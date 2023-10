Kako toplotne črpalke zmanjšajo stroške OGREVANJA do -50% ali več?

Oglasno sporočilo

Ali ste vedeli, da lahko z uvedbo toplotne črpalke v vaš ogrevalni sistem zmanjšate stroške ogrevanja za polovico ali celo več? Toplotne črpalke so revolucionarna tehnologija, ki izkorišča naravno toploto iz okolice in jo prenaša v vaš dom. Toplotne črpalke so do 300% učinkovitejše od tradicionalnih ogrevalnih sistemov. Vsak vloženi kilovat električne energije se pretvori v trikrat več toplote, kar pomeni vsaj polovico manjši račun za ogrevanje, zraven pa dobite še teh top 5 prednosti:

Okolju prijazno ogrevanje Nizki stroški vzdrževanja Dolga življenjska doba Upravljanje na daljavo Subvencije in finančne ugodnosti

Kako deluje toplotna črpalka?

Toplotna črpalka temelji na preprostem, a izjemno učinkovitem principu. Iz okolice - bodisi zraka, vode ali zemlje - črpa toploto in jo prenaša v vaš dom. To pomeni, da je poraba električne energije izredno nizka v primerjavi z drugimi ogrevalnimi sistemi. Poleg tega pa s toplotno črpalko zmanjšate tudi emisije toplogrednih plinov, kar neposredno prispeva k ohranjanju našega okolja.

Toplotne črpalke Samsung EHS Mono HT Quiet: Energija za prihodnost

Med številnimi toplotnimi črpalkami izstopajo Samsungove EHS Mono HT Quiet črpalke. Njihova inovativna tehnologija omogoča izjemno učinkovito delovanje tudi pri ekstremno nizkih temperaturah, kar zagotavlja zanesljivo ogrevanje v najhladnejših dneh. Poleg tega so izjemno tihe, s čimer zagotavljajo še večje udobje v vašem domu.

Ogrevanje vode brez dodatnih grelnikov doseže impresivnih 70 °C pri zunanji temperaturi -15 °C, kar pomeni, da boste imeli vedno na voljo toplo vodo, ne glede na zunanje pogoje. To ni le udobje, ampak tudi pomemben prihranek, saj se izognete dodatnim stroškom za grelnike vode.

Deluje do -30°C

Ogreva do 70°C pri -25°C

Leto 2023 je prineslo nagrado za izjemen dizajn Samsungovim toplotnim črpalkam, kar potrjuje njihovo vrhunsko kakovost in estetski videz. Foto: Tratnjek

4 prednosti toplotne črpalke Samsung EHS Mono HT Quiet

Deluje skoraj ne slišno, (35dBA na 3m) s pomočjo novega »Scroll« kompresorja in plina R32.

Zagotavlja ogrevalno vodo do 70°C pri -15°C zunanje temperature brez dodatnih grelnikov.

Ohranja konstantno nominalno moč v celotnem delovnem območju med +10 in -15°C zunanje temperature.

Ima elegantno črno obliko, ki jo uvršča med najbolj zaželene toplotne črpalke na trgu.

Koliko porabi toplotna črpalka Samsung EHS?

Naprava vključuje napredne tehnologije, ki pomagajo optimizirati porabo energije. Samsung EHS Mono HT Quiet ima sezonski koeficient učinkovitosti (SCOP) A+++, zato deluje z visoko stopnjo učinkovitosti. Deluje s hladilnim sredstvom R32, ki zagotavlja dobro ogrevanje pri nizkih temperaturah. Hladilno sredstvo R32 nima velikega vpliva na tanjšanje ozonske plasti in zmanjšuje vpliv na globalno segrevanje, saj je v primerjavi z običajnim hladilnim sredstvom R410A potrebna manjša poraba hladilnega sredstva ter je posledično manjša emisija CO₂.

AI Energy način: To je pameten način delovanja, ki se uči vaših navad in optimizira porabo energije. S tem lahko dosežete še večje prihranke pri ogrevanju. Foto: Tratnjek

Enostavna namestitev in upravljanje na daljavo

Zunanja enota toplotne črpalke Samsung EHS Mono HT Quiet je zasnovana tako, da je enostavna za namestitev in vzdrževanje. Enoto je mogoče krmiliti na daljavo preko aplikacije SmartThings. Upravljanje toplotne črpalke Samsung EHS Mono HT Quiet iz domačega naslonjača, delovnega mesta ali kar iz počitniškega oddiha je sila enostavno.

Toplotne črpalke Samsung si lahko zagotovite pri zanesljivem dobavitelju, ki je hkrati tudi montersko podjetje.

Klima center Tratnjek je družinsko podjetje z več kot 30-letno tradicijo in vodilni uvoznik in distributer toplotnih črpalk ter klimatskih naprav Samsung. Njihova predanost kakovosti, trajnosti in strokovnosti se odraža v vrhunskih energetsko učinkovitih rešitvah, ki jih ponujajo. Za zanesljivo in inovativno ogrevanje ter hlajenje stopite v stik na 080 40 80 ali prodaja@tratnjek.si, več pa odkrijte na www.tratnjek.si. Prepletanje tradicije, strokovnosti in vrhunskih tehnologij - to je Klima center Tratnjek.



Foto: Tratnjek

Naročnik oglasnega sporočila je KLIMA CENTER TRATNJEK, D. O. O.