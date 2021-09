Glasbenik Blaž Švab je izbral slovensko ogrevanje, izbral je modro!

September nam je postregel s prijaznimi temperaturami in obilo sonca. A pred vrati so hladnejši dnevi, ko bomo začeli ogrevati svoje domove. V Sloveniji je ogrevalna sezona dolga, traja lahko kar osem dolgih in hladnih mesecev. V povprečju slovensko gospodinjstvo na sezono porabi 1.500 evrov, a se stroški razlikujejo glede na posamezen del Slovenije. Za marsikoga so lahko celo višji. Ko gre za ogrevanje našega doma, je vredno poiskati način, ki poleg udobja prinaša majhne stroške. Učinkovit sistem ogrevanja, ki prihrani denar, zmanjša porabo energije in prinaša udobje, je ogrevanje s toplotno črpalko.

Visoki prihranki in udobje z roko v roki je tisto, kar je prepričalo tudi priljubljenega glasbenika.

In prav v tem načinu ogrevanja leži prihodnost. Tradicionalne načine namreč vztrajno izpodrivajo sistemi, ki so naravi prijazni. Med njimi kraljujejo toplotne črpalke, ki poleg tega lahko ustvarijo tudi do 75 odstotkov prihranka na ogrevalno sezono. Za svoje delovanje potrebujejo izredno malo električne energije, imajo zelo velik izkoristek, so zelo zmogljive, ne ustvarjajo nikakršnih izpustov, hkrati pa lastnikom ustvarjajo ogromne prihranke. Naložba v toplotno črpalko je primerljiva z naložbo v katerikoli drug ogrevalni sistem, a se bo povrnila veliko prej.

Slovenski strokovnjaki razvili toplotno črpalko Orca, ki visoko presega najstrožje evropske standarde To dokazujejo tudi certifikati najpomembnejših neodvisnih strokovnih institucij v Evropski uniji. Toplotne črpalke Orca so tako za novogradnje kot za obnove in radiatorsko ogrevanje. Proizvedene so v Sloveniji in narejene iz zgolj najkakovostnejših komponent evropskih proizvajalcev. Delujejo z izredno visokim izkoristkom, do kar 420 odstotkov. To pomeni, da za vsako porabljeno enoto električne energije ustvarijo kar 4,2 enote toplotne energije. Običajni električni grelniki so 100-odstotno učinkoviti. Toplotna črpalka vam lahko prinese kar do 75 odstotkov prihrankov več kot drugi ogrevalni sistemi, hkrati pa za svoje delovanje uporablja obnovljive vire energije ter deluje popolnoma brez emisij. Upravljanje toplotne črpalke Orca so razvili slovenski strokovnjaki in ga prilagodili slovenskim razmeram. In ravno to omogoča natančnejšo prilagoditev nastavitev delovanja toplotne črpalke različnemu podnebju; tako primorskemu kot visokogorskemu svetu. Prednost toplotnih črpalk Orca je ravno v tem, da lasten razvoj zagotavlja optimalne prihranke in udobje ne glede na to, iz kateregakoli konca Slovenije prihajajo. Preprosta slovenska regulacija omogoča razumevanje uporabniškega vmesnika, najpomembnejša prednost slovenskega razvoja pa je ravno v podpori strankam. Toplotne črpalke Orca z zunanjo enoto Mitsubishi Electric so visoko učinkovite tudi pri ekstremnih temperaturah. Se tudi vi odločate za nakup toplotne črpalke? Pošljite povpraševanje in že prihajajočo sezono znižajte stroške ogrevanja.

Blaž Švab je izbral modro. Izbral je domače.

Soustanovitelj ansambla Modrijani se je lansko poletje odločil za zamenjavo obstoječega ogrevalnega sistema. Izbral je toplotno črpalko Orca, ki mu je že v prvi sezoni delovanja, ko je zima postregla z izjemno nizkimi temperaturami, stroške znižala za več kot 60 odstotkov. Toplotne črpalke Orca namreč delujejo brezhibno tudi do minus 28 stopinj Celzija zunanje temperature. Poleg tega toplotne črpalke ne ustvarjajo pepela, vlage in drugih odpadnih materialov, obenem pa so zelo udoben način ogrevanja, saj ne predstavljajo nikakršnega dodatnega dela.

"Za nami je prva ogrevalna sezona in prihranek je bil nekaj več kot 60 odstotkov, nad čemer sem navdušen", je po prvi končani ogrevalni sezoni s toplotno črpalko povedal Blaž Švab. "Toplotne črpalke so trenutno najbolj priljubljen ogrevalni sistem in tega se zavedajo številni – tako kupci kot ponudniki. Za podjetje Orca energija sem se odločil, ker podpiram slovensko, predvsem pa kakovost. Izbira je bila pravilna."

