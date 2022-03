Trend, ki mu ni videti konca – črne armature

Oglasno sporočilo

Pri opremi kopalnic in kuhinj je že nekaj let v porastu trend črnih armatur, ki vztrajno stopajo ob bok "klasičnim" kromiranim armaturam. Nič ne kaže, da bo letos kaj drugače. Glede na napovedi lahko namreč pričakujemo, da bodo le še bolj priljubljene.

Podometna kopalniška armatura Meir.

Razlog je njihov brezčasni videz, ki se dobro poda v večino sodobnih dizajnov kopalnic in kuhinj. Na rast priljubljenosti pa zagotovo vpliva tudi dejstvo, da "črnemu trendu" sledijo tudi drugi proizvajalci tj. proizvajalci kabin za prhanje, sanitarne keramike in kopalniških dodatkov, ki so v svojo ponudbo prav tako dodali artikle v mat črni izvedbi in tako omogočili gradnjo kopalnice v enotnem slogu.

Povsem usklajena kopalnica – stena s prho s črnim profilom, črni dodatki in armature Meir.

Kuhinjska armatura Meir v modernem ambientu z retro pridihom.

Čiščenje in vzdrževanje

Če imate ob črnih armaturah pomisleke glede čiščenja, niste edini. Črne armature največ dvomov sprožijo ravno ob vprašanju funkcionalnosti in vzdrževanja na dolgi rok. Črne armature so barvane, zato je pri čiščenju vsekakor potrebna pazljivost. A priporočila so enaka za vse tipe armatur. Izogibati se moramo agresivnim čistilom in abrazivnim gobicam. Čistil na armaturah nikakor ne smemo puščati predolgo. Že eno čiščenje s premočnim kemičnim sredstvom lahko zmanjša enakomeren videz barve ter s tem pokvari celoten videz. Armature Meir v mat črni barvi so dodatno zaščitene s premazom proti zadrževanju vode, kar preprečuje tudi prekomerno nastajanje vodnega kamna na površini. Pri vzdrževanju je treba biti dosleden, zato se moramo pred nakupom vprašati, ali smo dovolj vestni za izbiro črnih armatur.

Za čiščenje črnih armatur ne smemo uporabljati: karkoli abrazivnega, ki bi popraskalo barvo,

kemičnih čistil,

kislin,

belil,

voska ali topil,

doma narejenih čistil na osnovi limoninega soka.

Najbolje je, da se čiščenja armature lotimo z mehko krpo iz mikrovlaken, milnico in toplo vodo. Tako bo življenjska doba armature dolga.

Prednost črnih armatur v primerjavi s kromanimi je, da se na matirani površini manj poznajo prstni odtisi. Poleg tega so črne armature obdelane s postopkom galvanizacije, ki jih zaščiti pred praskami, zato se v primerjavi s prašno lakiranimi izdelki težje obrabijo.

*Galvanizacija je postopek, s katerim površino predmeta, v našem primeru armature, prekrijemo s kovino. S tem površino zaščitimo, polepšamo ali dosežemo določene površinske lastnosti.

Pomembna je tudi previdnost pri montaži in uporabi orodij za montažo. Armaturo je treba zaščititi s krpo, da jo obvarujemo pred praskami in morebitnimi udarci.

Številne možnosti kombiniranja

Črne armature se odlično podajo tako k modernim kot tudi klasičnim ambientom. Pogosto se pojavljajo v kombinaciji z marmorjem, pa tudi z vedno bolj priljubljenim vzorcem terrazzo. Opazimo jih lahko v kombinaciji s pastelnimi barvami in v retro ambientih, za ljubitelje minimalizma pa je dobra izbira tudi preprost kontrast črne barve v pretežno belem prostoru.

1 / 8 Črna eleganca v kombinaciji z marmorjem. Ploščice At. Lusso, Pamesa. 2 / 8 Črne armature v kombinaciji s »terrazzo« vzorcem ploščic Takara, Colorker. 3 / 8 4 / 8 5 / 8 Pastelni ambienti v kombinaciji s črno so še posebno očarljivi. Ploščice Luce, Ariana. 6 / 8 Betonski izgled kopalnice in črne armature Meir. 7 / 8 Kuhinja, ki z belim pohištvom in črno armaturo Meir ter drugimi dodatki ustvarja čudovit kontrast. 8 / 8 Bele retro ploščice »subway« in črne armature Meir so pogosta izbira predvsem med mladimi.

Črne armature Meir so izdelek avstralskega večkrat nagrajenega proizvajalca, ki priznava kar sedemletno garancijo na kartuše ter deset let jamstva na druge dele. Dobite jih lahko v salonih TAPRO, d.o.o. Povezava do sanitarnih armatur Meir

TAPRO, d.o.o., ponuja kakovostne in priznane blagovne znamke za vašo kopalnico. Podjetje s 30-letno tradicijo je eno uspešnejših podjetij na slovenskem trgu na področju kopalniške opreme, vodovodnih inštalacij, ogrevalne tehnike in keramičnih ploščic.

Maloprodajne salone lahko obiščete od ponedeljka do petka med 8. in 19. uro ter v soboto med 8. in 12. uro. Svoje povpraševanje lahko pošljete tudi na info@tapro.si oziroma obiščite spletno stran www.tapro.si. Vljudno vabljeni! PE Ljubljana, Celovška cesta 280, 1000 Ljubljana. Tel.: 01 583 77 00 PE Celje, Kidričeva ulica 6, 3000 Celje. Tel.: 03 491 22 11 PE Trbovlje, Gabrsko 12, 1420 Trbovlje. Tel.: 03 563 47 00 PE Lesce, Alpska cesta 56, 4248 Lesce. Tel.: 04 531 83 92 PE Jesenice, Ulica Viktorja Kejžarja 34, 4270 Jesenice. Tel.: 05 908 57 35 Viri: https://www.meir.com.au/pages/gallery https://www.ariana.it/en/collection/Luce https://www.colorker.com/en/collections/takara.html https://www.pamesa.com/serie/ATLUSSO.html

Naročnik oglasnega sporočila je TAPRO, d.o.o.