Vhodna vrata prihodnosti se odpirajo samo s pogledom

Oglasno sporočilo

Vrata so naš prvi stik z domom in prvi stik vsakega obiskovalca z gostiteljem. V prihodnosti bodo vhodna vrata doživela revolucionarne spremembe , ki jih lahko lastniki Pirnarjevih vrat Theatrica izkusijo že danes. Če vam ni vseeno, kako izgleda zunanjost vaše hiše, za svoj dom želite zgolj najboljše in ste ljubitelji najnovejših tehnologij, je čas, da spoznate Pirnarjeva vrata Theatrica.

Pozabite na klasična vhodna vrata s ključavnico

Theatrica niso klasična vhodna vrata. Gre za prvo pametno vhodno steno na svetu, ki se ne odpira levo ali desno, ampak se preprosto zapelje v sosednjo steno. Za odpiranje ne potrebuje ne kljuke, ne potezala in ne tečajev.

Theatrica lastnika samodejno prepozna in mu omogoči brezdotični vstop v hišo. Vrata se za osebo nato spet brezdotično zaprejo in zaklenejo. Če lastnik želi prekiniti zapiranje vrat, je dovolj že zamah z roko in vrata se nemudoma ustavijo.

Odpiranje vhodne stene Theatrica deluje na podlagi tehnološko dovršenega sistema za prepoznavanje obraza. Pred vhodom so nameščene tri infrardeče kamere, ki obraz posnamejo z različnih kotov. Skenirajo ga v več kot 30.000 točkah, nato pa računalnik vaš obraz primerja s fotografijami, ki so že shranjene v spominu.

Vrata iz vseh materialov in povsem po meri

Če je pred vrati obiskovalec, katerega slika ni shranjena, se vrata ne odprejo. Prednost posnetkov je tudi v tem, da lahko lastnik kadarkoli pogleda, kdo se je gibal okrog njegove hiše, saj kamere vsakogar posnamejo.

Vhodna stena Theatrica je lahko narejena iz različnih materialov. Izbirate lahko med lesom, steklom, aluminijem, kamnom ali kombinacijo dveh ali več materialov. Tudi dimenzije niso predpisane in so odvisne od prostora, ki je na voljo. Dimenzija vhodne stene je navadno večja od standardnih dimenzij klasičnih vrat, zato daje dodaten videz mogočnosti in prestiža.

To je vhod za vse tiste, ki želijo, da njihov dom nikoli ne bo pozabljen.

Vhodna stena Theatrica združuje edinstven dizajn, kvalitetno izdelavo in moderno tehnologijo.

Praznujte Pirnarjev Teden inovacij

Podjetje Pirnar je za edinstveno vhodno steno Theatrica prejelo obilico domačih in mednarodnih nagrad (Red Dot Award: Product Design Honourable Mention 2019, German Design Award Winner 2019 in nominacijo za German Innovation Award 2019).

Poleg tega so lastniki številnih mednarodno priznanih potrdil poslovne imenitnosti (Bonitetna ocena odličnosti AAA, Certifikat poslovne odličnosti Excellent SME).

V tednu od 16. do 20. septembra 2019 vam bo na voljo ekskluziven pregled vseh njihovih največjih inovacij. Potekal bo namreč Teden inovacij v Pirnarjevem salonu na Bravničarjevi ulici 20 v Ljubljani.

V salonu, ki velja za pravo čarobno mesto je na ogled jagodni izbor 50 do 60 najbolj priljubljenih Pirnarjevih modelov vrat. Prav vse si boste lahko ogledali v živo in sami preizkusili, kako delujejo.

Poleg tega pa v podjetju pripravljajo bogate nagrade, za katere se bodo lahko potegovali vsi obiskovalci Tedna inovacij!

Kaj so največje prednosti vrat, ki se odpirajo samo s pogledom?

Ena izmed največjih prednosti je vsekakor večja varnost. Za odpiranje ne potrebujete ključev, katere lahko izgubite ali vam jih nepridipravi ukradejo. Prav tako ne potrebujete dodatnih ključavnic, ki bi vas zavarovale pred vlomilci.

Ob prihodu domov ključev ni potrebno iskati po torbici, avtu ali plašču, saj se vrata samodejno odprejo. Theatrica se nemudoma odpre takoj, ko vas zazna računalnik, zato je njena naslednja prednost prav gotovo praktičnost in udobnost.

Ne smemo pa pozabiti tudi na imeniten izgled vhodne stene Theatrica. Narejena je po meri za vsako hišo posebej in povsem po željah stranke, zato lahko svoji ustvarjalnosti pustite največjo svobodo.

Natančna, mojstrska izdelava je že zaščitni znak podjetja Pirnar. Moderna tehnologija se dandanes uporablja na vsakem koraku in vrata Theatrica so del, ki v vsaki tehnološko napredni, pametni hiši prihodnosti prav gotovo ne sme manjkati.

Naročnik oglasnega sporočila je PIRNAR, d. o. o.