Parket je vedno prava izbira

Oglasno sporočilo

Parket velja za naravno leseno talno oblogo, je mehek in topel. Njegove lastnosti so različne – v veliki meri so odvisne od drevesne vrste, iz katere je izdelan. Pri izbiri drevesne vrste je vsekakor na prvem mestu hrast, ki je izjemno trpežen in eden najtrših lesov, sledijo mu jesen, oreh, macesen in drugi.

Parket ima dolgo življenjsko dobo. Ko ta nima več pravega leska in je opazna večja obraba površine, ga lahko z obnovo zopet poživimo. Za obnovo se odločimo takrat, ko na parketu nastanejo mesta, ki niso več zaščitena – ali je to zaradi obrabe ali zaradi poškodbe. Obnoviti je mogoče vse vrste parketa, masivne in gotove parkete, pri katerih je debelina zgornjega sloja vsaj 2,5 mm ali več. Sicer pa je to priporočljivo narediti na približno 15–20 let, odvisno od intenzivnosti uporabe in obrabe površine. Sam postopek obnove pa se razlikuje glede na to, ali je parket lakiran ali oljen.

Pomembno je tudi vzdrževanje parketa glede na površinsko obdelavo, kjer moramo slediti navodilom proizvajalca. Lakirane parkete po montaži očistimo s posebnim čistilom za lakirane površine, še prej pa je treba površino ustrezno posesati, da se odstranijo vsi trdi delci. Pri oljnem parketu pa je postopek še bolj natančen. Po montaži ga je treba takoj očistiti s posebnim čistilom, namenjenim oljnim površinam. Pred tem je tla nujno ustrezno posesati in očistiti trdih delcev. Čistilo je treba zmešati z vodo v ustreznem razmerju. Za čiščenje uporabimo mehko krpo, ki je primerno navlažena. Tekočino pustimo nekaj minut, da se vpije, na koncu pa lesena tla pobrišemo s suho krpo, najbolje v smeri lesnih vlaken.

Novodobni parketi so tanjši in jih imenujemo gotovi parketi. So v celoti izgotovljeni tovarniško – brušeni in lakirani – pod strogimi pogoji in nadzorom kakovosti. Takšni parketi imajo lahko tudi do sedem slojev laka, kot je npr. pri klasičnem lakiranju, kjer so običajno trije ali štirje nanosi laka. Poznamo dvoslojne ali troslojne gotove parkete. Dvoslojni so do debeline 11 milimetrov, troslojni pa od 11 do 14 milimetrov.

Parket torej odlikujejo dekorativnost lesa, zvočna in toplotna izolativnost, nezahtevno vzdrževanje, možnost obnavljanja in s tem tudi dolga življenjska doba, zaradi česar je parket vedno pravilna izbira talne obloge.

Naročnik oglasnega sporočila je Kemoplast d.o.o.