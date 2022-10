Lokalni prezračevalni sistem: ali se res izplača?

Zakorakali smo v hladnejši del leta, ko nas zunanje nizke temperature in krajši dnevi še pogosteje privabijo v zavetje naših domov. Letošnja jesen nam je že postregla z nekaj hladnimi jutri in nočmi in marsikdo je že vklopil svoj ogrevalni sistem in vestno zapira okna in vrata, da ohranja toploto notri in mraz zunaj. Pri tem pa pozabljamo na svež zrak , ki ga poleg ogrevanja potrebujemo za kakovostno bivanje v svojem domu ter za dobro počutje in zdravje celotne družine.

Za vzdrževanje udobnega ozračja v domovih v zimskih mesecih ne smemo pozabiti na ustrezno prezračevanje prostorov. Foto: Shutterstock

Ker ne želimo izgubljati toplote v notranjih prostorih, pogosto pozabljamo redno prezračevati, s tem pa zrak v notranjih prostorih postane precej bolj onesnažen kot pa na prostem. Ta umazan zrak v zaprtih prostorih je običajno kombinacija različnih delcev v zraku, vključno s prahom, plesnijo, dlako hišnih ljubljenčkov in hlapnimi organskimi spojinami.

Kakšen zrak je v vaši hiši?

Hiše, ki so dobro izolirane in niso ustrezno prezračene, imajo lahko slabšo kakovost zraka, prekomerno vlažnost v prostorih in plesen. Vse to vodi do razvoja neprijetnih vonjav in kopičenja plinov, kar lahko povzroči tudi zdravstvene težave, kot so na primer težave z dihali ali alergijske reakcije. Zrak v notranjih prostorih onesnažujemo tako s kuhanjem, pomivanjem, prhanjem, sušenjem perila na radiatorjih kot tudi z dihanjem. Pravzaprav z vsemi svojimi aktivnostmi znotraj svojega doma.

Vlaga, ki nastaja ob vogalih oken, je resen pokazatelj prekomerne vlažnosti v notranjih prostorih.

Zato je pravilno prezračevanje odgovor na to, kako si zagotoviti svež in čist zrak v notranjih prostorih, s tem pa optimalne pogoje za naše zdravje in dobro počutje. Vsem je dobro poznan sistem ročnega prezračevanja – delanje prepiha z odpiranjem oken. Smisel prezračevanja je v tem, da zamenjamo celoten zrak v notranjih prostorih, kar pa dosežemo le z rednim odpiranjem oken na stežaj večkrat na dan po nekaj minut. A ker v hladnih dneh ne želimo izgubljati toplote, smo pri ročnem prezračevanju pogosto nedosledni.

Zračenje zgolj z odpiranjem oken lahko povzroči prevelike stroške energije, pozimi predvsem zaradi toplotnih izgub. Poleg tega pa predstavlja velik izziv pri uravnavanju vlažnosti. S prezračevalnim sistemom Orca bodo poleg svežine v vašem domu manjši tudi stroški ogrevanja. Zidna plesen, s katero ste morda imeli težave, pa bo postala preteklost.

Najboljši odgovor na vedno svež zrak je zato vgradnja lokalnega prezračevalnega sistema Orca, ki skrbi za stalen dotok svežega zraka čez ves dan, brez izgube toplote. Ne dovolite, da prekomerna vlaga, ki je velika težava notranjih prostorov zlasti v zimskem času, začne uničevati stene vaše hiše in vplivati na vaše zdravje in dobro počutje. Pri Orci si prizadevajo, da z ekipo usposobljenih strokovnjakov pomagajo izboljšati kakovost zraka v vsakem domu. Z lokalnima prezračevalnima napravama Orca Pico 50+ in Orca Flexi 50 vam zagotavljajo visokokakovosten, varčen in komaj slišen sistem. Ustvarite udobne in zdravju ugodne pogoje s sistemom, ki mu zaupa vedno več uporabnikov.

Prezračevalni sistem deluje na način izmenjave toplote. Onesnažen topel zrak iz prostora potuje prek keramičnega toplotnega prenosnika, v katerem nase prenese toploto. Po 70 sekundah, ko se toplotni rekuperator segreje, lokalni prezračevalni sistem Orca avtomatsko preklopi na dovajanje svežega zraka. Svež, a hladen zrak od zunaj potuje prek keramičnega toplotnega prenosnika in absorbira to zbrano toploto. V vaše prostore tako pride svež, a topel zrak. Po 70 sekundah, ko se toplotni prenosnik ohladi, lokalni prezračevalni sistem avtomatsko preklopi na odvajanje odpadnega zraka.

