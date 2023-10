Izboljšajte kakovost in udobje bivanja s fasadnimi sistemi JUBIZOL

Ljudje danes v svojih domovih preživimo kar 90 % časa, zato je pomembno, da si v prostorih, v katerih bivamo ali delamo, izboljšamo svoje bivalno ugodje in si zagotovimo tudi bolj zdrave bivalne razmere. Prav tako moramo poskrbeti za čim manjšo rabo energije, ki je še vedno največ potrošimo za ogrevanje in prezračevanje. Ključno vlogo pri tem ima pravilno izveden fasadni ovoj, ki mora s svojo funkcionalnostjo in dolgo življenjsko dobo objektu zagotoviti zadostno in učinkovito toplotno zaščito. Načrtovanje fasade zato zahteva premišljen pristop investitorja, da izbere in vgradi dovršen in funkcionalen toplotnoizolacijski sistem, ki mu s številnimi prednostmi zagotavlja zanesljivo, trajno in ekonomsko upravičeno naložbo.

V podjetju JUB smo z blagovno znamko JUBIZOL razvili sistemske rešitve, ki so v vseh elementih usklajene z arhitekturnimi, podnebnimi in energetskimi zahtevami. Poleg zunanjega videza fasade, ki ga določajo barve, struktura, oblika in materiali, smo v ospredje postavili funkcionalnost in trajnost fasad ter s tem tudi njihovo dolgo življenjsko dobo. Naši fasadni ovoji izpolnjujejo vse ključne zahteve, kot so mehanska stabilnost, vodotesnost, zrakotesnost in ohranjanje toplote, uporabnikom pa zagotavljajo tudi ustrezno protihrupno in požarno zaščito. S svojo zunanjo podobo objekt pridobi tudi estetsko vrednost, ki zadošča kulturnim zahtevam javnega prostora, uporabnikom pa nudi ustrezno varnost in udobnost ter možnost rednega vzdrževanja in obnove.

Foto: JUB

Neustrezno izveden fasadni ovoj pomembno vpliva na kakovost bivanja

V toplotno slabo izoliranih bivalnih objektih se običajno pojavita vlaga in plesen, ki v prostorih slabšata kakovost zraka in lahko škodujeta našemu zdravju. Vzroka za pospešeno propadanje fasade sta njena slaba izvedba ali pa uporaba neprimernih gradbenih materialov, ki skrajšujeta njeno življenjsko dobo in uporabniku prinašata dodatne stroške za njeno sanacijo. Alge in plesni na fasadah so skupaj z zbledelimi barvnimi odtenki moteči estetski pojavi in povsem po nepotrebnem nižajo vrednost objektu. Dotrajana fasada, ki zateka in propada, tudi ne dosega kriterijev vodoodbojnosti zaključnega sloja in s tem tudi ne svojih osnovnih funkcionalnosti. Poleg tega na kakovost bivanja vplivajo tudi velika temperaturna nihanja v prostoru in hrup, ki skozi slabo izoliran obod prodira v notranje prostore, zaradi pomanjkljive izvedbe na stikih fasade z okni, vrati in balkoni pa nastajajo toplotni mostovi, ki povečujejo toplotne izgube in povzročajo razrast plesni. Neustrezen fasadni ovoj lahko predstavlja tudi od 30 do 50 % izgube energije, zato se pozimi soočamo z višjimi stroški za ogrevanje, poleti pa za hlajenje objekta. Vsi navedeni kriteriji so tako za investitorja ključni pri odločitvi za naložbo v nov fasadni ovoj.

Foto: JUB

JUBIZOL fasadni sistemi izpolnjujejo visoke energetske zahteve uporabnikov

Z naložbo v fasadni sistem ne povečujemo le energetske učinkovitosti objekta in na letni ravni prihranimo celo do 40 % stroškov za ogrevanje ali prezračevanje, pač pa z idealno izoliranimi zidnimi površinami poskrbimo tudi za bolj zdrav življenjski prostor in ugodne bivalne pogoje. Te nam v prostoru zagotavlja temperatura med 19 in 22 °C ob prijetni relativni zračni vlagi med 40 in 60 %, priporočljivo pa je, da se notranja temperatura zraka in sten ne razlikuje za več kot 3 °C. Na ta način preprečimo izsušitev zraka in nastajanje prahu, ki lahko draži naša dihala, pa tudi razvoj zidne plesni, ki nastaja zaradi visoke in trajne vlage ter drugih vplivov iz okolja. Poleg prihrankov pri porabi energentov boste preprečili tudi nastajanje toplotnih mostov in morebitno pretirano kopičenje vlage v notranjih prostorih. Pri vgradnji fasadnega sistema z zadostno debelino izolacijskega materiala bo tako objekt v danih klimatskih pogojih povsem ustrezal vašim pričakovanjem glede toplotnega ugodja.

