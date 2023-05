Čeprav je ta pomlad relativno hladnejša, meteorologi z agencije za okolje opozarjajo, da bo po grobih ocenah poletje kljub temu vroče. Izognite se poletni vročini in dolgim čakalnim dobam za montažo, ki so zaradi povečanega števila naročil stalnica vsako poletje, ter že zdaj naročite kakovostno klimatsko napravo . Da pa bo izbira klimatske naprave kar najbolj preprosta, smo poiskali nekaj nasvetov, kako izbrati ustrezno klimatsko napravo in katere pomembne značilnosti mora ta ponujati, da boste z njo resnično zadovoljni.

Blagovna znamka Gree je v svetu klimatskih naprav številka ena. Je največji in najmočnejši specializirani proizvajalec klimatskih naprav na svetu ter ima kar 500 milijonov zadovoljnih uporabnikov. Z več kot 90 tisoč zaposlenimi, med katerimi je več kot 15 tisoč inženirjev, njihovi prihodki presegajo 27 milijard evrov. Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno V okviru neodvisnih tržnih raziskav za Best Buy Award 2023/2024, ki jih izvaja ugledna švicarska organizacija ICERITAS, so prejeli priznanje Best Buy Award za najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. Kupci so proizvajalcu Gree, ki je prisoten v več kot 180 državah oziroma regijah sveta, dodelili priznanje na področju graditeljstva v kategoriji Proizvajalec klimatskih sistemov in naprav. Vrhunska kakovost V okviru raziskave kakovosti QUDAL 2022/2023 – QUality meDAL so slovenski potrošniki proizvajalcu klimatskih naprav Gree podelili prestižni naziv nosilca najvišje kakovosti v kategoriji Proizvajalec klimatskih naprav in sistemov. Pošljite povpraševanje.

Kako izbrati pravo klimatsko napravo?

Foto: Atlas trading d.o.o.

Če se odločate za nakup klimatske naprave, je tukaj nekaj nasvetov, na kaj morate biti pozorni pri izbiri.

Nakup opravite pred sezono in se s tem izognite čakalnim vrstam za montažo.

Pozorni bodite na energetski razred, ki zagotavlja učinkovitost naprave, manjšo porabo energije in tako nižje stroške za elektriko. S tem prav tako pripomorete k skrbi za okolje.

Kot izpiha naj bo širši, saj je tako bolj učinkovit, zračni tok ima večji doseg in tako hitreje ustvari natanko takšno temperaturo vašega doma, kot si jo želite.

Klima naj vsebuje generator ionov, ki v vašem prostoru uniči skoraj vse škodljive delce, kot so alergeni, virusi, bakterije, cigaretni dim, pršice, neprijetne vonjave. Te filter uniči in jih s kondenzom odstrani iz naprave.

Naprava naj ima nadzor Wi-Fi – to je zelo priročno, če želite ogreti oziroma ohladiti dom, še preden pridete domov, na primer vključite napravo na daljavo, ko se vozite iz službe ali z dopusta.

Čeprav prihaja poletje, imejte ob nakupu klime v mislih vse leto. S klimo se lahko namreč tudi učinkovito ogrevate tako v prehodnem kot tudi zimskem obdobju – naj bo torej taka, da deluje tudi pri zunanji temperaturi do minus 30 stopinj Celzija. To omogočajo le visokokakovostne klimatske naprave z dvostopenjskim kompresorjem, ki omogoča širše območje delovanja (od –30 do +54 stopinj Celzija).

Klimo vam naj montira le pooblaščeni serviser, ki ima veliko izkušenj. Strokovna montaža je namreč največje zagotovilo za zanesljivo delovanje naprave.

Izberite klimatsko napravo prefinjenega videza. Postala bo namreč del vašega doma, zato naj bo takšna, da bo ustrezala vašemu slogu.

