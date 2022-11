Znanilke veselega decembra – božične dekoracije

Praznični čas, ki nas prevzame z otroškim navdušenjem in čudenjem, ko veselje in radoživost druženj prevzame ves mesec in ko si dom okrasimo tako, da odseva naša občutja. December se je iz najtemnejšega meseca v letu prelevil v mesec luči in veselja, mesec družabnosti in mesec povezovanja družine. S kar dvema vrhuncema praznovanj, božičem in novim letom, naj tudi naši domovi z okrasitvami odražajo naš slog in praznično razpoloženje.

Svetlobna okrasitev

Vam nasmeh na obraz prikličejo z drobnimi lučkami okrašene hiše, ulice, vrtovi …? Se radi sprehajate po praznično okrašenem mestu? Je tudi v vaši soseski družina, ki vsako leto spektakularno okrasi svoj dom? Velika večina nas je na vsa ta vprašanja odgovorila pritrdilno. In veliko nas bo, ki bomo tudi letos svoj dom okrasili z veselimi lučkami.

V trgovinah OBI bomo našli božično razsvetljavo za zunanjo in notranjo uporabo. Svetlobne verige, mreže in zavese letos dopolnimo s svetlobnimi figurami in si ustvarimo praznično sijočo in utripajočo kompozicijo, ki polepša naše dvorišče.

Tudi lastniki stanovanj ne bodo prikrajšani za svetlobno okrasitev svojih domov, saj OBI ponuja tudi svetlobne figure in verige za notranjo uporabo. Popestrimo svoje okenske police s prijetno svetlobo prazničnih luči in razveselimo sebe in mimoidoče.

Osrednji motiv – praznična jelka

Osrednji motiv vsake praznične okrasitve je seveda božična jelka. Ko jo izbiramo, se odločamo med dvema glavnima kriterijema – naravno ali umetno božično drevo? Vsako ima svoje prednosti in slabosti, odločanje pa nam lahko oteži tudi velika izbira.

Naravna drevesca so živa, z njimi v dom vnesemo delček gozda. Naravna jelka nam bo dom napolnila s svežim vonjem iglic, pa tudi na otip je pristno drevo posebno doživetje. Naravne jelke se seveda rade tudi osipajo, še posebej v toplem in suhem prostoru, kar lahko povzroči slabo voljo in povečano uporabo sesalca, vendar so tudi zelo prijazne do okolja. Prihajajo iz ekoloških kmetij in ob koncu praznikov jih je mogoče kompostirati, uporabiti v vrtnem kurišču ali odnesti v zbiralnik bio odpadkov. Izbiramo med kavkaškimi in nordijskimi jelkami, ki so že na voljo v trgovinah OBI, Kavkaške nas navdušijo s svojo košatostjo in globoko zeleno barvo, nordijske pa poleg lepe raščenosti ponujajo iglice svetlejše zelene barve.

Širok izbor umetnih božičnih drevesc nam omogoča, da si praznično okrasitev ukrojimo popolnoma po svojih željah. Naj si želimo visoko in vitko ali nižje in bogato razvejano drevesce, tako, ki ima med iglicami že vključeno led osvetlitev, ali drevesce v priljubljeni črni, beli ali rožnati barvi, v trgovinah OBI najdemo vse. Umetna drevesca odlikuje tudi možnost večkratne uporabe, po praznikih ga preprosto podremo in pospravimo v omaro, klet ali na podstrešje, ter odsotnost nadležnega odpadanja iglic.

Okraski za praznično jelko

Klasične krogle, vesele zvezde, srca, snežinke, snežaki, hiške … oblik in barv okraskov za božično drevo je zares veliko. Prav tako je veliko trendov in slogov krašenja, letošnje smernice pa nakazujejo barvno usklajene, vendar za spoznanje bolj umirjene kombinacije. Namesto pogumnih barvnih kontrastov preizkusite monokromatsko okrasitev in se poigrajte z različnimi teksturami, velikostmi in toni okraskov v enaki barvi. Iskanje ustreznih kombinacij pa nam olajšajo že pripravljeni paketi božičnih krogel, ki jih najdemo v trgovinah OBI.

Zanimiv pristop h krašenju pa je skandinavski slog, ki kombinira svetleče steklene okraske z grobimi teksturami platnenih pentelj, toplo svetlobo belih svetlobnih verig in tradicionalne doma izdelane okraske.

Okrasje za ves dom

Nikar ne pozabimo okrasiti vhodnih vrat z venčkom, ki bo pozdravil nas in naše goste. Krašenje doma za božič je priložnost, da se družina zbere ter skupaj preživi dragocene trenutke, ki bodo vsem ostali v dragem spominu. V gozdu naberimo nekaj vejic smrečja, ki jih doma prepletimo med vejice girland iz umetne jelke ter tako v dom prinesimo značilen vonj božiča. Otroci naj nam pomagajo okrasiti venčke in girlande z majhnimi steklenimi kroglami, pentljami, piškoti in cimetovimi paličicami. V trgovinah OBI kupite dekorativne figure in dovolite otrokom, da jih razpostavijo po vašem domu, veseli snežaki, palčki in jelenčki vas bodo pozdravili na najbolj nepričakovanih mestih. Za popolno občutje božiča pa v večji plitvi posodi zavrite vodo, v katero ste dodali rezine pomaranče, cimetove paličice, nekaj vejic rožmarina in zvezdasti janež, ter pustite, da se na nežnem ognju kuha ter izpareva – vaš dom bo napolnjen s prijetno aromo, prevretek pa lahko pijete kot čaj.

Kaj pa, če nam primanjkuje časa? V OBI-ju so mislili tudi na to zagato, zato vas v njihovih trgovinah pričakujejo že izdelani okrašeni venčki in girlande, jaslice, hišice, s katerimi sestavite božično vas, in obilje druge dekoracije.