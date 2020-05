Praktična oblikovalska rešitev: vrata, ki se lahko skrijejo

Notranja vrata so nujni bivalni element, ki ločuje posamezne prostore v stanovanju. V resnici so lahko veliko več: vrhunska oblikovalska rešitev, ki bo vaš prostor spremenila v čudovit arhitekturni presežek. Z modernimi drsnimi vrati boste pričarali elegantne in praktične prostore.

Zasnova sodobnih bivalnih prostorov zahteva predvsem dvoje: estetiko in praktičnost. Tudi ko izbiramo vrata, je pomembno, da se odločimo za takšna, ki bodo posamezne prostore nadgradila s prefinjeno estetiko in hkrati omogočila prilagojenost.

Ločeno ali združeno?

Sodobna konfiguracija prostorov predvideva velike bivalne prostore, ki se združujejo in tako omogočajo več druženja in hkrati zagotavljajo več svetlobe in zmanjšajo občutek utesnjenosti.

Kuhinje in dnevni prostori postajajo eno in so podaljšek drug drugega. Kar ima seveda veliko prednosti, saj s takšno postavitvijo podaljšamo čas, ki ga preživimo skupaj z družino. Vse se dogaja na enem mestu in vsi lahko sodelujejo pri opravilih drugega.

Takšna postavitev ima več prednosti kot slabosti. Včasih pa bi vendarle želeli prostora ločiti, bodisi da bi kuhinjske vonjave ločili ali če bi del družinskih članov želel malo miru v dnevnem prostoru. Kako torej poiskati pravi kompromis, ki nas ne bi prisilil v klasično vgradnjo vrat.

Rešitev je preprosta: drsna vrata, ki se odpirajo v steno! Lahko so velika, po možnosti do stropa, da bo svetloba neovirano potovala. Lahko so celo dvokrilna, da bo odpiranje lahkotno! In če želite, so lahko steklena.

Preverite, kako je videti rešitev z drsnimi vrati Eclisse:

Če namesto navadnih vrat, ki se odpirajo v prostor, vgradimo drsna vrata, bo v sobi kar naenkrat več prostora. Če vrata drsijo ob steni, nanjo ne moremo obešati predmetov in pohištvo mora biti od stene odmaknjeno.

Če so drsna vrata taka, da se odpirajo v steno, bo uporaben tudi prostor ob steni. Na ta način lahko v stanovanju pridobimo kar nekaj kvadratnih metrov uporabne površine.

Ko je prostora premalo

Ko smo omejeni z majhno kvadraturo doma, je vsaka odločitev še kako pomembna. Ključni so še tako majhni detajli, ki lahko prostor celo povečajo.

Pri manjših stanovanjih je zato še bolj pomembno, kakšna vrata bomo izbrali. Odpiranje in zapiranje vrat je namreč lahko prava ovira v manjših sobah in kopalnicah. Zaletavanja z novimi vrati v kose pohištva si seveda ne želimo.

Drsna vrata so zato idealna izbira, saj bomo z njimi prihranili kar nekaj prostora, poleg tega pa učinkovito optično povečali prostore.

Z drsnimi vrati Eclisse izkoristimo vsak kvadratni meter.

Za vse želje in oblike sten

Vrata Eclisse predstavljajo novo možnost za izrabo prostorov - še tako neverjetne odprtine lahko estetsko obogatite z vrati Eclisse. Vgradijo jih lahko tudi v polkrožnih stenah. Možnosti je ogromno. Ste vedeli, na primer, da pri veliki stiski s prostorom del vrat zdrsne v steno, del pa se odpre kot običajna vrata?

Vrata Eclisse se prilagodijo celo vaši električni napeljavi. Ker je pravilna osvetlitev prostora eden bistvenih elementov udobja v stanovanju, je tovarna Eclisse patentirala prvo kaseto za drsna vrata, ki se odpirajo v steno in obenem omogočajo priročno namestitev električnih stikal ob vratih.

Tako se ni treba ničemur odpovedati: izkoristimo lahko vse prednosti drsnih vrat, obenem pa imate vsa stikala na dosegu roke. Pri drsnih vratih, ki jih premikamo ob steni, smo omejeni pri izbiri prostora za stikala in vtičnice – namestimo jih lahko le na stene, ki jih ne zakrijejo drsna vrata, kar pa je včasih nerodno.

Eclisse je to zadrego rešil s patentiranim sistemom LUCE/ LIGHT (svetloba), ki omogoča napeljavo električnih instalacij znotraj vgradne kasete. To pomeni, da ob vrata lahko namestimo stikala, vtičnice, termostate in lahke svetilke. In vse to brez oviranja pri odpiranju vrat.

Pri drsnih vratih lahko namestimo stikala, vtičnice, termostate in lahke svetilke, in to brez oviranja pri odpiranju vrat.

Poleg ročnega odpiranja vrat so lahko v drsna vrata vgrajeni dodatni mehanizmi, ki nam izboljšajo funkcionalnost: mehanizem za blaženje zapiranja, ki prepreči nepotreben hrup ali odboj vratnega krila, mehanizem za sinhrono odpiranje in zapiranje dvokrilnih vrat, samodejno zapiranje vrat in avtomatizirano odpiranje in zapiranje vrat.