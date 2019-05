Samsung Pametni izračun – prihranite energijo in denar tudi do 25 %

Oglasno sporočilo

So vaše misli uprte v nakup ali renovacijo stanovanja in iščete vrhunske naprave, s katerimi boste živeli vaše sanje? Samsung ima rešitev, s katero boste tudi privarčevali – Samsung Pametni izračun.

Z nakupom določenih modelov Samsung pralnih strojev, sušilnih strojev, pralno-sušilnih strojev in hladilnikov, v obdobju med 11.5. in 16.6.2019, prihranite energijo in denar tudi do 25%. Za pralne stroje in hladilnike iz promocije velja tudi 5 let garancije!

S serijo inovacij, Samsung pralni stroji naredijo vaše pranje pametnejšim in hitrejšim ter vam zagotovijo nov in boljši slog življenja. S tehnologijo QuickDrive™ se dolžina pranja skrajša do 50 %, poraba energije pa zmanjša za 20 %, pri tem pa se ne zmanjša učinkovitost pranja. Poleg tega s funkcijo za super hitrost lahko skrajšate čas pranja na samo 39 minut.

Zahvaljujoč tehnologiji Ecobubble detergent odstranjuje umazanijo tudi do 40 % hitreje od klasičnega raztopljenega praška. Perilo lahko perete tudi v hladni vodi z enako učinkovitostjo kot v topli vodi in tako prihranite do 70 % energije.

Energetsko učinkoviti Samsung sušilni stroji imajo funkcije, ki vas bojo osupnile. Izjemno učinkovita Samsung toplotna črpalka olajša sušenje perila bolj učinkovito in ekonomično, kar je dobro za vas in vaš žep. Poleg tega, zaradi visokega energetskega razreda porabi veliko manj električne energije. S cikli hitrega sušenja, stroj suši majhne količine oblačil, ki jih pripravi za nošenje v samo 35 minutah, kar bistveno prihrani čas.

Samsung pralno-sušilni stroji združujejo visoko učinkovitost z več prostega časa za vas! Z najsodobnejšo tehnologijo vam pomagajo pri hišnih opravilih in tako skrajšajo čas, ki ga porabite tako za pranje kot tudi za sušenje perila. Lahko perete tudi velike količine perila v hladni vodi na 15 °C in tako prihranite ogromno energije. Poleg tega, lahko stroj s hitrim razpršilcem za močnejše izpiranje in hitrejšo centrifugo zaključi pranje v samo 59 minutah. Ti stroji so ustvarjeni da trajajo, ker imajo motorje z digitalnim inverterjem, katerih certificirana življenjska doba traja do 20 let in je podprto z garancijo 10 let!

Samsung hladilniki s slavno tehnologijo No Frost preprečujejo kopičenje ledu in vzdržujejo stalno temperaturo. Sistem celovitega hlajenja enakomerno hladi notranjost hladilnika in tako ohranja stalno temperaturo, živila pa ostanejo sveža. Digitalni inverterski kompresor v Samsung hladilnikih samodejno prilagaja hitrost v 7 stopnjah, odvisno od želene temperature. Kompresor porabi manj energije, zmanjša raven hrupa in obrabo za daljšo življenjsko dobo vašega hladilnika, s čimer zmanjša hišni proračun skupaj z nižjimi računi za elektriko in garancijo 10 let.

080 697 267 (Samsung Splošna podpora). Več informacij o sami promociji in pooblaščenih prodajnih partnerjih si lahko preberete TUKAJ. Za vse dodatne informacije pa lahko tudi pokličete na

Naročnik oglasnega sporočila je Samsung GMBH, podružnica v Ljubljani