Lokalni prezračevalni sistemi Orca lahko delujejo v reverzibilnem načinu z rekuperacijo toplote ali pa samo v načinu prezračevanja brez rekuperacije. Preklop na dovajanje in odvajanje zraka se ponovi na vsakih 70 sekund.

Ali je prezračevalni sistem mogoče vgraditi le v novogradnje?

Novogradnje so danes grajene tako, da izjemno dobro tesnijo, kar je dobro za energetsko učinkovitost, a slabo za prezračevanje. Zato se vedno več lastnikov novih domov odloča za vgradnjo prezračevalnega sistema, ki ves čas ohranja kakovosten zrak, hkrati pa preprečuje razrast plesni. Če torej gradite novo hišo, ni dvoma o tem, da je prezračevalni sistem optimalna rešitev, ko ne želite izgubljati toplote. Poleg tega vam omogoča bistveno boljšo kakovost bivanja, saj poleg optimalnega prezračevanja in odvajanja odvečne vlage učinkovito poskrbi za filtracijo vse od mrčesa pa do virusov.

Pri začetni investiciji prezračevanja vam pomaga tudi Eko sklad, ki zagotavlja do 20 odstotkov nepovratne finančne spodbude ob nakupu v paru.

Lokalne prezračevalne sisteme je mogoče vgraditi tudi v stare hiše in stanovanja. Montaža je izredno hitra in preprosta ter ne bo zmotila vaše delovne rutine. Če imate torej težave s prekomerno vlažnostjo, je to odličen način, da se za vedno znebite težav, ki jih ta povzroča. Poleg tega pa boste brez skrbi, da bi pri tem izgubljali toploto, seveda ob predpostavki, da je hiša dobro izolirana.

Lokalni prezračevalni sistem, ki ga lahko vgradite še to jesen Lokalne prezračevalne sisteme Orca z rekuperacijo toplote odlikujejo enostavna montaža, moderen dizajn in še enostavnejše upravljanje. Odlikuje ga visokokakovosten keramičen toplotni prenosnik, ki do 92 odstotkov toplote prenaša iz izstopnega odpadnega zraka na vstopen hladen zrak. Lokalni prezračevalni sistem skrbi za nenehen dovod svežega zraka in hkratno odvajanje postanega zraka iz prostorov. Zrak se med sobami giblje skozi vratne odprtine in hodnike, kar ustvarja kroženje zraka v hiši.





Prezračevanje je ključnega pomena za zdravo življenjsko okolje

Vdihovanje vlažnega zraka, ki je odlično gojišče za pršice, viruse in bakterije, lahko povzroči alergijske reakcije, napade astme, solzenje oči, srbenje, kihanje in izcedek iz nosu. Vse te težave boste učinkovito zmanjšali, ko bo vaš dom učinkovito prezračen.

Orcini lokalni prezračevalni sistemi imajo vgrajen gilter G3, ki omogočata filtracijo vstopnega in izstopnega zraka pred večjimi delci in mrčesom ter preprečuje zamašitev prezračevalne cevi. Z vgradnjo filtra F8, ki je primeren za alergike, pa boste poskrbeli za učinkovito filtracijo aerosolov, ki so znani prenašalec virusov po zraku.

Vsem lokalnim prezračevalnim sistemom Orca je skupen visokoučinkovit toplotni prenosnik, ki poskrbi za prenos toplote iz odpadnega postanega zraka na vstopen hladen svež zrak.

Se torej izplača investirati v lokalni prezračevalni sistem?

Se vam na oknih nabira kondenz? Je plesen na stenah vaše hiše resen problem? Imate ponoči težave z dihanjem? Če ste na vsaj eno od teh vprašanj odgovorili pritrdilno, potem se investicija izplača!

Oglejte si, kako enostavna in hitra je montaža in kako enostavno je upravljanje:

Namestitev prezračevalnega sistema je ena najboljših naložb, ki jih lahko naredite, saj bo izboljšala kakovost zraka v zaprtih prostorih in ustvarila boljše okolje za vašo družino. Poleg tega vas bo delovanje lokalnega prezračevalnega sistema stalo le pet evrov na leto. S subvencijo Eko sklada pa si lahko zmanjšate začetno investicijo.