Foto: Atlas trading d.o.o. Učinkovita, zanesljiva in energetsko izpopolnjena rešitev za hlajenje in tudi ogrevanje doma so klimatske naprave Gree. Primerni so tako za večje hiše kot tudi manjša stanovanja ter poslovne prostore. Odlikuje jih nekonvencionalen videz, prefinjen slog in tiho delovanje. Zagotavljajo najnižjo porabo energije in najvišji prihranek stroškov pri obratovanju, saj spadajo v energetski razred A+++. V njihovih sistemih so uporabljena do okolja prijaznejša hladilna sredstva.

Klimatsko napravo naj vedno montirajo le pooblaščeni monterji

Montaža klimatskih naprav ni preprosta ter zahteva strokovno znanje in izkušnje, zato se tega vsekakor ne lotite sami ali skupaj s prijatelji.

Pooblaščeni monterji so izobraženi in usposobljeni za montažo klimatskih naprav, tudi za ravnanje z F plini. To pomeni, da poznajo vsako podrobnost in vedo, kako varno namestiti klimatsko napravo, ne da bi pri tem poškodovali vaš dom ali samo napravo. Na voljo imajo ustrezno orodje, poleg tega pa redno obnavljajo svoje znanje in spremljajo najnovejše tehnološke trende, tako da lahko strankam ponudijo najboljše rešitve.

Le tako bo delovanje vaše klimatske naprave varno, možnost okvare ali poškodbe pa kar najmanjša. Še več, pooblaščeni monterji na svoje storitve ponujajo tudi garancijo. V podjetju Atlas trading svojim strankam zagotavljajo lastno mrežo serviserjev po celotni Sloveniji. Morebitnega reševanja težav se tako laotijo kar se da hitro.

Foto: Atlas trading d.o.o.

Če iščete kar najbolj zanesljivo klimatsko napravo na trgu, zagotovo ne smete spregledati klimatskih naprav Gree. Kar vsaka tretja klimatska naprava na svetu je proizvedena v tovarnah Gree. Med njimi številne prve, ki so jih v podjetju Atlas Trading vgradili že pred 25 leti, delujejo vse do današnjega dne.

Klimatska naprava, ki ima vse, kar potrebujete

Klimatske naprave Gree se lahko pohvalijo z vsem, kar je pri klimatskih napravah pomembno:

najvišji energetski razred A+++,

širok kot razpiha,

generator ionov,

nadzor Wi-Fi,

do sedem let garancije in

prefinjen videz.

V Sloveniji blagovno znamko Gree že 26 let zastopa podjetje Atlas Trading, na voljo vam je tudi za brezplačno svetovanje. Z veseljem odgovorijo na vaša vprašanja v zvezi z različnimi modeli naprav in vam svetujejo, katera je najprimernejša za vaš dom. Ponujajo tudi strokovno montažo z lastno ekipo usposobljenih in izkušenih servisnih tehnikov. Ker imajo široko mrežo strokovnjakov po vsej Sloveniji, bo eden od njih hitro pri vas, ne glede na to, kje živite. POŠLJITE POVPRAŠEVANJE.

Foto: Atlas trading d.o.o.

S klimatsko napravo lahko tudi ogrevate

V prehodnih obdobjih so klimatske naprave tudi priročen sistem ogrevanja. To se lahko še kako dobro izkaže prav v hladnejših pomladnih dneh, kakršni nas spremljajo v letošnji prvi polovici maja. Večina je že ugasnila ogrevalne sisteme, prvi otoplitvi pa je sledila večdnevna ohladitev.

Klimatska naprava je sama po sebi toplotna črpalka, torej v svoji zasnovi ogrevalna naprava, ki pa lahko tudi ohlaja. Z razvojem tehnologije v zadnjem desetletju so nekatere klimatske naprave namenjene predvsem ogrevanju, pri čemer so izjemno zmogljive in učinkovite, dosegajo najvišje energijske razrede A+++ ter seveda prav tako učinkovito ohlajajo.

S kakovostnimi klimatskimi napravami, kot so klimatske naprave znamke Gree, pa lahko prostore ogrevate tudi pozimi. Njihovi najbolj priljubljeni modeli lahko delujejo vse do minus 25 stopinj Celzija, ponujajo pa tudi posebne naprave za ogrevanje, ki delujejo vse do minus 30 stopinj Celzija.