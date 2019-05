Otroška soba v mansardi

Marsikdo reče, kaj pa je takega narediti otroško sobo v mansardi. Glavno je, da sobo okrasimo z nekaj junaki iz risank in je zadeva zaključena. Res je to najlažje, vendar s tem ne ustvarimo kakovostne otroške sobe.

Kako lahko sploh izkoristimo ves prostor, ki ga ponuja podstrešna otroška soba?

Premalokrat se zavedamo, koliko časa preživijo otroci v svojih sobah. Naravna svetloba je v otroških sobah nujna. Po slovenskih predpisih mora biti v bivalnih prostorih najmanj 20 odstotkov okenskih površin, glede na tloris prostora.

Sama štejem otroške sobe med bivalne prostore ravno zaradi tega, kar sem prej napisala: otroci preživijo zelo veliko časa v svojih sobah. Pravzaprav v njih bivajo, in ne le spijo.

Izkoristek celotne prostornine

Se opravičujem, toda moram uporabiti besedo tradicionalno. Torej, pri tradicionalni zasnovi otroške sobe v mansardi se postavi strop na 2,4 metra, zaprejo se vse poševnine, ki so nižje od 1,5 metra in tako dobimo majhen, utesnjen prostor, v katerem je prav poleti zelo vroče. To je tradicionalen način razmišljanja. Stopite iz tega okvirja in izkoristite celotno prostornino, ki jo ponuja mansarda.

Dovolj svežega zraka v prostorih je še eden od pomembnih vidikov, ki jih je treba upoštevati pri zasnovi otroške sobe. Zračenje z odpiranjem okna "na kip" je energijsko potratno sploh zato, ker ga otroci pogosto pozabijo zapreti. Za nekaj sto evrov je strešna okna mogoče opremiti z elektromotorjem, kar poenostavi odpiranje in zapiranje.

Za primer dežja so takšna okna opremljena s senzorjem, ki samodejno zapre okno, ko nanj pade že nekaj kapljic dežja.

Naslednji korak pri nadgradnji je VELUX ACTIVE sistem za samodejno uravnavanje kakovosti zraka. Sistem meri temperaturo, vlago in količino CO 2 ter po potrebi odpira in zapira okna.

Orientacija oziroma osončenost

Pri obstoječih zgradbah je najpomembnejše, da izkoristimo dano situacijo, kolikor je le mogoče. Premišljeno je treba postaviti okenske odprtine glede na strani neba. Zlasti danes, ko poskušamo izkoristiti čim več obnovljivih virov energije, je pomembno zavedanje, da nam sonce pozimi lahko znatno ogreva prostore prek okenskih odprtin.

Zaključila bom s spodbujanjem vseh, ki boste urejali otroške sobe v mansardah: stopite iz tradicionalnih okvirjev, uporabite Google, vnesite besedo mansarda, attic kids room … in presenečeni boste, koliko ustvarjalnih rešitev boste videli.

Za vse, ki želite sodobno in virtualno preizkušnjo, pa vabimo, da si v 360-stopinjskem načinu ogledate izbrane mansarde na www.mansarda.si. Obljubljamo, da boste navdušeni.

Katja Ličen Pajenk