Tako boste imeli vedno čista okna

Vsebino omogoča FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS GMBH

Čiščenje oken in okenskih sistemov je nujno opravilo vsakega objekta. Čista stekla predstavljajo pomemben del videza objekta, a obenem pogosto tudi eno najbolj nadležnih gospodinjskih opravil, saj mnogokrat kljub trudu, ki ga vložimo v delo, za seboj puščamo sledi črt čistila ali krpe. Ponujamo vam nasvet, kako temu narediti konec . Zadovoljstvo, ko bodo sončni žarki pokukali skozi bleščeče čisto steklo, bo neprecenljivo.

Izraz okno in njegova tehnologija sta se skozi zgodovino drastično spreminjala - vse od enostavnih lukenj v zidovih, grajenih iz kamna, pa vse do današnjih visoko tehnoloških oken. Ste vedeli, da je beseda okno izpeljanka iz praindoevropske hok, kar pomeni "videti"? Prvič je bila sicer zabeležena na začetku 13. stoletja in je prvotno pomenila neglazirano luknjo v strehi, za prve znane uporabnike stekel za okna pa veljajo Rimljani.

So tisti del stavbe, ki združuje kakovosti zunanjih in notranjih prostorov in poosebljajo kakovost bivanja, ki se, jasno, začne s čistočo v naših domovih. Okna so ključnega pomena za udobje v zaprtih prostorih in prijetno bivanje v hišah.

Sledi brisanja …

Skrb za redno vzdrževanje oken je vsekakor izrednega pomena, ko želite zagotoviti dolgo in ustrezno delovanje vašega okna skozi celotno življenjsko dobo. Čista in bleščeča okna tako v dom ne spuščajo le svetlobe, temveč tudi sončne žarke, z njimi pa prepotrebno energijo. Ko se lotevamo čiščenja oken, kmalu ugotovimo, da to ni tako enostavno opravilo.

Pomislite - na videz brezhibno očistite okna, ki so od blizu videti čudovito. Usedete se v naslanjač, nato pa ob pogledu skozi okno najdete packo ali pa sledi brisanja stekla. Vam zveni znano? Čiščenje zahteva določen napor, posebej če okna čistimo z zunanje in notranje strani. Kmalu tudi ugotovimo, da se izjemno rade delajo proge, ki, če jih ne odstranimo pravočasno, še dolgo ostanejo. To se navadno zgodi, če čistimo ob sončnem vremenu, saj sonce prehitro posuši steklene površine. Z vakuumskim čistilcem Vileda Windomatic teh težav ne boste imeli. Izdelek je bil zasnovan z namenom, da reši vaše težave z čiščenjem oken.

Vileda predstavlja inovativni vakuumski čistilnik oken Windomatic, ki vam omogoča enostavno uporabo. Uporabite vakuumski čistilnik Windomatic, katerega rezultat so čista okna brez sledi in umazanije.

Si želite, da bi bila vaša okna kristalno čista in sijoča? Kako? Z akumulatorskim čistilcem oken Vileda Windomatic, brezžičnim vakuumskim čistilnikom, ki bo pospešil čas, potreben za čiščenje vaših oken, pri tem pa ne pušča kapljic in bleščečega zaključka.

Enostavnost in priročnost uporabe

Vileda vakuumski čistilec Windomatic je najbolj učinkovita pot do izjemno čistih oken. Vileda Windomatic po uporabi izbranega čistila za čiščenje oken, gobic ali krp posesa umazanijo in vodo iz oken v vgrajen rezervoar. Voda ne bo kapljala na tla, saj Windomatic posesa umazanijo in vodo v vgrajen rezervoar.

Uporaba je izredno enostavna in priročna. Ergonomično zasnovan ročaj in lahka teža naprave vam omogočata udobno in lahkotno uporabo tudi na težje dostopnih mestih. Po končanem čiščenju v enem koraku odstranite posodo z vodo in jo očistite. Posoda je pralna tudi v pomivalnem stroju. Da bo vaš Windomatic vedno pripravljen, ga enostavno priklopite na elektriko ter ga napolnite.

Fleksibilnost za optimalni kot čiščenja

Gumijasti rob Windomatica je 2-krat preložen in odstrani vse kaplje vode ter umazanijo. Posebna lastnost akumulatorskega čistilca je fleksibilna in gibljiva glava, ki zagotavlja optimalni kot čiščenja površine, tudi v kotih in na robovih oken. Tako boste z lahkoto dosegli odlične rezultate.

Ključna prednost - dve stopnji sesalne moči

Primeren je za vse gladke površine, kot so steklene površine, ploščice, mize in podobno. Uporaben je tudi za ogledala, kabine za prhanje, ploščice in celo za čiščenje razlite vode. Ključna prednost izdelka Vileda Windomatic sta dve stopnji sesalne moči. Poleg običajne sesalne moči je na voljo gumb MAX za 50 odstotkov več sesalne moči pri čiščenju oken z več tekočine.

Kaj pa polnjenje in baterija? Litij-ionska baterija omogoča delovanje do 40 minut oziroma čiščenje površine 60 kvadratnih metrov.