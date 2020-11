Novost, ki bo razbremenila in navdušila vse družinske člane

Ko konec oktobra premaknemo uro, postanejo že sicer vedno krajši dnevi še bolj kratki in še temnejši. Znano je, da nam mrzli meseci vzamejo nekaj volje in skrajšajo naš čas produktivnosti v dnevu. Toliko manj so nam ljuba tudi različna gospodinjska opravila. Le kako bi prepolovili čas, ki ga je treba nameniti gospodinjskim opravilom, in ga raje kakovostno preživeli s svojimi najdražjimi? Naj gospodinjski aparati učinkovito delajo za nas!

pranju in sušenju perila. Pranje perila ne bo nikoli več enako. Bo boljše, varčnejše in tudi zabavnejše. Kako je to mogoče in kako to dosežemo? S pravimi gospodinjskimi aparati in novodobno tehnologijo je dandanes to povsem izvedljivo na, kar je še posebej pomembno, preprost in učinkovit način. Tudi pri. Pranje perila ne bo nikoli več enako. Bo boljše, varčnejše in tudi zabavnejše. Kako je to mogoče in kako to dosežemo?

Neizmerna moč pare nam lahko pomaga pri različnih hišnih opravilih. Tudi pri pranju in sušenju perila.

Posebej mame dobro vedo, kako je s časovno stisko, ko morajo biti otroška oblačila pravočasno suha za sinovo nedeljsko športno tekmo ali hčerin glasbeni nastop. Vse lepo in prav, le tako dobro bi delo, če bi se lahko odpovedali likanju perila ali obešanju. Prepričani smo tudi, da ste se ob nepričakovanem povabilu na druženje ali ob kakršnemkoli drugem nenadnem opravku gotovo že znašli v položaju, ko ste se odpovedali svojemu najljubšemu kosu oblačila, ker je ta v košu za umazano perilo še vedno in že nekaj časa čakal na pranje.

Na srečo nam nove tehnologije in njihov neprestani razvoj prinašajo veliko novosti ter pametnih rešitev, ki nam lajšajo gospodinjska opravila in močno skrajšajo njihove postopke. Beko je pri pralnih, sušilnih in pralno-sušilnih strojih razvil tehnologiji SteamCure in RapiDry, ki zagotavljata tako preprostost kot učinkovitost delovanja naših naprav. In brezhibno čistost perila.

S tehnologijama SteamCure in RapiDry postanejo na prvi pogled časovno neizvedljive pralne ali sušilne situacije popolnoma izvedljive. Kako tehnologiji delujeta in kakšne koristi prinašata, pa razkrivamo v tem prispevku.

Blagovna znamka Beko je že od nekdaj znana po tem, da nam s svojimi inovativnimi tehnologijami olajša vsakodnevne opravke doma in skrbi za bolj zdrav način življenja. Moč pare je že dolgo prisotna v vsakem gospodinjstvu, saj jo veliko uporabljamo pri kuhanju, likanju in čiščenju. Zdaj pa so njene mogočne prednosti prenesli tudi v pralni in sušilni stroj.

Beko s svojimi inovativnimi tehnologijami olajša vsakodnevne opravke doma in skrbi za bolj zdrav način življenja. Že poznate nežno moč pare v pralnih strojih?

Pranje ne pomeni še ene dodatne obveznosti. Pranje lahko postane prijetna aktivnost, zaradi katere bodo vaša oblačila dobila sijaj in obliko, kot da so bila ravnokar kupljena. Zahvaljujoč pralnemu stroju Beko s tehnologijo Steam Cure se bo vaše perilo obdržalo na najvišji kakovostni ravni. Predstavljamo vam učinkovitost pare v pralnem stroju, ki je idealna predvsem za tkanine. Po eni strani je izredno nežna, po drugi strani pa ima sposobnost, da prodre globoko v tkanine. Kombinacija obojega? Popolno! Njena temperatura je za hip dovolj visoka, da vpliva na mehčanje madežev, ki so pritrjeni na tkanino, a je hkrati ravno prav hladna, da ne poškoduje tkanin. Še posebej dobro se odreže pri razmaščevanju madežev in uničevanju bakterij, ki povzročajo neprijetne vonjave, vedno pa ostaja tudi prijazna do okolja.

