Izboljšana epoksidna fugirna masa za lažje vgrajevanje in enostavnejše čiščenje pri vgradnji. Na voljo v 41 barvah.

KERAPOXY EASY DESIGN je dekorativna dvokomponentna epoksidna fugirna masa z zelo nizko stopnjo hlapljivih organskih spojin (HOS) – EMICODE EC1, ki je enostavna za vgradnjo. Primerna je za fugiranje fug širine od 1 do 15 mm, zato je idealna tako za steklene ali keramične mozaike kot tudi za keramične ploščice in naravni kamen. Lahko se uporabi tudi kot lepilo.

Končni videz – barve in barvne kombinacije

KERAPOXY EASY DESIGN je na voljo v 40 barvah, ki so enake naboru ULTRACOLOR PLUS in silikonskemu kitu MAPESIL AC, kar omogoča lažjo kombinacijo z njimi. Dodatna, 41. možnost je prosojna/nevtralna KERAPOXY EASY DESIGN 700, ki je namenjena mešanju s kovinskimi bleščicami MAPEGLITTER.

Bistvene lastnosti površin, zafugiranih s KERAPOXY EASY DESIGN, so enotna in enakomerna barva fug, skoraj nevidna razlika pri mokri ali suhi podlagi, enostavno vzdrževanje in trajnost.

KERAPOXY EASY DESIGN je najboljša kombinacija kot lepilo in fugirna masa pri vgradnji steklenih mozaikov, še posebej na izpostavljenih površinah, kot so plavalni bazeni, turške savne, kadi v toplicah ali wellnessih.

Glavne prednosti za končnega uporabnika in projektanta/arhitekta:

fina, gladka in zaprta površina;

nevpojna površina, kemična odpornost, enostavno čiščenje – vzdrževanje, higienična, odlične mehanske lastnosti, trajnost;

enakomerna barva;

razširjena barvna paleta: na voljo je 41 barv;

izvedba dodatnih estetskih kombinacij z dodajanjem kovinskih bleščic MAPEGLITTER ali prahu MAPECOLOR METALLIC;

MAPECOLOR METALLIC; tudi za najzahtevnejše izvedbe: javne ali stanovanjske površine, plavalne bazene in wellness centre, kuhinje, prostore s pripravo ali predelavo hrane …

Potrjena kakovost

KERAPOXY EASY DESIGN izpolnjuje zahteve, podane v harmoniziranem evropskem standardu SIST EN 13888, kot fugirna masa na osnovi reakcijskih smol (oznaka RG) ter kot izboljšano lepilo na osnovi reakcijskih smol brez lezenja na navpičnih površinah z oznako R2T po SIST EN12004.

Lahko se uporabi kot lepilo in/ali fugirna masa na talnih in stenskih površinah ter delovnih pultih v prostorih, kjer je zahteva po uporabi sistema HACCP, kot je določeno v Evropski direktivi št. 852/2004 za zagotavljanje higiene živil. Kot dodatno potrdilo pa je bil izvedeni test v neodvisnem laboratoriju v Združenem kraljestvu Industial Microbiological Services Ltd. skladen s standardom ISO 22196:2011, da fugirna masa ščiti pred razvojem in širjenjem mikroorganizmov.

Vgradnja – enostavneje ne more biti

Za vgradnjo je optimalna temperatura med 20 °C in 25 °C. Nikakor pa ne sme biti manj kot 12 °C, kar še posebej velja za podlago, saj se pri nižjih temperaturah kemična reakcija ustavi. KERAPOXY EASY DESIGN je na voljo v 3-kilogramskem vedru, ki vsebuje obe komponenti. Tako sta preprečena možnost napačnega mešalnega razmerja in zmanjšana količina odpadka. Obe komponenti je treba zmešati med seboj z električnim mešalnikom z nizkimi obrati. Po potrebi se nato doda še kovinske bleščice MAPEGLITTER ali prah MAPECOLOR METALLIC in spet premeša. Tako pripravljen KERAPOXY EASY DESIGN je treba vgraditi v roku 45 minut (pri 23 °C).

Nanos na podlago je najenostavnejši z Mapei gumirano lopatico za fugiranje diagonalno na smer fug. Nato z gumijasto lopatico s površine odstranimo odvečno oz. preostalo fugirno maso. Čiščenje površin izvedemo z Mapei celulozno gobo, ki jo med čiščenjem čimvečkrat operemo. Namig: za lažje čiščenje površine navlažimo s čisto vodo ter uporabljamo dva vedra, enega za umazano in drugega za čisto vodo. Čiščenje je treba opraviti v času, ko je KERAPOXY EASY DESIGN še svež oz. nikakor pozneje kot 60 minut po vgradnji. Za večje površine in hitrejše čiščenje, še posebej na strukturiranih/grobih površinah, lahko uporabimo namenske čistilne filce – bele (npr. Scotch-Brite®).

Končno čiščenje se lahko opravi z namenskim čistilom ULTRACARE KERAPOXY CLEANER, ki ga lahko uporabimo že pri čiščenju sveže fugirne mase (odstranimo ga po 5 minutah s čisto vodo) ali pa naslednji dan (lahko ga pustimo delovati do 20 minut pred pranjem).

Dodajanje komponente B v vedro s komponento A Mešanje dvokomponentne fugirne mase z električnim mešalom Vtiranje fugirne mase z gumirano lopatico Za večje površine priporočamo grobo zaključno obdelavo fug z mokrim čistilnim filcem. Fina zaključna obdelava s čvrsto celulozno gobo

KERAPOXY EASY DESIGN je nova epoksidna fugirna masa, ki omogoča hitrejšo in enostavnejšo izvedbo ter kakovostno, lepo in trajno fugirno maso.