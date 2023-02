Na sejmu ISH 2023 predstavljene Daikinove toplotne črpalke naslednje generacije

Oglasno sporočilo

Daikin Europe bo na prihajajočem mednarodnem sejmu ISH 2023 predstavila naslednjo generacijo toplotnih črpalk zrak-voda. Vodilna serija Daikin Altherma 3 je namreč spremenila standard toplotnih črpalk, pri čemer bo nova serija Daikin Altherma 4 , za katero je lansiranje načrtovano od leta 2024 naprej, to še nadgradila. Poleg tega bo Daikin predstavil tudi svoj nov vseevropski program podpore in svetovanja za monterje, katerega cilj je še naprej zagotavljati ustrezno ter kakovostno usposabljanje monterjev, da bodo vgrajene enote nemoteno delovale v celotni življenjski dobi izdelka.

»Z novo serijo bistveno spreminjamo tržne standarde, zlasti ker se v celoti osredotočamo na razogljičenje ogrevanja. Te novosti zagotavljajo, da so tako monterji kot končni uporabniki pri svojem delu ter v svojih domovih mirni in se dobro počutijo. Naše toplotne črpalke so prava "tehnologija dobrega počutja", kar je tudi naša tema na sejmu ISH 2023," je povedal Patrick Crombez, generalni direktor za ogrevanje in obnovljive vire energije pri družbi Daikin Europe.

Na sejmu ISH 2023 bo predstavljena četrta generacija Daikin Altherma

Družba Daikin Europe bo na sejmu ISH 2023 predstavila naslednjo generacijo toplotnih črpalk zrak-voda, Daikin Altherma 4. Pri Daikinu namreč v zadnjih mesecih vztrajno vlagajo v razvoj izdelkov in proizvodne obrate po vsej Evropi. Lani je podjetje napovedalo gradnjo povsem nove tovarne toplotnih črpalk na Poljskem, ki naj bi začela obratovati sredi leta 2024. Prvi oprijemljivi rezultati teh naložb bodo vidni na sejmu ISH 2023, s predstavitvijo nove serije toplotnih črpalk Daikin Altherma 4. Inovativna serija je nadgradnja serije Daikin Altherma 3, ki je povzročila revolucijo na trgu toplotnih črpalk. Nova generacija toplotnih črpalk zrak-voda bo vodilna v evropski industriji, ki se osredotoča na učinkovito, varno in udobno razogljičenje toplote in bo na voljo od leta 2024 dalje.

Nova generacija bo vsebovala prilagojene komponente, ki izboljšujejo zmogljivost, povečujejo prilagodljivost uporabe in hkrati varujejo vsako fazo življenjskega cikla izdelka. Zaradi novega krmilnika z zaslonom na dotik, daljinskega nadzora in daljinskega odpravljanja težav predstavlja pametno rešitev za vsak dom. Združljiva je s sistemi za avtomatizacijo doma in sistemi za upravljanje energije drugih proizvajalcev. Novi prilagojeni sestavni deli skupaj s temeljitim programom usposabljanja zagotavljajo monterjem in drugim zainteresiranim stranem učinkovitost, varnost in mir v celotnem življenjskem ciklu izdelka: med prevozom, shranjevanjem, namestitvijo, servisiranjem in odvozom izdelka, kar jim omogoča, da izkusijo tehnologijo Feel Good, kot lahko z vsemi izdelki družbe Daikin.

Najboljša izbira hladilnih sredstev za različne aplikacije

Daikin bo še naprej nudil široko paleto izdelkov s hladilnim sredstvom R32, poleg tega bo na podlagi prihajajočega velikega povpraševanja po toplotnih črpalkah v luči projekta REPowerEU v kombinaciji s postopnim opuščanjem uporabe fluoriranih ogljikovodikov (HFC) v Evropi ponudil novo vrsto toplotnih črpalk zrak-voda, s hladilnim sredstvom R454C. To hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP), ki znaša 148, nudi široko paleto možnosti vgradnje, zato je primerno za različne vrste stanovanjskih struktur po vsej Evropi.

