Naredite korak naprej: Privoščite si pravo izolacijo. Morda celo brezplačno.

Kakovostna izolacija je ključna komponenta vašega doma, saj vam bo omogočala, da boste pozimi na toplem in to brez izgub. Preprečite prevelike izgube energije z izolacijo iz mineralne volne Knauf Insulation. Z malo sreče boste lahko svoj dom izolirali celo brezplačno.

Koliko denarja izgubite vsak dan?

Kako pomemben je "plašč" vašega doma, si poglejte v spodnjem videu, v katerem boste izvedeli, koliko denarja na leto izgubljate zaradi "epidemije", ki prizadene večino slovenskih gospodinjstev. Preverite, kaj lahko uredite še pred novo kurilno sezono:

Prepustite se torej izkušenim strokovnjakom, ki vam bomo povedali, kje izgubljate energijo vsak dan, in svetovali, kakšne sanacije so potrebne na vašem domu – da bo bivanje v njem brezskrbno in cenejše.

Fasada ni samo lepotni plašč vaše hiše, ampak je tudi tisti element, ki jo najbolje varuje pred najrazličnejšimi vremenskimi vplivi in hrupom ter hkrati zagotavlja udobno bivalno okolje.

Kakšne so značilnosti dobre fasade?

Fasade glede na sestavo in način izvedbe delimo na prezračevane in neprezračevane oziroma kontaktne fasade. Najpogosteje se pri nas izvajajo kontaktne fasade, izolirane z mineralno izolacijo Knauf Insulation pa prinašajo objektu poleg toplotne izolativnosti tudi požarno varnost, paropropustnost ter zvočno izolativnost. Izbirate lahko med ploščami ali lamelami z različnimi karakteristikami.

Priporočena debelina fasadne izolacije je danes pri novogradnjah in sanacijah približno od 14 do 16 centimetrov, odvisno od tipa uporabljene toplotne izolacije in sestave nosilnega zidu. Betonske stene so toplotno bolj prevodne od opečnatih ali penobetonskih zidakov, zato na beton vgradimo večjo debelino izolacije.

Fasada je dolgoročna naložba in eden najbolj vidnih ter izpostavljenih delov hiše, s katerim dosežete največje prihranke na račun omejitve toplotnih izgub. Zato svetujemo tehten premislek pri izbiri ustreznih materialov in sistemov, ne samo skozi vidik trenutnih cen. Priporočamo čim bolj vsestransko rešitev, tako z vidika toplotne in zvočne izolativnosti, požarne varnosti, paropropustnosti, trajnosti in odpornosti proti zunanjim vplivom.

Pomembne prihranke lahko dosežemo tudi z izolacijo ostrešja. To lahko izvedemo s ploščami Termotop z zunanje strani, v kolikor je objekt že naseljen, ali pa z izolacijo Unifit z notranje strani, če mansardo izdelujemo na novo. Ne pozabite na ustrezne folije (Homeseal LDS), ki bodo vašemu ostrešju zagotovili vodotesnost, samo strešno konstrukcijo pa obvarovali vlage, trohnjenja in prezgodnjega propadanja.

Več o tem si lahko preberete na spletni strani www.knaufinsulation.si.

Moč narave za udobje vašega doma

Mineralna volna je naraven, negorljiv, paroprepusten in zvočno izolativen material, ki je odporen proti mikroorganizmom in se zaradi svojih odličnih tehničnih lastnosti uporablja kot toplotna, zvočna in požarna izolacija.

Gre za negorljiv material, ki objektu prinese izboljšano oziroma največjo mogočo požarno varnost v tem segmentu.

Vlaga in plesen zelo slabo vplivata na naše zdravje, zato je izbira prave izolacije ključna, če želimo živeti v zdravem okolju.

Izolacija iz mineralne volne Knauf Insulation je inovativen material, ki ga odlikujeta tako naraven izvor kot tudi naravno vezivo. Izdelke Knauf Insulation namreč izdelujejo po posebni tehnologiji ECOSE, ki pomeni, da so mineralna vlakna vezana s posebnimi inovativnimi vezivi na naravni osnovi, kar izdelke Knauf Insulation postavlja v sam vrh izolacij, saj edini v svetu uporabljajo to tehnologijo naravnih veziv.

Mineralna volna je narejena iz vulkanskih kamenin (kamena volna) oz. iz kremenčevega peska in odpadnega stekla (steklena volna), ki ga stalijo v kupolni peči. Iz peči teče tanek curek taline, ki ga razpihajo. Potem gre ta snov na tekoči trak, v stiskalnico in pečico. Tako nastanejo izolacijske plošče, ki so videti, kot bi bile narejene iz volne ali bombaža.

Napredni izolacijski materiali Knauf Insulation zagotavljajo, da ob pravilni vgradnji uporabnik zares lahko tudi v praksi pričakuje učinke, kot jih predvideva teorija. Nemalokrat se namreč zgodi, da nekakovostna izvedba izolacijskega postopka ne izpolni pričakovanj investitorjev in to je tudi razlog, da Knauf Insulation veliko sredstev in časa vlaga v izobraževanje izvajalcev vseh tipov.

Zato investitorjem svetujejo, da izberejo šolane izvajalce, ki bodo znali pravilno izvesti postopek izoliranja posameznih gradbenih sklopov in bodo poznali tudi vse ustrezne pripadajoče materiale, ko bodo skupaj tvorili kakovostno sistemsko rešitev za fasade, podstrešja, stene in drugo.

Še bolj dostopni izdelki Kanuf Insulation

Pridobite popuste za različne izolacijske materiale Knauf Insulation. Superoven vam namreč prinaša popuste na izolacijo.

Ne samo za ugoden nakup – z naročilom kupone lahko uvrstite tudi v veliko nagradno igro, v kateri se potegujete za brezplačno izolacijo. Nagradni sklad je izvrsten:

1. 50 m2 izolacije za fasado Smartwall N C1 (15 centimetrov);

2. 150 m2 izolacije za streho Unifit 035 (25 centimetrov);

3. 100 m2 izolacije za tla (po dogovoru, glede na potrebe investitorja);

Več o nagradni igri.