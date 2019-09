Kaj potrebujem za dober kamin?

Oglasno sporočilo

Hipokavstični kamin je kamin s podaljšano akumulacijo, saj je vroči del kamina pozidan s pečarsko šamotno opeko s skupno težo približno od 700 do 1.000 kilogramov akumulacije. S tem dobimo oddajanje toplote v prostor še od 15 do 25 ur po končanem kurjenju in se izognemo temu, da bi bilo v prostoru prevroče.

Vogalno kaminsko kurišče Kobok, nizgoenergetska izvedba 6,5 kW in z zrakotesnimi vrati

Kakšno kaminsko kurišče naj izberem za kamin?

Sodobne hiše so praviloma dobro izolirane in imajo okna, ki so izolativna in odlično tesnijo, kamin pa je pogosto sekundarna ogrevalna naprava, pri kateri sta pomembna estetika in vzdušje, ki ga pričara. Zaradi tega se v novogradnje dandanes najpogosteje vgrajuje kamine z nizkoenergetskimi in zrakotesnimi kaminskimi kurišči Kobok. Ta kurišča imajo nominalno moč od 6,0 do 7,0 kilovatov in so primerna za prostore nad 30 kvadratnih metrov. Kurišče se nato pozida z akumulativnim materialom.

Če je zasteklitev kurišča večja ali če je v bližini kakšno pohištvo, je dvojna zasteklitev kaminskega kurišče smiselna, saj zmanjša prenos toplote prek stekla za od 15 do 20 odstotkov.

Kaj potrebujem za kamin?

Dimnik fi 180 mm – V večini primerov za dimnik za kaminsko kurišče zadostuje cev premera od 160 do 200 milimetrov. Standardna dimenzija dimnika za kurišča Kobok je 180 milimetrov. Priporočamo šamotni dimnik Ekoker, saj je tak dimnik bolj masiven in ima konstanten vlek, ki je za kamin na drva zelo pomemben. Najmanjša potrebna višina dimnika za kamine je približno 4,0 metra. Seveda je mogoče narediti dimnik za kamin tudi v trislojni izvedbi inox.

Dovod zunanjega zraka 125 mm – Sodobna kaminska kurišča za popolno gorenje potrebujejo dovod zunanjega zraka. Zrak iz prostora zaradi tesnih oken ni dovolj. V večini primerov je za dovod zunanjega zraka do kaminskega kurišča dovolj cev premera 125 milimetrov. Najpogosteje se za ta namen uporabljajo pravokotne cevi dimenzij 55 x 220 milimetrov, saj jih lahko vgradimo v višino estriha. Te cevi morajo imeti vsaj dva centimetra toplotne izolacije zaradi morebitnega kondenza.

Kamin je priporočljivo montirati po ometih in estrihih.

Dimniški priklop – Višina priklopa na dimnik se praviloma izvede 160–200 centimetrov od gotovih tal. Če iz oblikovalskih razlogov želimo, da je kamin čim nižji, je najnižja mogoča višina priklopa 140 centimetrov od gotovih tal, merjeno od sredine priklopa.

Priprava tlakov – Kaminsko kurišče je najbolje postaviti na betonsko ploščo ali estrih, pod katerim ni talnega gretja in inštalacij. Prav tako na tem mestu pod estrihom ne sme biti toplotne izolacije. Na betonsko ploščo se lahko naredi tudi betonski ali siporeks temelj, kjer bo stal kamin. Seveda pa je v nepodkletenih objektih potrebna hidroizolacija.

Poleg kurišč Schmid in Spartherm, ki so v našem prodajnem programu že več kot 20 let, prodamo letno tudi več kot 250 kurišč Kobok. Kurišča Kobok imajo podaljšano sedemletno garancijo in tudi dve leti garancije za šamot in steklo, česar nima skoraj nobeno drugo kurišče. Za dodatne informacije in za individualno ponudbo nas pokličite na 07 39 35 750 ali pošljite povpraševanje na spletno stran. Z veseljem vam bomo odgovorili na vaša vprašanja.

