137 tisočakov prihranka na stroških energentov v 30 letih

Se vam zdi številka 137 tisoč evrov prihrankov na stroških energentov visoka? Zagotovo je mamljiva, a kar je najpomembnejše – je realna. Razmere na energetskih trgih – tako doma kot po svetu – so nepredvidljive. V Sloveniji se nam spomladi obetajo korenite spremembe na trgu električne energije, saj se bo sedanji dvotarifni sistem spremenil v pettarifnega, ki bo s seboj prinesel občutno podražitev elektrike ravno v času, ko je poraba v gospodinjstvih največja. Pri podjetju Enertec so pripravili izračun, ki vam omogoča energetsko samooskrbo, s katero boste lahko trošili energijo neodvisno od sprememb na trgu in ob tem v 30 letih prihranili zgoraj omenjeni znesek.

V prvi vrsti sta prihranek in trajnost

Življenjski stil je danes na zahodu, čeprav sila prijeten, popolnoma odvisen od številnih energentov. Težave te odvisnosti se kažejo v naraščajočih cenah energentov in posledicah, ki jih ima njihova poraba na okolje. Gre za dva pomembna elementa, o katerih se danes vse več govori. V Sloveniji se obeta kar nekaj sprememb na področju obračunavanja električne energije, cene vseh energentov letijo v nebo, njihov vpliv na okolje pa je vse slabši. A obstaja pot, ki prinaša čistejšo prihodnost brez ogljičnega odtisa, z manjšimi stroški in večjo predvidljivostjo.

Foto: Shutterstock

Sončna energija je okolju prijazna in je zastonj

Ste vedeli, da se je cena električne energije v zadnjih treh letih povečala za 15 odstotkov, cena fosilnih goriv pa je zrasla za kar neverjetnih 60 odstotkov? Na drugi strani ostaja slabo izkoriščena sončna energija, ki je popolnoma zastonj, njeni viri pa so neomejeni.

V podjetju Enertec svojim strankam zagotavljajo na sončni energiji temelječo energetsko samooskrbo, ki povprečnemu gospodinjstvu zagotavlja tudi do 137 tisoč evrov prihrankov z naslova stroškov energentov v naslednjih 30 letih. Vas zanima, kako so prišli do te številke? Naredili so primerjavo stroškov družine, ki ostane pri tradicionalnih fosilnih gorivih in nakupu električne energije iz omrežja, ter družine, ki se odloči za popolno energetsko prenovo in s tem zakoraka v veliko predvidljivejšo in varnejšo prihodnost. Izračun lahko preverite na njihovem blogu.

Foto: Shutterstock

Predvideni stroški družine, odvisne od fosilnih goriv in elektrike iz omrežja

Gospodinjstvo, ki ostaja pri porabi fosilnih goriv in električne energije iz omrežja, se sooča z naraščajočimi stroški in nestabilnostjo, ki jo prinaša odvisnost od nihajočih tržnih cen. V tridesetih letih bo takšna družina za ogrevanje doma, ogrevanje sanitarne vode, porabo električne energije iz omrežja in nenazadnje tudi za polnjenje avtomobilskega rezervoarja porabila kar 177.450 evrov. Natančen izračun si lahko pogledate v spodnjem prikazu.

Foto: Enertec Moja elektrarna

A takšno bivanje ne bo imelo le negativnega učinka na družinski proračun, pač pa tudi na kakovost zraka, ki ga dihamo, in na okolje, v katerem živimo. Z vsakim litrom porabljenega bencina in vsako kilovatno uro, pridobljeno iz premoga, se povečuje tudi ogljični odtis, ki pospešuje učinke globalnega segrevanja. Ob vsem tem pa zaloge fosilnih goriv niso neomejene, zaradi česar ni pričakovati, da bi se rast njihovih cen ustavila ali da bi se trend rasti obrnil.

Družina, ki stopi na pot energetske prenove

Če si želite nižjih položnic ter trajnostnega, okolju prijaznega bivanja, ki bo imelo na naravo kar najmanj vpliva, je čas za energetsko prenovo. Ta vključuje prehod ogrevanja na toplotno črpalko ter postavitev sončne elektrarne za energetsko samooskrbo.

Čeprav začetna naložba v sončne panele ni zanemarljiva, pa je dolgoročno gledano še kako ekonomsko smiselna. Stroški vzdrževanja so minimalni, prihranki pri mesečnih računih za elektriko pa izjemni. Zanemarljiva pa ni niti ponujena subvencija, ki lahko bistveno zmanjša potreben začetni vložek. Glede na izračun strokovnjakov iz podjetja Enertec boste tako ob uporabi toplotne črpalke in lastne samooskrbne sončne elektrarne za energente v obdobju 30 letih porabili le 39.930 evrov, pri čemer je v ta znesek vključen tudi strošek začetne investicije.

Foto: Enertec Moja elektrarna

Investicija, ki se povrne v od šestih do sedmih letih, prihranek pa je kar več kot 137 tisočakov

Razlika med predvidenim stroškom porabe družine, ki bo še naprej uporabljala fosilna goriva ter elektriko iz omrežja, ter družino, ki se bo podala na zeleno pot, je tako več kot 137 tisoč evrov v obdobju 30 let. To pa je naravnost osupljiva razlika, ki pri vsakomur vzbudi zanimanje.

Morebitne skrbi glede začetne investicije so popolnoma odveč ob podatku, da se investicija v sončno elektrarno in toplotno črpalko povrne že v od šestih do sedmih letih. Dolgoročni prihranki se tako poznajo že v nekaj letih.

Foto: Bojan Puhek

Prihaja sprememba na področju samooskrbe, zato pohitite

Samooskrba brez hranilnika električne energije je mogoča le ob predpostavki pridobljenega soglasja za oddajo električne energije v omrežje. Vlogo za pridobitev soglasja lahko v vašem imenu pripravijo in oddajo strokovnjaki iz podjetja Enertec brezplačno. A pozor, vlogo za soglasje je mogoče oddati le še do konca letošnjega leta, saj se z novim letom ukinja netmetering oziroma neto meritev, ki uporabnikom omogoča letni izračun razlike med oddano električno energijo v omrežje v času viškov in porabljeno električno energijo iz omrežja, ko je sončna elektrarna ne ustvari dovolj. Z drugimi besedami gre predvsem za razliko med oddanimi viški v omrežje v poletnem času in porabljeno energijo iz omrežja v zimskem času.

Foto: Enertec Moja elektrarna

Konec vsakega leta se nato naredi obračun, koliko elektrike je bilo proizvedene in koliko dejansko porabljene. V primeru dobrega načrtovanja in dovolj velike samooskrbne sončne elektrarne je letna poraba enaka ustvarjeni električni energiji. To za končnega uporabnika pomeni, da mu praktično ni treba elektrodistributerju plačati za električno energijo, ki jo je črpal iz omrežja, zato pohitite in kontaktirajte podjetje Enertec.

Za vas lahko brezplačno oddajo vloge za soglasje še letos uredijo pri podjetju Enertec Moja elektrarna. Pozor, oddaja vloge vas ne zavezuje k nakupu sončne elektrarne.

