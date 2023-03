"Ne mečite denarja skozi okno": tako je ukrepala slovenska družina

Precej Slovencev še vedno prisega na prezračevanje z odpiranjem oken večkrat na dan, kot so to počele naše babice. A v zadnjih štiridesetih letih sta tako znanje kot tehnologija na vseh področjih eksponentno napredovala. Danes vemo, da zgolj prezračevanje ni dovolj, četudi je zelo pogosto in temeljito. Zato bi vam tudi vaša babica svetovala, da ne mečite denarja skozi okno, stopite v korak s časom in si s kakovostnimi decentralnimi prezračevalnimi sistemi zagotovite zdravo bivalno okolje ob nižjih stroških.

Kljub nižjim temperaturam je še vedno zelo pomembno, da svoje stanovanje ali hišo čim večkrat temeljito prezračite. Ampak ali je mogoče v notranje prostore ves čas dovajati čist in svež zrak, hkrati pa ne povzročati velikih energijskih izgub? Foto: Shutterstock

Zima ne prinese le zimskih radosti, ampak tudi skrbi. Čeprav pazite na svoj dom, se lahko hitro zgodi, da v dom vdre vlaga, z njo pa hitro lahko pride plesen. Pozimi zaradi mraza manj odpirate okna, zato se v bivalnih prostorih začne kopičiti odpadni zrak, ki je skupaj s povišano vlago idealna kombinacija za zatohlost in nastajanje plesni.

Rešitev? Najboljšo odločitev predstavlja vgradnja decentraliziranega prezračevalnega sistema. To je z lastno izkušnjo spoznala tudi 37-letna A. K. (ime hranimo v uredništvu) iz Vrhnike.

"Letošnja zima je pokazala zobe. Tistim, ki s(m)o z vgradnjo prezračevalnega sistema (predolgo) čakali, je pustila marsikatero posledico, posebej če prej niso, nismo pravilno poskrbeli za rešitve v vezi z vlago in plesnijo v bivalnih prostorih. Če imate v hiši plesen, ne čakajte do naslednje zime. Kako je pomembno, da se nemudoma lotimo rešitev, ko se v hiši pojavlja vlaga, se marsikdo še vedno ne zaveda. Ko pa se pojavijo prve spore plesni, je treba ukrepati takoj. Ne čakajte na naslednjo zimo. Ne mečite denarja skozi okno s toplotnimi in energetskimi izgubami, prezračujte pametno in znižajte stroške," svetuje.

Z vgradnjo kakovostnega prezračevalnega sistema bomo svojemu domu zagotovili svež in čist zrak – ves dan, vsak dan. Prezračevalni sistem bo poskrbel za samodejno odvajanje izrabljenega zraka z vsemi neprijetnimi vonjavami, odvečno vlago in drugimi škodljivimi snovmi vred. Poleg tega bo z odvajanjem odvečne vlage zagotovil tudi primerno zdravo stanje zgradbe in ozračja ter preprečil nastanek plesni in ugodnih življenjskih pogojev za pršice ter prepih in vdor zunanjega hrupa ter prahu. Foto: Shutterstock

"Z možem sva vedela, da morava nujno narediti prezračevalni sistem, ker je plesen že uničevala najino hišo, skrbelo naju je za naše zdravje, najbolj za zdravje otrok. Zaradi različnih razlogov smo čakali vse do letošnje zime, ko se je stanje še najbolj poslabšalo. Zaradi nizkih prihodkov si nismo mogli privoščiti enkratnega izdatka, zato nam je na pomoč prišla rešitev nakupa Lunosovega prezračevalnega sistema z Leanpay, ki omogoča plačilo na obroke. Lunos je super sistem – od plesni, ki se je prej po zidovih dvigala meter visoko, smo prišli do čistih sten, zrak v prostorih pa je svež, kot da bi ravnokar prezračili. Z prezračevalnim sistemom Lunos smo zelo zelo zadovoljni. Odpravili smo vse težave z vlago, plesnijo in imamo svež zrak v stanovanju. Res bi ga priporočala vsakemu," še pove zadovoljna uporabnica prezračevalnega sistema Lunos.

Prezračevalni sistem vs. odpiranje oken

Decentralni prezračevalni sistem v primerjavi s klasičnim zračenjem z odpiranjem oken deluje 24 ur na dan in 7 dni v tednu, tako da je zrak v stanovanju svež podnevi in ponoči, s čimer v prostorih nepretrgano in učinkovito odpravljamo odvečno vlago, plesen in slabe vonjave ter s tem poskrbimo za zdravo bivalno okolje. V primerjavi s klasičnim odpiranjem oken prezračevalni sistem prihrani do 30 odstotkov energije.

Klik! In vaš dom je poln svežega zraka!

Ključna odlika pametne prezračevalne enote i-Vent, ki si jo v akciji Prezračimo Slovenijo lahko zagotovite 40 odstotkov ceneje, je upravljanje s pomočjo mobilne aplikacije, ki je kompatibilna s sistemoma Android in iOS. Na ta način lahko hitro in enostavno na daljavo določite temperaturo in stopnjo prezračevanja za vsak prostor posebej. Prezračevalni enoti je priložen tudi priročen daljinec, s katerim spreminjamo hitrosti oz. intenzivnosti prehajanja zraka itd.

Glavne prednosti prezračevalnega sistema i-Vent, zaradi katerih je že v prvem letu prodaje postal pravi hit med zahtevnimi kupci tako v Sloveniji kot po svetu, so poleg upravljanja prek aplikacije še:

izjemno enostavna vgradnja, brez večjih posegov v stanovanje,

primerna za starejše hiše in stanovanja ali novogradnje,

enostavno in poceni vzdrževanje,

varčevanje z energijo,

tiho delovanje,

izredno nizka poraba energije pri delovanju,

brez prepiha zaradi prepišnega varovala in omejitve volumna zračnega pretoka,

trajni filtri, pralni pod tekočo vodo,

izberete lahko filtre proti alergijam.

Revolucionarna Lunosova prezračevalna enota i-Vent, ki jo upravljate s pomočjo mobilne aplikacije, zagotavlja pametno prezračevanje, ki je učinkovito in brez toplotnih izgub. Zdaj v akciji Prezračimo Slovenijo do 40 odstotkov ceneje. Foto: Lunos

Prezračimo Slovenijo Ker se v podjetju Lunos zavedajo, da je odločitev za vgradnjo prezračevalnega sistema Lunos odločitev za zdravo in kakovostno življenjsko okolje, so stopili še korak naprej in pripravili akcijo Prezračimo Slovenijo, v kateri zagotavljajo do 40 odstotkov* popusta ob nakupu vseh elementov prezračevalnega sistema Lunos (Lunos e2, pametno krmiljenje i-Vent in ventilatorske enote Silvento). Poleg popusta vam v sodelovanju z Leanpay omogočamo tudi plačilo na obroke. *20 odstotkov popusta Lunos + 20 odstotkov popusta Eko sklad. Akcija velja od 1. 3. do 30. 4. 2023.