Tehnologija SteamCure v pralnih strojih Beko omogoča ob začetku pranja učinkovitejše odstranjevanje madežev na do okolja prijazen način. Para, ki se v boben sprosti tudi ob koncu pranja, bo naredila vaša oblačila popolnoma sveža in lahka ne glede na vrsto blaga ter poskrbela za manj gub na perilu in zato lažje likanje.

Kako deluje SteamCure?

Kako vse skupaj deluje? V nasprotju z običajnimi pralnimi programi, pri katerih se najprej v boben spusti voda, se pri parnem programu sprva ustvari para, ki ima precej boljšo sposobnost vpijanja v tkanine, zato ima nanje že od začetka tudi močnejši globinski učinek.

Če parni program prižgete pred pranjem, ta zmehča umazanijo in madeže, zaradi česar so lažje odstranljivi. Ko se sprosti v boben ob koncu programa, pa zmehča oblačila, zaradi česar se zmanjša število gub na vaših oblačilih, ki so nastale med ožemanjem, in vam tako olajša tudi likanje pri oblačilih, ki bi to še potrebovala.

Za najboljše rezultate pranja lahko tehnologijo uporabite kot dopolnilo programa StainExpert, ki ima prednastavitve za odstranjevanje kar 24 vrst madežev.

Ob hitrem življenjskem tempu ter nenehnem prilagajanju napornemu in spreminjajočemu se urniku pametne rešitve Beka prihranijo ogromno časa in velikokrat rešujejo iz zagat.

Razmišljate, kako tečno je v vlažnih jesenskih in zimskih dneh posušiti perilo? Izbirate nov sušilni stroj in preučujete, kateri bi bil pravi? Je vaš star sušilni stroj glasen, potraten in mu ne zaupate več svojih najljubših oblačil? Čas je, da preverite, zakaj je sušilni stroj Beko s tehnologijo RapiDry pravi za vas. RapiDry, novo tehnologijo sušenja perila, so strokovnjaki pri Beku razvili z namenom, da bi vam olajšali delo in predvsem da bi bilo vaše perilo posušeno v najkrajšem mogočem času.

Običajni sušilni stroji s toplotno črpalko ne vsebujejo grelca, zato je čas sušenja posledično daljši. Izjemna novost našega junaka se skriva v že omenjeni tehnologiji RapiDry, ki s pomočjo posebnega grelca, toplotne črpalke in invertnega motorja ProSmart zagotavlja učinkovito, tudi energijsko, in zelo hitro sušenje. Poseben program, ki uporablja grelec, zagotavlja, da bo en kilogram perila (pet srajc) popolnoma suh v zgolj v 23 minutah, povprečni čas sušenja osmih kilogramov perila pa se skrajša s 150 na 115 minut.

Sušilni stroj vsebuje tudi 16 izjemnih programov sušenja, s pomočjo katerih je vaše perilo dobilo novega zaveznika. Dve pomožni funkciji sušenja pa omogočata, da bo vaše perilo vedno skrbno negovano. Med programi, ki poskrbijo, da bo sušenje perila postalo prijetno opravilo, izstopajo program za otroška oblačila Baby protect, program za občutljiva oblačila, program za osvežitev, nočni program, program za srajce, džins, športna oblačila in program za volnena oblačila.

Sušilni in prali stroj Beko se po svojem dizajnu popolnoma ujemata. Če bi radi dodatno prihranili pri prostoru, si oglejte ponudbo pralno-sušilnih strojev, ki v istem bobnu perilo tako operejo kot tudi posušijo.