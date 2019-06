Tako boste v hipu spremenili podobo svoje terase

Končno smo dočakali lepo vreme, kar pomeni, da bomo lahko več časa preživeli na prostem. In če imate doma teraso, balkon ali vrt, jih uredite tako, da bo na njih bivanje prijetno in sproščujoče. Brez ekstremnih posegov lahko dosežete pravo stilsko harmonijo.

Zunanji prostor naj bi bil podaljšek vašega doma – tako z vidika uporabnosti kot glede stilske izpopolnjenosti. In če niste ravno prepričani o podobi vaše zunanjosti – ne glede na to, ali imate majhen urbani balkoni ali večjo teraso oziroma celo vrt –, preberite spodnje nasvete, s katerimi boste v hipu polepšali zunanji del.

Naj bo v znamenju nepozabnih počitnic

Letošnji trendi v opremljanju iščejo navdihe v južni Italiji, Grčiji in celo severni Afriki. Rdeča nit so tako sonce, morje in sredozemska narava, ki se odražajo tako v potiskih tkanin in porcelana kot pri izbiri rastlin za dekoracijo.

Pridih nostalgičnega poletja tako najprej pričaramo v notranjosti, nadaljujemo pa v v zunanjih prostorih, kjer bomo lahko z nekaj dodatki priklicali vzdušje popolne poletne brezskrbnosti. Ležernost vas bo popolnoma prevzela in vas tako omamila s tisto pravo mero lenobnosti. Prišel je čas, da vaša terasa postane vaše najljubše zatočišče.

Središče zunanjosti: sedežna garnitura ali manjši stoli?

Velikost predela, kjer boste sedeli in ki je pravzaprav tudi stilsko središče zunanjosti, prilagodite prostoru. Če imate teraso ali vrt, izberite sedežne garniture ali malo večje stole iz ratana, lesa ali kombinacije aluminija in pletene vrvi.

Za manjše balkone predlagamo manjše okrogle mizice z dvema stoloma v istih barvnih kombinacijah, ki nas bodo v trenutku spomnile na morje in plažo: modra, bela in zemeljska.

Letos so obvezne tudi izbrane tkanine, ki bodo vaši celotni podobi dale tisto pravo piko na i. Blazine, prtički, celo manjše preproge v živahnih barv. Tudi tukaj ostajamo na sončni obali Grčije, Italije in Maroka.

In ko bo sonce zašlo, lahko zunanjost lepo osvetlite z izbranimi lampijončki, ki bodo v hipu spremenili vzdušje na vaši terasi ali balkonu. Če boste zaprli oči, boste zaslišali oddaljeno šumenje morja: s tistim tonom, tako značilnim za večerno spokojnost.

V zadnjih dveh sezonah smo doživeli pravo vrnitev rastlin, s katerimi prostorom dodajamo nekaj življenja – če je v notranjih prostorih največja zvezda monstera, pa naj v zunanjih zasijejo različne sredozemske rastline, kot so citrusi, oljke, kaktusi, sivka. Postavite jih v keramične in lončene posode, poseben učinek pa boste dosegli s pletenimi posodami iz vrvi.

Če imate dovolj prostora, postavite na rob vrta kakšno večjo košaro iz ratana, manjše košarice pa lahko poleg pisanih lantern poživijo podobo okenske police.