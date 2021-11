Vodnik pri nakupu brezžičnega sesalnika

Zgrabite svoj sesalnik in čistite.

Na trgu je velika izbira akumulatorskih pokončnih sesalnikov, zato je izbira pravega lahko težka. V tem prispevku bomo preverili, kaj je treba iskati pri novih sesalnikih ter katere so prednosti brezžičnega pokončnega sesalnika Rowenta X-force, ki združuje izjemno zmogljivo sesanje in ultimativno čiščenje.

Pri nakupu novega sesalnika je najprej treba poznati vaše zahteve pri čiščenju in omejitve pri proračunu.

Pred nakupom novega sesalnika si zastavite nekaj vprašanj

Kakšne vrste tal boste sesali?

Imate v stanovanju preproge?

Imate hišnega ljubljenčka?

Imate v družini težave z dihali ali alergije?

Ko boste odgovorili na ta vprašanja, boste bližje temu, da izberete sesalnik, ki bo zadostil vašim potrebam. Bistveno pri sesalniku je, da je sposoben očistiti umazanijo in ves prah, dlako hišnih ljubljenčkov ter neželene madeže. Tehnologija, ki stoji za akumulatorskimi sesalniki, je v zadnjih nekaj letih močno napredovala − številne možnosti, med katerimi lahko izbirate. Če želite najti najboljši sesalnik, mora ta imeti veliko sesalno moč in nastavke za različne potrebe sesanja.

Z osvetlitvijo LED boste z lahkoto našli prah, skrit pod vašim pohištvom.

Bodite pozorni na ključne lastnosti brezžičnega sesalnika

Visoka sesalna moč

Če imate v stanovanju debele preproge in dlakave hišne ljubljenčke, je močan sesalni motor še toliko bolj pomemben. Vedno več brezžičnih sesalnikov se lahko pohvali z visoko sesalno močjo, ki se lahko kosa z močjo električnih sesalnikov. Brezžični pokončni sesalnik Rowenta X-force se ponaša z motorjem, ki zagotavlja sesalno moč do 130 W in je zato primeren za globinsko čiščenje povsod po hiši.

Brezžični pokončni sesalnik je nova revolucija v čiščenju.

Krtače za različne vrste tal

Pri nakupu vsekakor preverite dodatne krtače, ki bodo optimalno očistile različne vrste tal ter se uspešno spopadle s preprogami in dlako vaših štirinožnih prijateljev. Močan motor je skorajda neuporaben brez dobre motorizirane krtače za odstranjevanje dlake. Rowenta X-force vključuje velik izbor nastavkov, ki vam olajša čiščenje vseh vrst tal: sesalno glavo Aqua z dvema krpicama, mini krtačo Electro za odstranjevanje živalske dlake in umazanije, ozko režo za težko dostopna območja, nastavek za fotelje in popolno sesanje posteljnine ter dve integrirani enostavni krtači.

Napreden sistem filtracije

Če kdo v vašem gospodinjstvu trpi za alergijami, se prepričajte, da izberete sesalnik s filtracijo HEPA. To ima tudi Rowenta X-force, s tem pa ponuja vrhunsko higieno in filtracijo, zahvaljujoč svoji 99,9-odstotni filtracijski tehnologiji. Zajame vse delce, vse do najmanjšega, in sprosti čisti zrak. Vsi ciklonski deli, filter in posoda za prah se lahko operejo z vodo, kar vam pomaga pri popolni čistoči naprave.

Dolgo delujoča baterija

Nihče ne želi, da ga sredi sesanja stanovanja ustavi prazna baterija. Rowenta X-force zagotavlja daljši čas delovanja z odstranljivo drsno baterijo. Pri tem je sesalna moč konstantna, in sicer do 45 minut, ko uporabljate sesalnik v položaju ECO, in kot nalašč za sesanje vašega doma, ne da bi sesalnik morali vmes napolniti. Če potrebujete daljšo porabo energije, povečajte čas delovanja do ene ure in pol z možnostjo dokupa dodatne baterije. Baterija je enostavna za odstranjevanje in se hitro napolni.

