Pametna kuhinja za pametno življenje

Eden od prostorov v domu, ki ima največ koristi od pametne integracije, je kuhinja. Pametni aparati olajšajo življenje in pomagajo zmanjšati stroške računa za elektriko. V nasprotju z običajnimi modeli jih lahko upravljate in nadzorujete na daljavo z glasovnimi ukazi ali prek mobilne aplikacije. To v vaše življenje vnese novo raven udobja in pomaga prihraniti tudi čas. Na področju kuhinj je bilo v zadnjem času toliko digitalnih inovacij kot že dolgo ne. To so omogočili internet, povezovanje električnih aparatov v omrežju in podatkovni tokovi po vsem svetu.

Foto: Lesnina XXXL

Srce doma stopa v novo obdobje

Kuhinje so že stoletja srce doma. Zdaj pa se preobražajo v prostor, ki vam bo hkrati zagotavljal toplino, ki jo premore osrednja točka doma, in priročnost, ki jo ponujajo pametne naprave. Ne glede na to, ali želite med nakupovanjem preveriti vsebino hladilnika, si kar iz postelje skuhati skodelico kave ali na poti domov vnaprej ogreti pečico, v pametnih kuhinjah je to standard. Vse lahko namreč zelo udobno upravljate prek aplikacije na mobilnem telefonu in podobnih napravah, pri tem pa ste deležni celo praktičnih nasvetov (na primer glede idealnega shranjevanja živil) ter uporabnih namigov (ko vam, recimo, zmanjka tablet za pomivalni stroj).

Foto: Lesnina XXXL

Moderne kuhinje nam ponujajo popolno sozvočje estetike, ergonomike in poenostavljene uporabnosti, ko so dopolnjene s pametnimi napravami. V zadnjih nekaj letih so naprave, ki jih upravljate z glasom, vse bolj priljubljene. Z razkošjem glasovne aktivacije lahko opravite številne naloge, ne da bi pri tem dvignili prst. Toda zakaj je to nujna oprema za vašo kuhinjo? Z glasovnimi pomočniki lahko vaša kuhinja postane še bolj funkcionalna. Ne glede na to, ali nastavljate časovnik za pečenje, sledite receptu ali poslušate radio - pametna tehnologija v kuhinji je preprosto smiselna.

Foto: Lesnina XXXL

Nova kuhinja je nova priložnost

Ne glede na to, ali se odločate za minimalno prenovo ali začenjate od začetka, kuhinje po meri so zagotovilo, da boste v svoji novi kuhinji uživali dolga leta. Kuhinja bo popolnoma prilagojena vašim željam, vašemu prostoru in vašemu ritmu življenja. Tako lahko nove tehnologije uporabite še bolj sebi v prid. Na primer s pametnim hladilnikom. Interaktivni hladilniki hitro postajajo nepogrešljiv del kuhinje. Elegantni in učinkoviti zasloni pametnih hladilnikov vam omogočajo spremljanje rokov uporabe, naročanje živil, urejanje urnikov in celo pregledovanje, kaj je v vašem hladilniku (ne da bi ga odprli). Poleg tega lahko vse te funkcije sinhronizirate s svojim pametnim telefonom. Če ste torej kdaj v trgovini in se sprašujete, ali naj kupite mleko ali ne, lahko to preprosto preverite z aplikacijo.

Foto: Lesnina XXXL

V sodobnih, odprtih tlorisih, kjer imajo kuhinje pogosto otoke, na katerih so umeščene kuhalne plošče, je kuhalna plošča z napo izjemna rešitev. Tako nič ne kazi ali ovira pogleda v kuhinjo in iz nje, hkrati pa izjemno močna napa poskrbi, da v vašem domu ni pare in da vaša sedežna ne bo prežeta z vonjem ocvrte čebule.

Foto: Lesnina XXXL

Kako začeti?

Načrtovanje kuhinje naj bo vaš prvi korak. Naročite se na brezplačni posvet s strokovnjakom za opremljanje kuhinj. V prijetnem pogovoru ob kavici vam bo predstavil ponudbo in možnosti za opremo vaše kuhinje, na podlagi vaših želja in zmogljivosti pa boste skupaj pripravili tudi 3D-izris vaše naslednje kuhinje. Tako si boste prihranili marsikatero neprijetnost in si zagotovili, da bo vaša kuhinja tudi izjemno funkcionalna. Tipičen primer težav, ki se pojavijo ob površnem načrtovanju kuhinje, je pomanjkanje vtičnic – vendar neverjetna tehnika in izkušen načrtovalec poskrbita, da v vaši kuhinji ne bo tako. V prihodnje boste lahko pozabili na razdelilne letve in nepregledno zmešnjavo kablov, ki jo te prinašajo s seboj. Nove izvlečne oz. potopne vtičnice napajajo vaše kuhinjske pripomočke z elektriko tam, kjer jih potrebujete, in nato ponovno izginejo v kuhinjski pult. Popolna združitev funkcionalnosti in estetike.

Foto: Lesnina XXXL