Priljubljeni slovenski pevec je pred odločitvijo obiskal podjetje Orca in preveril, kako poteka celoten proces od oddaje povpraševanja, proizvodnje, montaže, vse do same uporabe toplotne črpalke. Toplotne črpalke Orca, ki jo ima tudi sam, so narejene iz najkakovostnejših komponent evropskih proizvajalcev. Preverite v galeriji!

So toplotne črpalke res tako učinkovite?

Toplotne črpalke so veliko učinkovitejše od tradicionalnih ogrevalnih sistemov. Energijo jemljejo iz obnovljivih virov energije (vode, zraka in zemlje) in z njo ogrevajo prostor. Zrak je glavni vir energije za delovanje in ogrevanje s toplotno črpalko zrak-voda. Le-ta za svoje delovanje potrebuje zelo malo električne energije. Ker se pri proizvodnji toplega zraka ne zanašajo na fosilna goriva, postajajo vedno bolj priljubljen vir ogrevanja. Toplotne črpalke niso potratne, delujejo z izkoristkom, visokim do kar 420 odstotkov. Za vsako porabljeno enoto električne energije ustvarijo celo do 4,2 enote toplotne energije. V primerjavi z drugimi sistemi ogrevanja boste s toplotno črpalko Orca porabili manj električne energije in prihranili do 75 odstotkov stroškov pri ogrevanju, hkrati pa prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v okolje.

Ob odločitvi za ogrevanje s toplotno črpalko je pomembno predvsem, da vam strokovnjaki priporočajo ustrezno moč toplotne črpalke, ki je odvisna od vaših potreb, karakteristik stavbe in porabe sanitarne vode. Prava moč toplotne črpalke se namreč pokaže v najnižjih zimskih temperaturah, ko se temperatura spusti vse do -15, -20 ali še nižje. Če moč vaše toplotne črpalke v takšnih pogojih ne bo ustrezala njeni moči delovanja ob nizkih temperaturah, potem pričakovankh prihankov pri porabi ne bo, vas pa lahko še vedno zebe. Zato zaupajte Orci, ki z zunanjo enoto Mitsubishi Electric deluje vse do -28 stopinj Celzija, njeno delovanje pa je prilagojeno vsem vremenskim razmeram. Obrnite se na strokovnjake, ki vam bodo s svojim znanjem in izkušnjami pomagali pri izbiri prave moči za vaše potrebe.

Toplotne črpalke so primerne tako za novogradnje kot za obnove in radiatorsko ogrevanje. Foto: Getty Images

Ali so prihranki res tako veliki?

Cena začetne naložbe pri zamenjavi ogrevalnega sistema je eden od glavnih pomislekov tistih, ki se odločajo za toplotno črpalko. A je njena prednost ta, da se zaradi močno znižanih stroškov ogrevanja investicija v toplotno črpalko povrne mnogo prej kot pri drugih ogrevalnih sistemih. Cena začetne naložbe je odvisna tudi od toplotne izoliranosti stavbe – boljša kot je ta, nižja je cena –, za klasično enodružinsko hišo pa se giblje od 5.500 evrov naprej. Povprečno se bo naložba povrnila v obdobju do šest let. Sam strošek ogrevanja pa se zniža tudi do 75 odstotkov.

Subvencije Eko sklada

Ob začetni investiciji vam lahko pomagajo subvencije. Na voljo so subvencije Eko sklada, ki omogočajo dostop do nepovratnih sredstev za nakup in montažo vaše toplotne črpalke. Višina le-te je odvisna od več dejavnikov, lahko pa znaša tudi do 3.200 evrov.

Zadnji čas, da še pred ohladitvijo zamenjate svoj stari ogrevalni sistem

Jutra so že sveža in to nas opominja, da preverimo delovanje ogrevalnega sistema, naredimo redni servis ali pa v zadnjem trenutku poskrbimo za novejšega in učinkovitejšega. Zagotovo je najboljša odločitev tista, ki poleg udobja prinaša učinkovito delovanje in prihranek pri stroških. S toplotno črpalko pa poskrbimo tudi za okolje in za manjši ogljični odtis. Ker v našem domu ni procesa izgorevanja, predstavljajo varno alternativo pečem na biomaso. Poleg tega pa se ponašajo z dolgo življenjsko dobo – naš dom bo namreč ogrevala nadaljnjih 20 let.

Začnite varčevati že danes in pridobite brezplačno ponudbo, prilagojeno svojim potrebam.