Poleg tega bo v primeru, da je celoten krog hladilnega sredstva nameščen zunaj, in če bo to izvedljivo z varnostnega vidika, za nekatere vrste izdelkov na voljo R290 s potencialom globalnega segrevanja 3. Tako kot je Daikin ravnal pri drugih hladilnih sredstvih, bo ravnal tudi pri enotah z R290 in bo sprejel posebne varnostne ukrepe, ki bodo upoštevali celoten življenjski cikel opreme.

Daikin je kot vedno zavezan k uporabi hladilnega sredstva, ki najbolje ustreza uporabi in potrebam strank, pri čemer upošteva varnost, stroškovno in energetsko učinkovitost ter vpliv na okolje, da doseže najbolj uravnoteženo izbiro hladilnega sredstva.

"Vsi tukaj navedeni razlogi so odraz temeljitih raziskav, ki so bile opravljene pri razvoju najnovejše tehnologije toplotnih črpalk. Prav zaradi tega vse monterje in zainteresirane vabimo, da si na sejmu ISH 23 ogledajo našo družino Daikin Altherma 4. Z odlično zasnovo zunanje enote in visokotemperaturno vročo vodo sedanje serije Daikin Altherma 3 smo naredili revolucijo na trgu toplotnih črpalk. Z novo serijo ponovno bistveno spreminjamo tržne standarde, in tako zagotavljamo, da smo upoštevali celoten življenjski cikel izdelka, od proizvodne enote do konca njegove življenjske dobe. Pri tem pri podjetju Daikin varnost postavljamo na prvo mesto, kar ne pomeni le posebnih značilnosti zasnove enot, temveč tudi zagotavljanje popolnih informacij in ustreznega usposabljanja za vse zainteresirane strani, ne glede na to, ali gre za monterja, trgovca na debelo, razvijalca nepremičnin ali svetovalca. Prizadevamo si za čim večje udobje končnega uporabnika, hkrati pa zagotavljamo varno okolje za vse. Še naprej sodelujemo tudi z drugimi ponudniki toplotnih črpalk, da bi zagotovili vzpostavitev in izvajanje varnostnih standardov v celotni panogi," pravi Crombez.

Daikin je vodilen na področju razvoja omrežja monterjev

Poleg uvedbe nove generacije toplotnih črpalk zrak-voda, Daikin lestvico postavlja visoko tudi z uvedbo vseevropskega programa podpore in usmerjanja, ki se osredotoča na strokovnost, kakovost in varnost monterjev. Nova mreža nadgrajuje Daikinovo tradicijo močne in vseevropske mreže visoko strokovnih monterjev ter tehnikov, pri čemer se jim lahko pridružijo tudi novi.

Program bo skupnosti inštalaterjev omogočil popolno upravljanje različnih tehnologij (stanovanjskih) toplotnih črpalk, vključno s prihajajočo serijo Daikin Altherma 4. Upošteva izbor uporabe, razvoj spretnosti in izkušnje pri namestitvi. Program si prizadeva zagotoviti ustrezno in kakovostno usposabljanje, da bodo vgrajene enote delovale nemoteno ter varno v celotni življenjski dobi enote. Izvajanje programa podpira naš namen, da nenehno povečujemo raven varnosti v industriji kot celoti. To zagotavlja varnost tako za monterja kot za končnega uporabnika in povečuje zadovoljstvo uporabnikov.

Poleg tega Crombez navaja: "Z našo vseevropsko mrežo visoko strokovnih monterjev in našimi inovativnimi tehnologijami toplotnih črpalk končnim uporabnikom zagotavljamo kakovost. Menimo, da je novi program znak zaupanja: monterji so deležni popolnega usposabljanja, podpore in vodenja o vseh podrobnostih našega portfelja, kar strankam zagotavlja visokokakovostno namestitev, zagon ter poprodajno oskrbo. Gre torej za resnično dobro počutje, ki bo končnim uporabnikom koristilo pri uporabi naše tehnologije Feel Good v njihovih domovih. Vse monterje vabimo, da se pridružijo programu in ustvarijo sinergijo med lastnimi izkušnjami in Daikinovim znanjem. "

Več o Daikinovi temi "Feel Good Technology" med sejmom ISH najdete tukaj. Daikin Europe vam bo na voljo na sejmu ISH (stojnica E41, hala 12. 0, sejmišče Messe Frankfurt, Frankfurt na Majni) od 13. do 17. marca 2023.

Naročnik oglasnega sporočila je Daikin.