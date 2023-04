Na kaj je treba biti pozoren pri nakupu sončne elektrarne?

Oglasno sporočilo

Vprašanje o tem, ali je investicija v solarno energijo smiselna, pravzaprav ni več vprašanje. Prihranek pri stroških energije, neodvisnost od cen električne energije na trgu in samooskrbnost so ključne prednosti, ki se jih dobro zavedajo lastniki sončnih elektrarn. Še vedno pa ostaja dilema: kako izbrati solarne module, ki bodo upravičili vaša pričakovanja glede energetskega izkupička in dolge življenjske dobe in kako poskrbeti za njihovo pravilno namestitev?

Najcenejše rešitve so lahko na dolgi rok najdražje

Pri nakupu sončne elektrarne kupci iščejo najboljše razmerje med učinkovitostjo in ceno. Čeprav so si moduli različnih proizvajalcev glede na osnovne tehnične karakteristike lahko precej podobni, se ključne razlike med njimi pokažejo šele pri njihovem delovanju in življenjski dobi. Na kakovost modula poleg kakovosti materialov namreč odločilno vpliva proces proizvodnje. Številni proizvajalci po svetu uporabljajo neprimerne prakse za zniževanje stroškov izdelave, ki jih je s prostim očesom nemogoče zaznati.

V čem so slovenski solarni moduli drugačni?

Evropska proizvodnja je v solarni industriji prava redkost, saj zahteva mnogo višje standarde kakovosti v primerjavi z azijskimi. Slovenci smo eden redkih evropskih narodov, ki se ponaša s svojo znamko solarnih modulov. V Latkovi vasi pri Preboldu proizvedene solarne module BISOL lahko najdete v več kot stotih državah sveta, od Antarktike do Havajev. Njihova kakovost je stalno preverjena skozi več kot 20 različnih testiranj in neodvisnih pregledov kupcev ter potrjena s stotinami mednarodnih in za posamezne države specifičnih certifikatov.

Med številnimi prednostmi solarnih modulov BISOL prav gotovo izstopa njihova neprimerljivo nizka degradacija, ki jim je omogočila razvoj prvega in edinega solarnega modula na svetu z ničelno degradacijo oziroma povedano drugače: serijo BISOL Supreme™ s 25 leti stoodstotnega jamstva izhodne moči.

Zakaj je produktivnost proizvajalca solarnih modulov pomembna za kupca?

Premalokrat se zavedamo, kako pomembno vlogo pri končni ceni in posledično tudi kakovosti izdelka ima produktivnost proizvodnje, ki proizvajalcem omogoča doseganje cenovne konkurenčnosti brez prihranka pri stroških na račun slabše kakovosti materialov. Zadnja temelji na najsodobnejši tehnologiji, najvišjih industrijskih standardih in kriterijih kakovosti skupaj z visoko usposobljenimi zaposlenimi ter skoraj 20 leti izkušenj, ki jih ni mogoče kupiti na trgu. Vse našteto BISOL uvršča med najnaprednejša, s tem pa tudi najbolj konkurenčna podjetja v solarni industriji na svetu.

Prepričajte se o referencah inštalaterjev

Izjemno povpraševanje po sončnih elektrarnah je spodbudilo razmah številnih novih inštalaterskih podjetij. Pomanjkljivo znanje, površnost pri nameščanju solarnih modulov in neupoštevanje časovnih rokov so med pogostimi razlogi za nezadovoljstvo med kupci sončnih elektrarn. Pri odločitvi glede inštalaterja je tako smiselno upoštevati pretekle reference podjetja ter seveda portfelj izdelkov – vsekakor je izbranega inštalaterja smiselno prositi za oboje, torej tako za izbor kakovostnih slovenskih modulov BISOL kot za nabor referenc. Da bi kupcem olajšali odločitev pri izboru, je BISOL ustanovil Mrežo partnerjev BISOL, ki povezuje zanesljiva inštalaterska podjetja.

