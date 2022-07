Znebite se navlake, da bo dom čistejši in prijetnejši

Oglasno sporočilo

Vsi si želimo bivanja v urejenih, čistih prostorih brez navlake. Okolje, ki je prenasičeno s stvarmi, na nas deluje podobno kot hrup. Vpliva na našo koncentracijo in nas dela raztresene. Verjetno ste se tudi sami večkrat lotili pomembnih zadolžitev na delu tako, da ste najprej pospravili svojo mizo. Tudi pri učenju je podobno, najprej pospravimo mizo. Ko se lotimo kuhanja, imamo radi, da je kuhinja pred tem pospravljena, da v koritu ni umazane posode in da je na delovnih površinah dovolj prostora za pripravo jedi. Zelo podobno je z vsemi drugimi prostori v hiši. Ko se odpravimo k počitku, se bomo veliko lažje umirili in zaspali, če bo spalnica čista in urejena.

Navlaka povzroča nered

V domačih prostorih, včasih pa tudi v pisarni, imamo ogromno navlake. Kaj navlaka sploh je? Slovar slovenskega knjižnega jezika jo definira kot nekoristne in odvečne stvari. Navlaka v vašem domu je vse, česar ne uporabljate in kar za vas nima resnične sentimentalne vrednosti. Japonska mojstrica organizacije in čiščenja Marie Kondo, znana tudi kot Konmari, pravi, da bi morali zavreči vse, kar v nas ne vzbuja iskrice radosti. Torej vsa tista oblačila, za katera mislimo, da jih ne bomo več oblekli, pa nam ob pogledu nanje ne zaigra srce, vse spominke, darilca, ki jim včasih pogovorno rečemo tudi lovilci prahu, ki nam niso tako pri srcu, da se od njih ne moremo ločiti. Vse te stvari v našem domu pomenijo navlako, zaradi katere je tudi čiščenje doma oteženo.

Verjetno ste se že neštetokrat znašli v položaju, ko bi morali posesati dom ali pomiti kuhinjo, morda kopalnico, pa ste od te namere odstopili, ker bi morali najprej pospraviti kup stvari. Tako dom ostaja neurejen, neočiščen, vi pa se v njem ne počutite dobro.

Do bolj čistega doma v le nekaj korakih

Najprej se znebite navlake, nato pa dom čistite v rednih intervalih. Vzemite si čas in preglejte stvari, bodite odločni in jih razporedite v tri kategorije: tiste, ki se jih morate znebiti, tiste, ki jih uporabljate, in tiste, ki imajo za vas pomembno vrednost. Zadnje skrbno pospravite, saj jih ne boste uporabljali vsak dan. Stvari, ki jih uporabljate, naj imajo svoje mesto in jih po uporabi tja tudi pospravite, stvari, ki se jih boste znebili, pa zavrzite, prodajte ali podarite. Bodite odločni. Ko v vašem domu ne bo več navlake, bo tudi čiščenje lažje. Še lažje pa bo z dobrimi in učinkovitimi pomočniki, kakršen je sesalnik Samsung Bespoke Jet™ Complete.

Za resnično posesan dom

S Samsung Bespoke Jet™ Complete boste lahko posesali vse nečistoče, saj ujame 99,999 odstotka drobnega prahu. Iz vašega sesalnika tako izhaja le čist zrak. Sesalnik uporablja napreden večplastni filtrirni sistem, ki zadrži 99,999 odstotka prašnih delcev in drobnega prahu.

Zahvaljujoč čistilni postaji "Vse-v-enem" prah ne uhaja niti, ko praznite 0,5-litrsko posodo, ki je tudi v celoti pralna. Postaja poskrbi za samodejno praznjenje posode za prah vsakič, ko sesalnik priključite nanjo. Polniti pa začne tudi baterijo sesalca, tako da je ob naslednjem čiščenju pripravljena na akcijo. Odstranljiva baterija s podaljšano življenjsko dobo zagotavlja nemoteno čiščenje do ene ure.

Skoraj peresno lahek in izjemno priročen

Sesalnik Bespoke Jet tehta le 1,44 kg in ga lahko upravljate zgolj z eno roko, brez obremenitve zapestja. V primerjavi z običajnimi sesalniki Samsung je to kar 24 odstotkov manj teže. Z njim brez težav očistite vso hišo ali stanovanje.

Odličen je pri sesanju oblazinjenega pohištva, zgornjih površin omar, žaluzij in tudi na težko dostopnih mestih pod omarami in drugim pohištvom. Čeprav je zelo lahek, se njegova moč lahko kosa z najtrdovratnejšo umazanijo. Digitalni invertni motor v zgolj nekaj sekundah s tal pobere vse, od raztresenih kosmičev do trdovratne dlake hišnih ljubljenčkov. S ciklonsko šobo se lahko poslovite od prašnih površin tudi na najbolj nedostopnih mestih. Z izjemno sesalno močjo in optimalno zračno potjo, ki zmanjša zračni upor okrog posode za prah, ter 27 zračnimi dovodi, ki minimalizirajo izgubo sesalne moči, lahko zdaj zadihate lažje, saj sesalnik zagotavlja dosledno učinkovitost. V čistejšem domu se boste počutili bolje, bolj čiste pa bodo tudi vaše misli.

