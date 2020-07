Naredi sam in sodeluj v nagradni igri

Mojstrovalec Admir ve, da pravih poletnih počitnic ni brez dobrega peskovnika in da je ta obvezni "pripomoček" vsakega otroštva.

Leseni peskovnik Filip je odličen vrtni dodatek z dovolj prostora za pesek, dvema klopcama in možnostjo zapiranja, ko ni v uporabi.

Preverite navodila, ki jih je skrbno pripravil mojstrovalec Admir.

Malce vijačenja, brušenja in s pomočjo dodatnega para rok bo peskovnik postavljen v enem dnevu.

S super novim projektom Naredi sam boste ustvarili domišljijski poligon za najmlajše člane družine. Peskovnik lahko zaprete, tako da vsi igralni pripomočki lahko ostanejo varno pospravljeni, po odprtju pa se vrhnji pokrivalni del pretvori v dve uporabni sedišči na vsaki strani za nemoteno igro.

Peskovniku za piko na i dodate še senčnik in tako ustvarite popolni poletni kotiček za svoje otroke.

V peskovniku lahko otroci gradijo peščene gradove, kopljejo predore in razvijajo svojo ustvarjalnost. Leseni peskovniki so še posebej privlačni, saj je les naraven material in ponuja pravo spodbudo za igro.

Da se bodo otroci pri tem počutili res dobro, postavite peskovnik na svetlo, sončno mesto, sicer se lahko hitro razvijejo glive in mahovi. Seveda morate v poletnem času poskrbeti za ustrezno zaščito pred soncem, saj lahko vaši otroci tudi v oblačnih dneh dobijo sončne opekline.

Za izdelavo vrhunskega peskovnika potrebujete: vijake ročaje baterijski izvijač svinčnik in meter sponke tečaje glazuro za les čopič brusni papir z granulacijo 120 6-milimetrski distančnik za reže

Preverite video in zavihajte rokave:

Mojstrovalec Admir se vsak mesec loti izdelave novega kosa pohištva, in čas je, da se mu pridružite tudi vi!

V OBI po material za izdelavo peskovnika

Vas je že zagrabila želja po ustvarjanju? Odpeljite se v najbližjo trgovino OBI, kjer boste lahko nabrali vse, kar potrebujete za nov peskovnik – vse do zadnjega vijaka. V OBI-ju lahko kupite tudi kakovostno mivko, s katero boste napolnili peskovnik, ter lopatke, senčnike in drugo opremo.