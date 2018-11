Domači nadomestki za vlažilnike zraka

Preveč suh zrak ima negativne vplive na naše zdravje, saj povzroča dehidracijo oči, kože in nosne sluznice. Vzdrževanje primerne vlažnosti je še kako pomembno za tiste, ki imajo težave z dihanjem.

Pri ohranjanju vlažnosti zraka v notranjosti naših domov gre, še posebej v zimskih mesecih, za pomemben preventivni poseg, saj smo takrat bolj nagnjeni k prehladom in sezonskim obolenjem.

Vlažnost zraka v zimskih dneh naj bo približno 40-odstotna, poleti pa vsaj 50-odstotna

Z ohranjanjem vlažnosti doma nekje med 20 in 40 odstotki lahko občutno zmanjšamo možnost okužb dihal, izognemo pa se lahko tudi prehladnim obolenjem. Z različnimi povsem preprostimi metodami lahko občutno izboljšamo kakovost zraka.

Foto: Pixabay

Namesto da bi za nakup vlažilnika zraka porabili nekaj več sto evrov, lahko s preprostimi načini sami izdelate svoje alternativne vlažilnike, ki bodo povečali vlažnost vaših prostorov, ne da bi za to porabili niti en evro.

Kuhanje vode



S paro, ki uhaja ob prekuhavanju vode, lahko izboljšamo zrak. To kuhajte v loncu na štedilniku, dokler ne začne vreti. Odstavite lonec in ga postavite na želeno mesto. Med hlajenjem vode bo para uhajala v ozračje in tako navlažila zrak.



Za bolj enakomerno vlaženje lahko prekuhano vodo prelijete v plastično razpršilo, s katerim boste nato lahko poljubno pršili po prostoru oziroma ga uporabili po potrebi.



Kozarci in posode na radiatorjih



Za dolgotrajnejši učinek vlažnosti lahko na svoje radiatorje postavite kozarce, napolnjene s vodo. Topli radiatorji bodo vodo ogrevali, njeni hlapi pa bodo uhajali v prostor in tako poskrbeli za bolj kakovosten zrak.



V te lahko nakapljate tudi nekaj kapljic eteričnega olja po lastni izbiri. Priporočamo uporabo olja poprove mete, saj ima ta številne lastnosti, ki blagodejno vplivajo na naše počutje.



Vlažne krpe



Če imate majhne otroke in se bojite, da bi lahko prevrnili kozarce na radiatorjih, lahko namesto teh uporabite bombažne krpe. Dobro jih namočite v vodo in postavite na radiatorje. Ko se posušijo, jih nato vsakič znova navlažite.



Po prhanju pustite vrata kopalnice odprta



Največ pare proizvedemo prav med prhanjem. To lahko izkoristimo za izboljšanje zraka tako, da vsakič po prhanju namesto odpiranja okna raje odpremo vrata in pustimo, da para potuje tudi v druge prostore.



Več sobnih rastlin



Znano je, da sobne rastline pripomorejo k boljši kakovosti zraka. Z njihovim rednim zalivanjem ne boste samo poskrbeli za njegovo vlažnost, ampak tudi čiščenje, saj rastline delujejo kot naravni filter in pomagajo pri uničevanju mikrobov, neprijetnih vonjav in celo cigaretnega dima.

Poskrbite, da boste domače vlažilnike zraka namestili v prostore, kjer se največ zadržujete. V spalnico je priporočljivo postaviti kozarec vode kar na nočno omarico zato, da bi si zagotovili kar najbolj kakovosten spanec.