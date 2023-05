Pravila sodelovanja za zbiranje prijav za pridobitev ponudbe Vklopi sonce

S temi pravili in pogoji organizator ter soorganizator določata tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v prijavi za pridobitev ponudbe Vklopi sonce.

V prijavi za pridobitev ponudbe lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter se prijavijo za pridobitev ponudbe.

V prijavi za pridobitev ponudbe ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri soorganizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom ter zaposlenim v TSmedia, d.o.o. in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te prijave za pridobitev ponudbe.

S prijavo za pridobitev ponudbe udeleženec soglaša s temi pravili in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, v prijavi ne morejo sodelovati.

Način sodelovanja

Udeleženec lahko sodeluje tako, da:

izpolni nagradni obrazec,

se strinja s pravili in pogoji.

S sodelovanjem v prijavi za pridobitev ponudbe se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek, e-naslov in kraj (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci navedejo v prijavi za pridobitev ponudbe, posredujejo soorganizatorju in organizatorju za namen pridobitve ponudbe.

V prijavi za pridobitev ponudbe se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave, sodelujejo pa lahko vsi, ki v času trajanja prijave za pridobitev ponudbe pripišejo podatke: ime, priimek, e-poštni naslov in kraj.

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Ponudbo Vklopi sonce bodo udeleženci dobili po elektronski pošti.

Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prijavo za pridobitev ponudbe.

Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v prijavi za pridobitev ponudbe udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval soorganizatorju in organizatorju uporabljajo za prijave za pridobitev ponudbe.

V skladu s soglasjem, pridobljenim od udeleženca, soorganizator dobi soglasje za vključitev udeležencev te nagradne igre v bazo e-novičk za obveščanje o novostih in ostalih trženjskih informacijah podjetja Energen d.o.o, ki jih bo pošiljal preko elektronske pošte in soglaša z obdelavo podatkov s strani soorganizatorja podanih ob prijavi v nagradno igro za namene neposrednega trženja blaga in storitev. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od soorganizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način:

odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec prekličete pisno na naslov Energen d.o.o., Tehnološki park 22A, 1000 Ljubljana.

Soorganizator bo podatke na podlagi teh pogojev obdeloval do preklica soglasja ali največ 3 leta od zaključka nagradne igre.

Organizator bo po zaključku prijav, izbrisal vse osebne podatke.

Organizator in soorganizatorja nagradne igre se obvezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator in soorganizator bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih ali za katerega sta prejela soglasje udeleženca in jih v nobenem primeru ne bosta posredovala tretjim osebam, razen v primeru, ko podatke za organizatorja ali soorganizatorja obdeluje njun pogodbeni obdelovalec za namene potrebe za organizatorja ali soorganizatorja.

Končne določbe

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradne igre. Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo.

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu advertorial@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro ter z njo povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Organizator in soorganizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator in soorganizator bosta na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani na Siol.net.