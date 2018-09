Za pripravo zdrave hrane je pomemben tudi pravi "šporhet"

Oglasno sporočilo

Podržajevi smo v 50 letih postali sinonim za izdelavo kakovostnih štedilnikov na drva, ki jih imajo v svojih kuhinjah številni, ki prisegajo na zdrav način življenja. Ob letošnjem praznovanju jubileja smo prenovili linijo štedilnikov Premium in pripravili hišni sejem, ki bo potekal od 13. do 15. septembra v salonu v Grosupljem.

Razlogov, zakaj se odločiti za vgradnjo po meri in željah narejenega štedilnika na drva, je zelo veliko. Od tega, da gospodinjstvo z uporabo lesa kot obnovljivega vira energije prispeva k varovanju okolja, da je energetsko neodvisno in samooskrbno, da lahko z njim v prehodnem obdobju pogrejemo bivalne prostore in predvsem, da je hrana, pripravljena na štedilniku na drva, boljšega okusa.

To je preizkusila tudi priznana strokovnjakinja za zdravo življenje Sanja Lončar, ki že vrsto let kuha na Podržajevem štedilniku na drva: "Od trenutka, ko je začel oddajati toploto in toplino, je postal srce hiše. Dobesedno – ostaja topel, četudi dva dneva ni prižgan, in od njega se vedno širi mamljivo prijazna toplota. Odkrili smo nepredstavljivo dobre okuse kuhanja in peke v štedilniku na drva, ki jih ne moremo primerjati s tem, kar lahko dosežemo na plinu ali elektriki. Za test enako pecivo spečem v električni pečici in v pečici štedilnika – in potem res okušamo merljive razlike."

Pri Podržajevih se je, tako kot pri večini družinskih podjetij, zgodba izdelave štedilnikov na drva začela v garaži leta 1968. Dober glas o naših štedilnikih se je širil in z njim tudi naše podjetje. Leta 2016 smo modernizirali in povečali proizvodnjo ter uspešno začeli izdelovati novo linijo Robust, katere uspeh so potrdili tudi na najpomembnejšem sejmu za hišne kurilne naprave v Veroni. Tam smo se predstavili kot edini slovenski proizvajalec in prejeli plaketo za kakovost, na kar smo izredno ponosni. In ker dober glas že pregovorno seže v deveto vas, vsako leto izvozimo več štedilnikov tudi v druge države – predvsem v Avstrijo, Nemčijo in severno Italijo.

Ob letošnjem praznovanju jubilejnih 50 let pa smo kupcem predstavili še dodelano linijo štedilnikov na drva Premium, ki jih odlikuje večje kurišče z boljšim izkoristkom in velika steklena vratca z dvojno zasteklitvijo. Sledimo tehničnemu napredku ob spoštovanju in upoštevanju znanj ter ekoloških standardov, predvsem pa izkušenj, ki smo jih pridobili v vseh teh letih in ki jih je oče uspešno prenesel na sina.

Prvi smo prisluhnili slovenski tradiciji tudi s tem, da smo v svoje izdelke vnesli kraške motive in druge etno stile, ki v nas vzbujajo tiste prijetne občutke domačnosti. Sicer pa je naša ponudba zidanih štedilnikov pestra, saj lahko izbirate med štedilniki s stolpom, kotnimi izvedbami, diagonalnimi postavitvami, najpogosteje pa jih dopolnjujemo z drugimi vgradnimi elementi.

Zaradi vedno novih in estetsko dovršenih materialov ter različnih načinov izvedbe, ki so povsem prilagojeni željam in potrebam kupca, postajajo štedilniki na drva vse pogostejša izbira – ne le pri obnovah kmečkih hiš, vikendov in zidanic, ampak tudi pri modernih novogradnjah.

Oglejte si različne modele na spletni strani www.stedilnik.si, nato pa nas obiščite v salonu na Perovem 13 v Grosupljem, kjer vam bomo strokovno svetovali in izrisali štedilnik na drva po vaših željah. Ko opravimo meritve na objektu in izdelamo štedilnik, vam ga tudi strokovno vgradimo, zagotavljamo pa še strokoven servis in svetovanje. Skratka, pri Podržajevih dobite vse na enem mestu. Brezčasne in krasne – štedilnike na drva. Že 50 let.

"Našo zgodbo pišemo skupaj s številnimi zadovoljnimi kupci. Postanite del tega tudi vi. Obiščite nas v času hišnega sejma od 13. do 15. septembra, ko boste lahko po polovični ceni kupili štedilnike iz zaloge, ki so pripravljeni za takojšnjo vgradnjo, ali izkoristite jubilejni popust. Zagotavljamo, da boste od nas odšli zadovoljni in s polnimi želodčki, saj bomo s priznanimi kuharskimi mojstri tudi prikazali uporabo štedilnikov. Več na www.stedilnik.si." Gregor Podržaj, mojster za štedilnike na drva

Že naše babice so vedele, da je hrana, pripravljena na naraven način in z ljubeznijo, veliko boljša in okusnejša od tiste, ki se pripravlja hitro in industrijsko. Danes, ko narašča število ljudi z alergijami in netoleranco na določeno vrsto hrane, vemo, da je kakovost našega bivanja odvisna tudi od tega, kako in s čim pripravljamo hrano.

Toplina in domačnost, ki jo s tem vnesemo v prostor, sta nenadomestljivi, saj lahko že v nekaj minutah po tem, ko zakurimo ogenj, ogrejemo hladen prostor in hkrati pogrejemo čaj ali skuhamo kosilo. To je še posebej dobrodošlo v prehodnih obdobjih ob koncu pomladi ali jeseni, ko temperature ne narekujejo več ogrevanja celotne stavbe, v ogretih osrednjih prostorih pa je bivanje precej prijetnejše. In prav takšni dnevi so pred nami.