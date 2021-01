Kaj vhodna vrata povejo o lastniku? Dekodiramo pomen.

Oglasno sporočilo

Vsak izmed nas je edinstven, ima samosvoj način življenja in unikaten dom. Naš dom pa skozi stil, barve, detajle in kombinacije izraža, kdo in kaj smo. Prvi stik z domom je zunanji vhod v hišo, ki o nas pove več, kot bi si sprva morda mislili. Že izbira dimenzij in materiala deloma razkrije, kaj skriva naša zgodba, zato smo poiskali čudovite primere vhodnih vrat, kjer so lastniki z vhodom izrazito pokazali svoje bistvo.

Slovenski proizvajalec, ki da največ prav na prilagajanje vhoda željam in osebnosti lastnikov, je podjetje Pirnar. Največji svetovni inovator na področju vhodov strankam ponuja široko paleto kolekcij in možnosti personalizacije. Vhod Pirnar je dokaz vaše edinstvenosti, ki jo ljudje začutijo ob prvem obisku, zato v nadaljevanju prikazujemo sedem Pirnarjevih vhodnih vrat, ki pripovedujejo edinstveno zgodbo.

1. Vhodna vrata za navihane ljubitelje drznosti

Razigrana Pirnarjeva alu vhodna vrata s črnimi detajli Barve vedno nosijo zgodbo in vzbujajo čustva. Rumena barva je drzna barva, ki poudarja svetlo, samozavestno in pozitivno energijo tistega, ki v hiši biva. Še eno drzno potezo so Pirnarjevi mojstri ustvarili z nadstandardnimi dimenzijami alu vhodnih vrat.

Razigrani navihanosti doda prefinjenost dodatni črni matiran ročaj Pirnar Nero, ki že postaja trend leta 2021.

To so vrata za ljubitelje pozornosti, za tiste, ki radi izstopajo in jih ni strah pokazati svoje razigrane narave.

2. Vhodna vrata za karizmatične mnenjske vodje

Pirnar Multilevel je kolekcija alu in lesenih vhodnih vrat za ljubitelje večplastnosti.

Redkokdaj nas zunanja vrata tako premamijo, da si zaželimo z roko drseti po razgibani površini. To je Pirnarju uspelo s kolekcijo Ultimum Multilevel. Zanjo se odločijo ljudje, ki z vhodom želijo pritegniti poglede na eleganten način, saj stavijo na neponovljivo kombinacijo mojstrskega ročnega dela Pirnarjevih strokovnjakov in unikatnih dodatkov.

Radi svoje mnenje izražate na glas, vodite, presenečate in ste pri tem prefinjeno samozavestni? Morda je to kolekcija za vas.

Kolekcija Multilevel je del Pirnarjeve linije Ultimum. Je kolekcija, ki omogoča največ igranja s plastmi, dodatki, teksturami in materiali. Vratnemu krilu lahko dodate vse od 3D-reliefa, prekrivnega stekla z motivi, taljenega stekla do izrezov različnih oblik. Oglejte si Pirnarjeve kataloge in naj vas navdušijo vrhunske kolekcije vhodov

3. Vhodna vrata za ljubitelje trendov in napredka

Elegantna čistost linij v kombinaciji s sodobno Pirnarjevo tehnologijo OneTouch

Od večdimenzionalnosti pa do popolnoma druge skrajnosti, kjer prevladujejo čiste linije in popolna ravnina. Minimalizem je letošnji trend, v povezavi z najnovejšo tehnologijo pa postane vhod za napredno misleče, za ljubitelje sodobnosti.

Alu vhodna vrata na fotografiji so obogatene z nagrajeno Pirnarjevo inovacijo OneTouch, ki poskrbi, da se ročaj izvleče iz površine vratnega krila šele po odklepanju na prstni odtis. Novodobno, dramatično in funkcionalno.