Foto: JUB Foto: JUB

Načrtovanje fasade naj bo premišljeno, uporabljeni gradbeni materiali pa certificirani

Izvedba fasade je izjemno kompleksna in zahteva veliko pozornosti in tudi znanja investitorjev. Pri načrtovanju fasade bo potrebna vrsta gradbeno fizikalnih izračunov, da objekt glede na svojo lego in sestavo dobi ustrezno debelino izolacije in primeren zaključni sloj, ki bo izpolnil naša pričakovanja po ustrezni toplotni zaščiti in energijski ustreznosti objekta. Vse več pozornosti investitorji namenjajo tudi zunanjemu videzu stavb, pri čemer morajo zaključni sloji prvenstveno nuditi kakovostno funkcionalno zaščito površine in trajno kljubovati vplivom iz okolja. Vsi vgrajeni materiali morajo zadoščati vsem zakonskim zahtevam in standardom.

Poleg priprave ustrezne zidne podlage je pri gradnji fasade pomembno še pravilno lepljenje izolacijske obloge ter sidranje in vgradnja ustreznih fasadnih profilov. Posebej natančna mora biti vgradnja in obdelava oken, pozornost pa mora izvajalec ob upoštevanju različnih raztezkov posvetiti tudi stikom različnih materialov. Poškodbe lahko povzročijo trajnejšo degradacijo fasadne površine in prinašajo višje stroške sanacije. Razveseljivo je, da tudi zasebni investitorji vse bolj upoštevajo kriterije trajnostne gradnje, še posebej zaradi vremenskih vplivov, ki postajajo vse bolj ekstremni.

Foto: JUB

Pri gradnji nove ali obnovi obstoječe hiše je pravilna vgradnja toplotnoizolacijskega sistema še posebej pomembna. Ključno je, da vgradnjo načrtujete v pravem času, ko so na objektu dokončana že vsa krovska in kleparska dela, ko so zidovi ali izravnalni ometi stari najmanj mesec dni, vgrajena pa tudi vsa okna in vrata. Na zunanjih stenah morajo biti zaključena vsa elektro in druga inštalaterska dela, v notranjosti pa mokra zidarska dela z izvedenimi ometi, cementnimi estrihi in betonskimi tlaki. Uporabniki, ki imate z vgradnjo fasad premalo izkušenj, se lahko obrnete na JUB-ovega tehničnega svetovalca, ki vam bo po strokovnem ogledu objekta na vaši lokaciji pomagal pri izbiri primernega toplotno izolacijskega sistema, vas povezal z izkušenimi izvajalci del, ob tem pa predstavil še pravilno izvedbo fasadnih detajlov, doizolacije in postopke sanacije.

Zaključni ometi omogočajo izvedbo fasade v zaribani ali glajeni strukturi ob različni zrnavosti, pri tem pa lahko izbirate med številnimi odtenki z najvišjo obstojnostjo. Za kakovostno vzdrževanje je priporočljivo fasadne površine prebarvati vsakih deset do petnajst let. S tem jim podaljšamo življenjsko dobo, povečamo vodoodbojnost in upočasnimo staranje celotne fasade. Pri izboru primernega barvnega odtenka vam lahko z barvno študijo na pomoč priskočijo arhitekti v JUB Design Studiu, ta pa bo ob nakupu JUBIZOL fasadnega sistema brezplačna.

Foto: JUB

Energijsko učinkoviti toplotnoizolacijski sistemi JUBIZOL so certificirani v pooblaščenih ustanovah doma in v tujini. JUB kot proizvajalec zanje dosega vse predpisane standarde in kriterije, kot navajajo tudi Evropski ocenjevalni dokumenti EAD. To velja tako za toplotno izolacijske obloge, lepila, omete, armature, sidrne vložke, fasadne profile, posebne elemente in druge sisteme. JUBIZOL sisteme izvajamo na različne izolacijske obloge (EPS, kamena mineralna volna ter druge izolacije naravnega izvora), karakteristike, ki jih morajo imeti izolacijske obloge, pa so opredeljene tudi v tehnični oceni ETA. Z lastno proizvodnjo ekspandiranega polistirena v JUB-u zagotavljamo popoln nadzor nad vsemi komponentami, ki so vanj vgrajene.

Sistemske zaščitne in funkcijske rešitve JUBIZOL fasadnih sistemov , ki so v celoti plod slovenskega znanja, odlikujeta velika časovna obstojnost in dolga življenjska doba sistemov, za katere v JUB-u zagotavljamo do 25-letno garancijo. Za dva fasadna JUBIZOL sistema smo pridobili tudi trajnostni certifikat - okoljsko deklaracijo proizvoda EPD, ki predstavlja enotno merljiv vpliv na okolje v celotnem življenjskem ciklu proizvoda.

Foto: JUB