalnega sistema Viessmann upoštevali skupno regulacijo. Regulacija za prezračevalni sistem je na sami toplotni črpalki. Za ugodno počutje v prostorih je seveda treba zagotoviti ustrezno prezračevanje. Lahko se preprečuje na klasičen način, z odpiranjem oken oziroma vrat. Lahko pa se zadeva bolj elegantno reši, in sicer s sistemom centralnega ali pa lokalnega sistema prezračevanja, ki ima tudi več prednosti za končne stranke. Prednosti centralnega prezračevalnega sistema so sledeče: dobro počutje v prostorih, ker imamo stalno zagotovljen svež zrak. Preprečuje se pojav plesni v stanovanju, tukaj je filtracija zraka, kar je tudi ugodno v primeru kakšnih alergijskih bolezni. Še kako je pomembno tudi varčevanje z energijo, ker imamo vgrajene visokoučinkovite prenosnike toplote, ki zagotavljajo skoraj 95-odstotni izkoristek," razlaga Etbin Stropnik.

Za končnega uporabnika je zelo pomembna njihova aplikacija ViCare. "S pomočjo te aplikacije se lahko upravlja s svojo napravo in celotnim kompletom rešitev. Dodeli se lahko tudi dostop serviserju, ki tako na daljavo dobi vpogled v stanje določene naprave. V tem sistemu ViCare imamo tudi pametne termostatske ventile in pa termostatske ventile za sistem talnega ogrevanja, ki za vsako posamezno sobo oziroma vsak prostor omogočajo individualne nastavitve temperature in seveda tudi spremembe teh," pove sogovornik in spregovori tudi o funkcionalnostih fotovoltaičnega sistema Viessmann.

"Kombinacija fotovoltaičnega sistema z Viessmanovo toplotno črpalko je zelo smiselna rešitev. S fotovoltaiko si zagotovimo lastno proizvodnjo elektrike, ki jo uporabljamo za delovanje toplotne črpalke, torej za ogrevanje sanitarne vode, prostorov, za hlajenje in za prezračevanje. Z lastno proizvodnjo električne energije smo seveda neodvisni od gibanja cen elektrike na trgu," ocenjuje.

"Prednosti Viessmanovega sistema v celoti je, da cel sistem, torej vse te komponente, zgradi en inštalater in ga servisira le en serviser. Torej, sta samo dve osebi, ki se z opremo ukvarjata, in dve osebi, s katerima je smo v stiku," doda.

Kakšen pa je postopek izračuna predvidene vgradnje posamičnih komponent, da so narejene po meri vsakega posameznika in vsake nove hiše? "Pri toplotnih črpalkah je zelo pomembno, da se ta pravilno definira, torej da se izbere pravilen tip toplotne črpalke in se tudi nazivna moč pravilno določi. Tukaj moramo ločiti dva primera. Novogradnjo, kjer je večinoma narejen projektantski izračun toplotnih izgub, ki zelo točno definira tip črpalke in pa potrebno moč. V primeru posodobitve oziroma zamenjave obstoječega sistema ogrevanja s toplotno črpalko pa lahko stranka uporabi tudi našega orodja, ki so na naši spletni strani, s katerim si lahko izračuna potrebno moč toplotne črpalke in tudi prihranke, ki so za vgradnjo takšne toplotne črpalke mogoči. Dimenzioniranje toplotne črpalke je seveda mogoče izvesti tudi s pomočjo izvajalca, ki na osnovi dozdajšnje porabe energenta določi moč toplotne črpalke. V praksi je velikokrat tako, da moč toplotne črpalke določi izvajalec na osnovi podatkov o dozdajšnji porabi energenta in izkušenj," odgovori.

"Za investicijo mi ni žal"

"Glede same uporabniške izkušnje in stroškov je ta kombinacija podjetja Viessmann zelo ugodna. S to elektrarno pokrijemo vse potrebe po elektriki, ogrevanju, sanitarni vodi, lastni porabi ... Proizvajamo višek električne energije in plačujemo samo omrežnino. Tudi pri prezračevanju ne izgubljamo energije, imamo pa tudi vedno sveži zrak v hiše. Dobro je, da so komponente od istega proizvajalca, da imaš nadzor in pregled nad delovanjem z ene aplikacije, z enega mesta. Žiher hiše in tehnologijo Viessmann bi priporočil, ker so dobra kombinacija, zaradi energetskih prihrankov, svetlosti prostorov, sestave sten, naravnih materialov. Stroški v hiši so resnično minimalni, smo samooskrbni. Za investicijo mi vsekakor ni žal. Če bi se še enkrat odločal, bi se odločil za isti način gradnje in za podjetje Žiher," sklene Staš Anželj.