V bogati in cenovno dostopni ponudbi tipskih hiš Ytong je zbranih več kot 50 projektov različnih slovenskih birojev. Hiše so razdeljene v razrede od nizkoenergijskih do pasivnih, zasnovanih za različna geografska območja Slovenije. Med njimi je tudi nekaj hiš manjših kvadratur, ki so v zadnjem času vse bolj priljubljene predvsem z vidika ekonomičnosti, imajo pa tudi nekaj drugih prednosti. Enostavnejša gradnja nam omogoča uporabo trajnostnih in ekoloških materialov, manjša kvadratura hiše pa nam omogoča tudi večje prihranke pri stroških.

Predstavljamo dve enostavni in prijetni dvokapni hiši Ytong, v osnovi zasnovani za bivanje v zgolj eni etaži: Regina in Jana.

Idealen dom za dve osebi ali kot vikend hišica: hiša Regina z bivalno površino 60 kvadratnih metrov

Hiša Regina je idealna za vikend ali dom za dva.

S svojimi 60 kvadratnimi metri je hiša Regina v osnovi namenjena bivanju dveh oseb. Primerna je tudi za manjši družinski vikend, kjer ne potrebujemo veliko stvari in kamor se lahko zatečemo ob prostih dnevih.

V osnovnem tipskem projektu sta v eni etaži združeni kuhinja in jedilnica z dnevno sobo, v osrednji del hiše pa je umeščena predsoba, ki povezuje še spalni del s kabinetom in kopalnico.

Glede na potrebe družine lahko posamezne prostore prilagodimo, tako da so včasih večji, drugič manjši.

Veliko investitorjev hiš Ytong pa se odloči za preureditev notranje razporeditve, s katero neto tlorisno površino nekoliko povečajo. Z dodatno zasteklitvijo terase lahko pridobimo lep zimski vrt na južni strani hiše, na mestu manjšega kabineta pa lahko predvidimo še stopnišče v mansardo. Majhna enoetažna hiša lahko tako postane tudi dvoetažna, v mansardi pa pridobimo dodatni večji spalni prostor za goste.

Tloris hiše Regina

Izbira opreme za majhne hiše Na manjših površinah je ključno, da pri opremi pohištva pozornost namenimo predvsem ustrezni izbiri barv in materialov. Seveda ne smemo pozabiti niti na svetlobo. Dovolj naravne svetlobe, ki jo v poletnih mesecih zlahka reguliramo z najrazličnejšimi izvedbami senčil, zagotavlja osnovno kakovost bivanja v vseh letnih časih. Pri vseh hišah Ytong dajejo temu vidiku velik poudarek. PRENESI KATALOG HIŠ YTONG VIRTUALNI OGLED

Nizkoenergijska hiša Jana: vse za udobno bivanje na 96 kvadratnih metrih

Nizkoenergijska hiša Jana z neto tlorisno površino 96 kvadratnih metrov.

Hiša Jana je druga predstavnica manjših hiš v ponudbi Ytong. Neto površina hiše Jana znaša 96 kvadratnih metrov in v eni etaži ponuja vse, kar družina potrebuje za udobno bivanje.

Osnovni bivalni del je zasnovan v krajši liniji, položaj kuhinje in dnevne sobe pa lahko zlahka zamenjamo. Po hodniku v osrednjem delu hiše pridemo v spalni del hiše, dodatno pa imamo na voljo še vetrolov in tehnični prostor.

Če se pojavi potreba po izkoristku podstrešja zaradi želje po dodatnih sobah, shrambah ali ločenem stanovanju, lahko namesto podstrešnih stopnic predvidimo klasične in jih umestimo takoj pri vhodu.

Tloris hiše Jana

Enostavne in praktične hiše z gradbenim sistemom Ytong

Nizkoenergijski hiši Regina in Jana, ki sta na voljo v številnih izpeljankah, predstavljata skupen projekt družbe Xella z dolgoletno tradicijo proizvodnje elementov Ytong in projektivnega podjetja INGRA, d. o. o., z dolgoletnimi izkušnjami projektiranja po celotni Sloveniji.

Rezultat uspešnega in strokovnega sodelovanja podjetij so številne hiše Ytong, v katerih domuje že na stotine Slovencev. Ključ do uspeha je izvrstno poznavanje potreb sodobnih graditeljev in načrtovanje enostavnih in praktičnih rešitev z gradbenim sistemom Ytong.

Hiše Ytong: izdelane iz dobro izolativnega trajnostnega materiala

Ytong je gradbeni material iz porobetona, ki ga že več kot 40 let proizvaja tovarna iz Kisovca pri Zagorju. Proizvajajo ga v različnih oblikah – kot zidne bloke, plošče, preklade, armirane izdelke ali polnila za izvedbo medetažnih ali strešnih konstrukcij. Glavna značilnost materiala Ytong je njegova odlična toplotna izolativnost, ki omogoča gradnjo kakovostnih nosilnih zunanjih zidov, pa tudi notranjih zidov in predelnih sten.

Porobeton spada med trajnostne gradbene materiale, saj ima vključno z energetsko učinkovito proizvodnjo vse značilnosti naravnih materialov. Izdelan je iz naravnih surovin, kot so pesek, apno, cement in voda, ki v postopku proizvodnje ohranijo vse svoje lastnosti.

Družba Xella Slovenija je kot del mednarodnega koncerna, zavezana trajnostni naravnanosti, kar dokazuje s številnimi okoljskimi nagradami in priznanji o energetski učinkovitosti. Xellini produkti pa predstavljajo učinkovite, trajnostne in cenovno dostopne gradbene materiale, ki pomembno prispevajo h gradnji energetsko učinkovitih stavb in s tem zmanjševanju vpliva CO2.