Če se radi obdajate z najnovejšimi inovacijami, cenite varnost in ne marate pretiravanja, pač pa raje navdušite s skrivnostno eleganco, priporočamo, da si ogledate več vhodov, opremljenih s Pirnarjevo sodobno tehnologijo.

4. Vhodna vrata za čuteče romantike

Steklo, bronasti dodatki in detajli z motivi krasijo kolekcijo Pirnar Classico. Morda vam tehnologija in minimalizem nista ravno všeč in vam bolj ugaja romantičen pridih preteklosti. Kolekcija Premium Classico se ponaša z neprimerljivo čudovitimi zunanjimi vrati brezčasne lepote.

So vam všeč bronasti dodatki, detajli z motivi, vgravirana stekla in preostali krasni ornamenti, ki jih Pirnarjevi kreativni mojstri spretno kombinirajo? Potem spadate med romantične poete, ki svoja občutenja in slog izražajo tudi pri izbiri vhodnih vrat.

5. Vhodna vrata za preproste praktike

Če vam je vse prej našteto preveč ali pa premalo, spadate med tradicionaliste. Če že niso lesena vhodna vrata, pa naj bodo vsaj nevtralna, lična in preprosta.

Pirnarjev vhod, ki izraža načelo: manj je več.

Čeprav je za vas morda funkcionalnost na prvem mestu, ne pozabite, kako pomembno vlogo pri prvem vtisu na obiskovalce imajo vhodna vrata. Prav tako ne pozabite, kolikokrat se boste z njimi srečali in jih odprli sami.

O svojem preprostem vhodu se zato vseeno posvetujte s Pirnarjevimi strokovnjaki, ki vas bodo znali pravilno usmeriti.

6. Vhodna vrata za minimaliste z visokim čutom za estetiko

Minimalno, dovršeno, okusno, čudovito. Pirnar Ultimum Pure.

Še en primer, kjer pri Pirnarju stavijo na minimalizem, le da v drugačni obliki. Tokrat v sodobni. Topla lesena vhodna vrata s črnim prekrivnim steklom čudovito podpirajo sodobno arhitekturo.

In tega se zavedajo le tisti s prefinjenim čutom za estetiko. Ga imate? Čiste linije, preprostost, naravni videz ter hkrati veličastnost in novodobnost.

To je vhod za neustrašne umetnike po duši, ki vedo, da se v nepričakovanih kombinacijah pogosto skrivata največja lepota in eleganca.

7. Vhodna vrata za ambiciozne in neustavljive

Pirnarjev primer vhodov velikih dimenzij

Umetninam sodobne arhitekture pristajajo nadstandardne dimenzije vhodnih vrat. Prav tako pristajajo vam, ki z visokimi ambicijami dosegate nepredstavljive dosežke in si to želite pokazati navzven. Prav je tako. Pri Pirnarju v liniji Premium zato ponujajo tudi možnost izvedbe Grande.

Ste za več metrov visoka enokrilna ali dvokrilna alu vhodna vrata v dramatični barvi? Občudovanje je zagotovljeno. Prav tako vam ne uide tisti prav poseben občutek, da ste končno zase storili nekaj grandioznega.

8. Vhodna vrata prav za vas

Vhodna vrata se torej lahko povsem prilagodijo vaši osebnosti in vašemu slogu ter postanejo vaš neprimerljiv unikat. Pirnarjevi specialisti vsak vhod ustvarijo ročno, z mojstrsko natančnostjo in posluhom za vse vaše želje.

Fotografije zgoraj so edinstvene, kajne? Predstavljajte si, da ta del besedila krasi še en edinstven primer, tokrat slika vaših sanjskih vhodnih vrat. Kakšna so?

Oglejte si Pirnarjeve kataloge za dodaten navdih. Vedno se lahko obrnete na njihove strokovnjake, ki so vam prek spleta ali telefona na voljo za kakršnokoli pomoč.

Naročnik oglasne vsebine je Pirnar.