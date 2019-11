Stanovanje opremili kot v 70. in 80. letih: se spomnite teh predmetov? #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko smo si fotografije stanovanja, ki ga je opremil in na ogled postavil Center ponovne uporabe v Ormožu, ogledali v našem uredništvu, je prav vsak od nas pritrdil, da je kakšnega od kosov opreme doma imela njegova mama ali babica.

To zagotovo ugotovijo tudi vsi obiskovalci, ki se odločijo za ogled v živo − stanovanje je namreč mogoče obiskati in si ga ogledati vsak delovnik med 8. in 15. uro, skupine pa ob predhodni najavi sprejemajo tudi zunaj tega časa.

Končno smo tudi uradno vstopili v preteklost ter na stežaj odprli vrata nostalgiji in vsem vam, ki bi želeli vsaj za hip ... Posted by Center Ponovne Uporabe on Saturday, November 9, 2019

"Na stežaj smo odprli vrata nostalgiji in vsem vam, ki bi želeli vsaj za hip začutiti zgodbo 70. in 80. let prejšnjega stoletja," pravijo v ormoškem Centru ponovne uporabe.

"V Ormožu na Vrazovi 9 vas čaka čisto pravo stanovanje, ki vas bo s slehernim detajlom popeljalo v preteklost," so pojasnili, "v njem boste srečali kup izdelkov iz vsakdanjega življenja tistega obdobja, ki jih ni več mogoče kupiti, in se za trenutek počutili, kot bi se ustavil čas."

Foto: Center ponovne uporabe

Foto: Center ponovne uporabe

Foto: Center ponovne uporabe

Oprema stanovanja sicer ni naprodaj, so še poudarili, zato pa je mogoče marsikaj podobnega najti v Centrih ponovne uporabe po Sloveniji. Med drugim imajo na zalogi tudi nekaj legendarnih stenskih gospodinjskih tehtnic Gorenje Krups, kot je ta na spodnji fotografiji. Se jih še spomnite?

Foto: Center ponovne uporabe

