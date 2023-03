To razkriva vpogled v domove Slovencev

Dom, v tistem pravem pomenu besede, je podaljšek nas samih – tega, kar smo, kar počnemo in kar imamo radi. Naš dom bi moral biti odsev našega pogleda na življenje. V hitrem vsakdanu, polnem izzivov in nedokončanih nalog, je izjemnega pomena imeti prostor, kjer se sprostimo in se počutimo doma.

V najboljšem primeru dom deluje kot ogledalo nas samih – je sestavni del naših življenj, naše zasebnosti, naših najglobljih občutkov in naše identitete. Toda kaj je tisto, kar dom naredi prijeten za bivanje in prispeva k ustvarjanju zadovoljstva v trenutkih, ki jih preživimo doma? Če vemo, kaj je tisto, kar nas dela zadovoljne, potem tudi razumemo, na kakšne načine lahko v svojem domu ustvarimo prijetno atmosfero. Predstava o tem, kaj prostor naredi prijeten za bivanje, je lahko zelo osebna, a med nami obstajajo skupne točke – vsi iščemo varnost, udobje, pripadnost, lastništvo, zasebnost in ugodje.

Podjetje IKEA je v preteklem letu že deveto leto zapored izvedlo raziskavo Life at home , v katero je bilo vključenih 37 tisoč ljudi iz 37 držav. Raziskovali so, kaj ljudje menijo in čutijo o prostoru, kjer živijo. Želijo si dobiti bolj jasno sliko o tem, kako je danes videti življenje doma in kako ljudem pomagati, da bo v prihodnosti še boljše. S pomočjo dobljenih rezultatov so poiskali rešitve, ki pomagajo ljudem zadovoljiti njihove potrebe v lastnem domu. V raziskavi so sodelovali tudi Slovenci.

Slovencem je pomembno, da imajo prostor zase

Rezultati raziskave, ki jo je opravilo podjetje IKEA, razkrivajo, da je pri tistih, ki menijo, da njihov dom odraža njihovo identiteto, 1,5-krat večja verjetnost, da njihov dom v njih vzbuja pozitivne občutke, in skoraj dvakrat večja verjetnost, da bodo v njem videli vir dobrega počutja. Zadovoljni so, ko jim dom zagotavlja mir in hkrati prostor, kjer lahko uživajo v svojih hobijih, se zabavajo in sledijo svojim strastem. A Slovencev, ki menijo, da njihov dom odraža to, kar so, je le 65 odstotkov, med mladimi še manj, 52 odstotkov.

Predmeti, odnosi in pametna raba prostorov so pomembni načini, ki pripomorejo k svobodnemu izražanju in temu, da smo lahko to, kar smo. Ne glede na to, ali gre za kos pohištva ali okrasni magnet, ki smo ga prinesli s potovanja, ti predmeti postanejo dragoceni in polni spominov in služijo višjemu namenu od tistega, za katerega so bili zasnovani. Celo razmajana miza, okrašena z najljubšimi počitniškimi fotografijami, lahko postane podaljšek našega najboljšega poletja do sedaj.

39 odstotkov Slovencev pravi, da predmeti, ki so jih izdelali sami, pripomorejo k temu, da dom odraža njih same, 35 odstotkov pa jih pravi, da so to stvari, ki so jih kupili. Star regal lahko okrepi občutke zadovoljstva, če je napolnjen z izdelki, ki smo jih naredili z lastnimi rokami. 35 odstotkom Slovencev tudi ljudje, s katerimi si delijo dom, pomagajo pri izražanju samih sebe.

Zanimivo je dejstvo, da so nakopičeni predmeti, ki nimajo svojega mesta, najbolj moteča stvar v domovih Slovencev. Za premagovanje tega nezadovoljstva je pomembno razumeti, da gre pri organiziranju predmetov tako za pospravljanje v omare in predale kot za razstavljanje na vidnem mestu – pospravljanje nereda torej, pa tudi ponosno razkazovanje. Predmete, ki vzbujajo pozitivna čustva, obdržimo in jih postavimo na mesta, kjer jih bomo lahko videli. Tiste stvari, ki jih želimo pospraviti, pa pospravimo na pameten način.

Slovenci smo pogosto nezadovoljni s tem, da nimamo dovolj znanja o prenovi doma in hišnih popravilih. Poleg tega nam primanjkuje prostora okoli doma, kjer bi lahko preživljali prosti čas, se igrali z otroki, se ukvarjali s hobiji … Takrat lahko pomaga obisk trgovine IKEA ali njihove spletne strani. Njihovi zaposleni lahko s svojim znanjem in bogatimi izkušnjami pomagajo poiskati rešitve, kako na pameten način prenoviti in opremiti manjše in večje prostore. Ustvarijo lahko projekt po vaših željah, svetujejo pri načrtovanju in postavitvi pohištva ter zagotovijo funkcionalne rešitve za vaš dom.

Le dobra polovica Slovencev v svojem domu najde zadovoljstvo

Vse več Slovencev je zaskrbljenih zaradi naraščajočih življenjskih stroškov in pričakujejo, da bo to negativno vplivalo na njihovo življenje doma. Posledica teh skrbi je tudi pričakovanje, da se bo njihov življenjski slog spremenil, pri čemer bodo najbolj prizadeti njihovi hobiji in interesi zunaj doma, ki si jih zaradi povečanih življenjskih stroškov ne bodo več mogli privoščiti. Še več časa bodo tako preživeli v udobju svojih domov. Zato je še kako pomembno, da je dom varno in udobno zatočišče, ki hkrati zagotavlja prostor za ustvarjanje prijetnih in zabavnih spominov.

Čeprav je kar 84 odstotkom Slovencev pomembno, da uživajo v zavetju lastnega doma, je takšnih, ki to tudi občutijo, le nekaj več kot polovica. Med tistimi, ki jim dom predstavlja varen pristan in prostor za razvoj lastne sreče, je 18 odstotkov takšnih, ki so se že pretvarjali, da imajo neodložljive načrte, ker so si tako zelo želeli dan ali večer preživeti v zavetju svojega doma.

Najbolje se počutimo, ko dom odraža našo osebnost

Kako torej ustvariti dom, ki bo nudil občutek varnosti, udobja in pripadnosti? Kadar oblikujemo dom, imejmo v mislih, da ga oblikujemo zase – da nam bo predstavljal varnost, udobje, pripadnost in nam bo v njem užitek bivati. Bolj ko bo odražal našo osebnost, bolj verjetno je, da se bomo v svojem domu dobro počutili. Da ustvarimo dom, ki je tako edinstven, kot smo mi sami, lahko uporabimo predmete, ki jih cenimo, prostore, ki jih uporabljamo, in ljudi, s katerimi živimo.

Z le nekaj manjšimi spremembami lahko povsem spremenimo atmosfero prostora. Z nasveti v nadaljevanju je mogoče okrepiti občutek radosti doma in obenem ustvariti prostor za vse priljubljene dejavnosti. So povsem enostavni, a ustvarijo prostor za tiste stvari in ljudi, ki so zares pomembni.