Zmogljivost koša za prah

Ne glede na to, ali je enota v vrečki ali brez vrečke, mala vrečka ali mali koš za umazanijo pomeni pogosto praznjenje in s tem počasnejše splošno čiščenje. Rowenta ponuja svojo največjo posodo za prah − do 0,9 litra − zasnovano za velike površine in z manj praznjenja. Medtem ko je čiščenje potrebno, zasnova izdelka zagotavlja, da je rezervoar za prah lahko dostopen in izpraznjen v trenutku, brez odstranjevanja cevi. Velika prostornina posode za umazanijo omogoča sesanje velikih površin brez prekinitev, medtem ko sistem uporabniku pomaga enostavno izprazniti posodo za umazanijo po vsaki uporabi.

Z gibljivo cevjo Rowenta X-force seže do 4-krat dlje pod pohištvo. Sklanjanje in klečanje na tleh sta preteklost.

Čiščenje pohištva in vsega, kar je pod njim, še nikoli ni bilo tako enostavno

Najboljša izbira za tovrstna čiščenja so sesalniki, ki ponujajo čiščenje 2 v 1. Z njimi zlahka sesate pod pohištvom in po njem, saj jih z eno samo potezo spremenite iz pokončnega v ročni sesalnik. Rowenta X-force s položajem Stop & Go omogoča sesanje delovne površine ali mize, medtem ko sesate tla. Krtača in cev pa ta čas stojita sami.

Pri izbiri sesalnika za čiščenje pod posteljo, kavčem in preostalim pohištvom je ključno, da smo pozorni na velikost sesalnika. Preveliki in okorni sesalniki namreč ne bodo prišli pod nižje pohištvo, ki ga bo zato, da počistimo pod njim, treba premakniti. Brezžični pokončni sesalnik Rowenta X-force je pri tem "pravi gimnastik", saj s svojo gibljivo cevjo seže do štirikrat dlje pod nizko pohištvo kot enaki tovrstni sesalniki brez gibljive cevi. Pri tem se ni treba sklanjati niti klečati. Ko suh sesalnik ni dovolj za čiščenje tal vaše hiše, vključite sesalno glavo Aqua, ki v eni sami potezi površine posesa in jih mokro očisti.

Z Rowento X-force boste zaradi njenih številnih funkcij čiščenje pod pohištvom opravili zlahka

Tehnologija Flex omogoča, da očistite globlje pod nizkim pohištvom. Prilagodljivost je povezana s čisto močjo sesanja vsakega centimetra vašega doma, kar zagotavlja končni dostop do zajemanja prahu v vsakem vogalu. Rowenta X-force gre 4-krat dlje in ne pušča možnosti za prah.

Glava Power LED Vision pomaga, da vidite pod pohištvom in v temnih prostorih, kar omogoča, da vidite prah ali smeti, ki bi jih sicer lahko zgrešili pod pohištvom in omarami. Zahvaljujoč novi edinstveni glavi Deep Power LED Vision boste posesali tudi najmanjše dele.

Glava z novo obliko se giblje do 180 stopinj, zato boste zlahka dostopali do vseh mest. Tanka oblika omogoča, da brez težav sežete pod in okoli pohištva. Nov digitalni motor DigitalForce optimizira sesalni pretok in ustrezno prilagodi svojo moč, s čimer prihrani dragoceno življenjsko dobo baterije, saj zagotavlja, da sesalnik uporablja samo potrebno moč.

Patentirani sprožilec Boost omogoča največjo moč, ki je na dosegu roke, ko jo potrebujete. S tem prihranite baterijo in ne energije.

Preprosto zgrabite svoj sesalnik in se lotite čiščenja

Sesalnik mora biti enostaven in intuitiven za uporabo. Prednost brezžičnih sesalnikov pred podobnimi električnimi modeli je v njihovi "svobodi" brez kabla. Najnovejši modeli ponujajo podaljšano življenjsko dobo baterije in moč, so lahki ter priročni za uporabo in se pogosto pretvorijo v ročne modele ter so zato vsestranski. Najboljši brezžični sesalniki so lahki in olajšajo gospodinjska opravila, tako da vam ne bo treba iskati vtičnice ali se spotikati ob kable.

Brezžični sesalnik je vsekakor vreden nakupa, saj lahko v celoti nadomesti vaš električni sesalnik. Priročen pa je tudi za hitra vsakodnevna čiščenja − za čist dom dan za dnem.