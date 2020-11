Kamin za dve generaciji!

Oglasno sporočilo

Želite kamin ki je najboljši za vaše zdravje in počutje? Želite kamin ki oddaja toplote še 20 ur po kurjenju kot stara krušna peč? Želite kamin ki ne izsušuje zraka v prostoru? Hypokavst kamin je odgovor na vsa ta vprašanja, saj zaradi velike akumulacije seva toploto v prostor dalj časa in bolj enakomerno, kar zagotavlja da zrak ni suh ali prevroč. Tak način ogrevanja ne suši zraka v prostoru in boljše vpliva na vaša dihala ter sluznico saj ne izsušuje vašega respiratornega sistema in vaše kože.

Kamin hypokavst uporablja princip toplega zraka v zaprti komori. V nasprotju s toplozračnimi kamini, pri katerih topel zrak vedno kroži po sobah, v hypokavstičnem kaminu ni zračnikov ali drugih odprtin za izpih toplega zraka.

Torej toplota, ki nastane v kaminskem vložku Kobok ko kurimo, segreje zrak okoli vložka, le ta pa kroži po notranjih površinah sten kamina, ki so narejene iz pečnic ali drugega akumulativnega materiala, in jih ogreje. Na tak način zgrajeni kamini lahko ogrevajo tudi več prostorov.

Tako narejeni kamini so še posebej primerni za nizkoenergetske hiše, ker tak kamin sicer oddaja manjšo moč, ampak bistveno več časa. Kamin tako zagotavlja toploto v vašem domu ŠE DO 20 UR po končanem kurjenju. To je posledice več kot tone težkega kamina, ki je edini način ki omogoča dolgotrajno, naravno toploto.

V podjetju Peči-keramika, Novo mesto se posvečamo tehnologiji ogrevanja s hypokavstičnim kaminom že dolgo časa, in lahko trdimo, da je proizvedena toplota enake kakovosti kot pri klasičnih lončenih pečeh.

Hypokavstični kamin z veliko težo in dolgo časovno akumulacijo je v primerjavi s toplozračnim kaminom, z zračniki in izpihom zraka, veliko bolj prijeten za bivanje in primeren za nizkoenergetske objekte. Take hiše potrebujejo kamin z manjšo močjo in časovnim dolgim ogrevanjem. Primerni so tudi za zrakotesne hiše z rekuperacijo.

Tak sistem lahko zgradi samo usposobljen strokovnjak - pečar mojster, z znanjem in izkušnjami. Pečar mora kurišče pravilno priklopiti in pozidati, ter pri gradnji upoštevati stroge protipožarne ukrepe.

Za več informacij obiščite spletno stran https://www.peci-keramika.si/

Naročnik oglasnega sporočila je Peči-keramika d.o.o.