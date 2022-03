Ali vem, na kaj moram biti pozoren, ko želim vgraditi dvigalo v obstoječ objekt/hišo?

Oglasno sporočilo

Specializirano podjetje za servisiranje in montažo dvigal lastne blagovne znamke SUS je na slovenskem trgu prisotno že več kot 54 let. Servisne storitve opravljamo za več kot 350 podjetij. Servisiramo več kot 1.830 dvigal, naša dvigala SUS pa so na treh celinah. Preverite, na kaj moramo biti pozorni, ko se odločimo za vgradnjo dvigala.

Električni priključek

Večina dvigal ima v EU priključno moč 3 x 400 V, razen hišnih dvigal in platform za invalide, ki imajo bistveno manjšo hitrost potovanja, priključna moč pa je lahko 1 x 230 V (navadna vtičnica).

Glavna omara v objektu mora zagotavljati dodatne tri varovalke velikost 32 A in dovodni kabel 6 mm2 za glavno napajanje. Varovalke so lahko tudi stopnjo manjše, če je dvigalo manjše in z znižano hitrostjo. Ta se uporablja pri majhnih dvigih do tretje postaje.

Velikost

Ob projektiranju dvigala za objekt je treba paziti na več korakov. Razmišljati moramo dolgoročno, saj bo dvigalo delovalo minimalno prihodnjih 25 let.

Vprašati se moramo, ali bo kabina dovolj velika za prevoz invalidskih vozičkov, ljudi s posebnimi potrebami, mamic z vozički in majhnimi otroki, kolesa itd. Minimalne predpisane nosilnosti po standardih so 480 kilogramov, če prostor dopušča, pa predlagamo 630 kilogramov in več, saj je na koncu razlika v ceni pri takem projektu zelo majhna.

Jašek

Za postavitev jaška so vedno potrebni dodatni posegi v objekt, pa naj bo jašek zunaj objekta ali v samem objektu na sredini stopnišča. Posebni posegi so spodnje poglobitve, medetažne pritrditve. Najprimernejši jašek je izdelan iz železne debelostenske kvadratne cevi. Lahko se ga poljubno zapira s pocinkano pločevino, barvano pločevino z izolacijo, stirodurom, posebnimi gips stenami. Seveda vedno sledita končna obdelava in barvanje, ki ga lahko izvedemo v barvi objekta oziroma stopnišča. Dvakratna podražitev je zapiranje jaška s steklom, lepljeno varnostno steklo mora biti debeline 16 milimetrov. Za izdelavo jaškov in postavitev tega mora imeti podjetje znanje in poseben certifikat.

Hrup

Če so v zgornjih nadstropjih spalni prostori, vam električnega dvigala ne priporočamo, saj je hrupnost delovanja krmilnega sistema in motorja ponoči previsoka in lahko marsikomu krati spanec. Ko enkrat vgradimo dvigalo, pa žal tega ni mogoče več spremeniti. Kljub napredni tehnologiji je glasnost hrupa sicer pod dovoljeno mejo, vendar še vedno visoka. Hidravlično dvigalo ima pogon in motor spodaj, tako da te motnje ni. V tem primeru moramo najti prostor za kabinet, ki je lahko oddaljen od jaška do največ deset metrov.

Dovoljenja

V objektih z več stanovanji je treba najprej pridobiti soglasje vseh stanovalcev, kar včasih povzroča kar veliko preglavic tako upravnikom kot tudi predstavnikom etažnih lastnikov oziroma upravnemu odboru. Brez 75-odstotnega soglasja ni mogoče vložiti zahteve in pridobiti dovoljenja za projekt vgradnje dvigala na upravni enoti. Možnosti za pridobitev soglasja in dovoljenja je kar nekaj.

Pripravimo celovite projekte in vso dokumentacijo.

Stroški delovanja

Novo vgrajeno dvigalo s seboj prinese dodatne mesečne stroške, ki se za lastnike povišajo. Dodatni mesečni stroški pri porabi električne energije se gibljejo od 20 do 50 evrov, odvisno od števila postaj in nosilnosti ter izbire dvigala, redni mesečni stroški serviranja dvigala so od 40 do 60 evrov, mesečni stroški telefona in priklopa na klicni center od 20 do 40 evrov, dodatni letni strošek pregleda dvigala, ki ga opravi pooblaščena institucija, je približno 150 evrov, po garancijski dobi, ki traja od tri do pet let, pa pridejo še dodatni stroški manjših potrebnih obnov in zamenjave delov na dvigalu.

Če je v objektu zelo malo stanovalcev, se razlika pozna, če je veliko stanovanj, pa je strošek na lastnika seveda manjši.

