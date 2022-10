Zagotovite si energetsko varčno jesen in zimo

Oglasno sporočilo

Že dlje časa se sprašujemo, kaj nam bo prinesla jesen. Kaj lahko naredimo v mesecih, ki so pred nami, brez da bi morali v notranjih prostorih hoditi oblečeni v jakno? Preklopite na ogrevanje s toplotno črpalko in prihranite!

Toplotne črpalke so se že na večih izračunih izkazale za energetsko najbolj varčne, saj imajo dovršen sistem delovanja, ki omogoča vzdrževanje notranje temperature. Nizki stroški za ogrevanje, subvencije Eko sklada ter udobje bivanja, ki ga danes, ob hitrem tempu življenja, nudi toplotna črpalka, so ob tehtnem premisleku prav gotovo glavni razlogi za odločitev. Pri ogrevanju s toplotno črpalko sistem deluje neodvisno od našega dela. Letošnja novost na trgu toplotnih črpalk, katera prinaša nov nivo udobja, pa je toplotna črpalka Samsung EHS Mono HTLN.

TOPLOTNE ČRPALKE SAMSUNG – ZA VSE, KI SI ŽELIJO UDOBNE TOPLINE

Želite poleg naprav imeti miren in udoben spanec? S toplotnimi črpalkami Samsung je to še kako mogoče, saj so ene izmed najtišjih črpalk na trgu. Dosegajo namreč nizko raven hrupa, le 35 dB(A) na oddaljenosti 3 m. K tem pripomore izboljšan ventilator toplotne črpalke. Ohišje je izdelano iz visoko zmogljivega materiala. Patentirana zasnova mrežaste klobučevine z utori absorbira različne zvoke in tresljaje, ki jih povzročajo kompresijski deli, zato deluje skoraj neslišno. Novo toplotno črpalko Samsung EHS Mono HTLN pa poleg tihega delovanja v ozadju krasi tudi estetski videz zunanje enote. Njena vrhunska temna barva omogoča, da se neopazno zlije z zunanjostjo stavbe. Prav tako pa vam ne bo zastirala pogleda, saj je visoka približno 1 meter in jo zato lahko kamor želite, tudi pod okno.

KOLIKO ENERGIJE PORABI TOPLOTNA ČRPALKA SAMSUNG EHS?

Naprava vključuje napredne tehnologije, ki pomagajo optimizirati porabo energije. Samsung EHS Mono HT Quiet ima sezonski koeficient učinkovitosti (SCOP) A+++, saj deluje z visoko stopnjo učinkovitosti. 75% energije, ki jo toplotna črpalka Samsung EHS Mono HTLN uporabi, je obnovljive, saj jo pridobi iz zunanjega zraka (npr. za proizvodnjo 5,0 kW energije porabi le približno 1 kW električne energije, ostalo energijo pa pridobi iz zunanjega zraka). Toplotna črpalka deluje s hladilnim sredstvom R32, ki zagotavlja dobro ogrevanje pri nizkih temperaturah. Hladilno sredstvo R32 nima velikega vpliva na tanjšanje ozonske plasti in zmanjšuje vpliv na globalno segrevanje, saj je v primerjavi z običajnim hladilnim sredstvom R410A potrebna manjša poraba hladilnega sredstva (kar za 30% manj) ter je posledično manjša emisija CO₂.

KOLIKO STOPINJ DOSEŽE OGREVALNA VODA TOPLOTNE ČRPALKE?

Z naprednimi funkcijami toplotna črpalka Samsung EHS Mono HT Quiet lahko ogreje temperaturo tople vode kar do 70 °C in zagotavlja njeno zanesljivo oskrbo. Zaradi napredne tehnologije Flash Injection lahko toplotna črpalka Samsung EHS Mono HTLN ohranja visoko moč delovanja tudi pri nizkih temperaturah. Tako na primer pri –­30°C dovaja toplo vodo do 60°C za neprekinjeno udobje v najhladnejših razmerah. Toplotna črpalka prenese toploto prenese kar 11,9% hitreje v primerjavi s konkurenčnimi produkti.

TOPLOTNA ČRPALKA ZA PAMETNI DOM

Podjetje Samsung je vodilno podjetje na področju tehnologije, zato so tudi njihove toplotne črpalke tehnološke dovršene in prijazne za uporabo. Zunanja enota toplotne črpalke Samsung EHS Mono HT Quiet je zasnovana tako, da je enostavna za namestitev in vzdrževanje. Enoto je mogoče krmiliti na daljavo preko aplikacije SmartThings. Upravljanje toplotne črpalke Samsung EHS Mono HT Quiet iz domačega naslonjača, delovnega mesta ali kar iz počitniškega oddiha je sila enostavno. Aplikacija SmartThings nam bo pomagala upravljati toplotno črpalko s pametnim telefonom tudi ko smo zdoma. Z Wi-Fi vmesnikom lahko nadzorujemo več Samsungovih naprav (kar do 16 notranjih naprav), ki jih lahko upravljamo kar na daljavo (toplotne črpalke, klimatske naprave, hladilnik, pečico, televizijo idr.).

Ne čakajte na začetek ogrevalne sezone in si zagotovite pametno in energetsko učinkovito toplotno črpalko že danes pri uradnem distributerju in uvozniku Samsung hladilno-ogrevalnih rešitev, podjetju Tratnjek d. o. o., ki že 30 let zaupa vodilni tehnologiji Samsung.

Naročnik oglasnega sporočila je Tratnjek klima center.