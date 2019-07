Top pametni pripomočki za dom, ki jih morate imeti

Luči, ki se ugašajo na daljavo, kamere, ki spremljajo vašega hišnega ljubljenčka, senzorji, ki vas opozarjajo na nevarnosti v vašem domu. To so rešitve, ki smo jih včasih občudovali v fantazijskih filmih, zdaj pa so postale del našega vsakdana.

Foto: Getty Images

Z razvijajočo se sodobno tehnologijo so se močno povečala tudi naša pričakovanje glede udobja in iskanja praktičnih rešitev za vsakdan. Sem spadajo tudi pričakovanja do tega, kaj je pametni dom in kaj vse nam omogoča. Telekom Slovenije je s platformo NEO ponudil storitev, ki poenostavlja naša življenja, in tako popolnoma zadovoljil potrebe sodobnega potrošnika.

Ne samo, da je sodobna tehnologija poenostavila naš vsakdan, vse bolj narekuje tudi življenjski slog prihodnosti. In če je bila nekoč tehnologija odgovor na izzive človeštva, se danes sprašujemo, kakšni bodo naši izzivi jutri.

Pametna televizija za vse generacije

NEO omogoča, da gledanje televizije dobiva čisto nove dimenzije. S pomočjo platforme NEO bo televizija postala pravo multimedijsko orodje, ki nas bo popeljalo v povsem neslutene višave.

NEO je pameten in razume naše glasovne ukaze v slovenščini. Z daljincem bomo tako lahko spremljali programe na televiziji in prek povezanih aplikacij tudi ostale vsebine s spleta: intuitivno iskanje vsebin z glasovnim upravljanjem v slovenščini (po naslovu, igralcu, žanru ...), možnost ogleda in nadaljevanje ogleda na več zaslonih (televiziji, mobitelu, tablici ali računalniku), verižen ogled več epizod ene sezone posamezne serije in seveda vedno bolj nepogrešljiv ogled do 7 dni nazaj.

Pameten dom, o katerem ste do zdaj samo sanjali

NEO vam ne bo izboljšal samo gledanja televizije, ampak bo vaš dom spremenil v pametno okolje, v katerem se boste počutili veliko bolj varne.

Z njim namreč lahko upravljamo tudi naprave v naših domovih, ki postajajo vse pametnejše. Zamislimo si prihodnost, kjer so prižgan likalnik ali luči, ko odidemo od doma, stvar preteklosti. Predstavljajmo si ležerne večere, ko smo se ravno sprostili na kavču, pa zaslišimo hišni zvonec in, ne da bi vstali, preverimo, kdo je pred našimi vrati. Pomislimo na občutek varnosti, ko bomo lahko z isto mobilno aplikacijo, s katero smo ugasnili luč, nadzirali svoj dom kar na poti ter v primeru požara ali izliva vode pravočasno prejeli obvestilo. To so rešitve, za katere ni treba čakati na prihodnost, saj jih NEO omogoča že danes.

Pripomočki za pametni dom

Preverite ponudbo pripomočkov za pametni dom v ponudbi Telekoma Slovenije in si pričarajte dom, v katerem bo življenje bolj preprosto, udobno in brezskrbno.

Pametna žarnica – nastavite jakost svetljenja po vaših željah in ugašajte luči na daljavo, prek aplikacije na mobilniku ali z glasovnim ukazom kar prek daljinca.

Zunanja kamera – v vsakem trenutku lahko preverite, kaj počne na vrtu vaš hišni ljubljenček ali morda oseba, ki tam nima kaj iskati.

Notranja kamera – Zagotovite si mirno preživljanje popoldneva, ko vaš malček uživa v spancu ali pri igri v svoji sobi, saj boste imeli tako vse pod nadzorom. Tudi ko ne boste doma in vas bo skrbelo, ali je res vse na svojem mestu.

Pametna vtičnica – Prenosna vtičnica vam omogoča vklop ali izklop naprav kadarkoli in kjerkoli. Če vas bo med službo zaskrbelo, ali ste zjutraj res ugasnili likalnik, boste to lahko preverili in uredili kar prek telefona. Vtičnica omogoča tudi nadzor porabe energije.

Senzor gibanja – Senzor zaznava spremembe gibanja. Bodite obveščeni, če se nekdo nepovabljen sprehaja po vašem stanovanju in tako brezskrbno preživite čas odsotnosti z doma.

Senzor za izliv vode – Pomemben pripomoček, ki vas lahko reši pred katastrofo. Opozori vas, da pravočasno ukrepate pred nastankom večje škode.

Senzor za dim – Senzor zaznava dim in opozori na nevarnost požara. Namestite ga v prostor z odprtim kuriščem.

Senzor za vrata in okna – Senzor vas bo obvestil, ali so vrata in okna zaprta in torej, ali je vaš dom varen, tudi ko niste doma.