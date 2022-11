Sesalnik 3-v-1, ki je navdušil slovenske vplivnice

Ste vedeli, da na mesec v povprečju porabimo en cel dan za čiščenje? Na teden to pomeni približno šest ur, ki jih vedno znova posvečamo istim stvarem, čeprav bi jih lahko porabili drugače. Tega se zavedajo tudi pri Philipsu, kjer sledijo željam potrošnikov. S sesalnikom Phipis AquaTrio so skrajšali ritual čiščenja. Inovativni brezžični mokri in suhi sesalnik 3-v-1 namreč omogoča suho sesanje, mokro pomivanje in samodejno čiščenje aparata, s čimer bo vaš dom očiščen hitreje, vam pa bo ostalo več prostega časa.

Veste, katera hišna opravila so najmanj priljubljena? Nekatera hišna opravila so manj priljubljena od drugih. Mednje se uvrščajo čiščenje kopalnice in žaluzij, brisanje prahu z lestencev in stropnih ventilatorjev, celo pranje in zlaganje perila ter čiščenje sten in pečice. Za Ivjano Banič, slovensko radijsko voditeljico, ki trenutno biva na Havajih, je bilo najnadležnejše domače opravilo pomivanje tal. S Philipsovim sesalnikom 3-v-1 AquaTrio serije 9000 pa je težavno premikanje težkega vedra vode in neprestano čiščenje mokre krpe le še stvar preteklosti, saj lahko po novem sesa in pomiva hkrati ter s tem privarčuje kar nekaj dragocenega časa, ki ga tako lahko posveti drugim aktivnostim.

S hitrejšim čiščenjem do več časa za najljubša doživetja

Velika večina odraslih, natančneje 70 odstotkov, meni, da zaradi čiščenja in pospravljanja po hiši izgubljajo čas, ki bi ga lahko kakovostno preživeli z najdražjimi. A vseeno je pospravljanje nekaj, kar je treba postoriti, da se lahko v svojem domu počutimo prijetno.

Glede na raziskave največ časa porabimo za čiščenje površin, tudi sesanje in pomivanje, sledi čiščenje kopalnice in nato pranje in pospravljanje perila. Si tudi vi želite skrajšati čas, ki ga porabite za čiščenje? Philips je s sesalnikom 3-v-1 AquaTrio naredil korak v to smer.

Pri Philipsu spremljajo želje potrošnikov in spoštujejo njihov čas. Razumejo različne življenjske položaje in jim z razvojem svojih produktov sledijo. Tako je nastal tudi brezžični mokri in suhi sesalnik 3-v-1 Philips AquaTrio serije 9000. Inovativni sesalnik vključuje možnosti za sesanje in pomivanje tal naenkrat, za zgolj suho sesanje brez vode in za ročno sesanje - vse v eni sami sodobni napravi, ki rituale čiščenja skrajša in naredi čiščenje bolj učinkovito, saj odstrani do 99,9 odstotka bakterij. Tako boste imeli več časa zase in za svojo družino.

S sesanjem in pomivanjem tal očistite tla z eno samo potezo. Edinstven nastavek AquaSpin™ namreč posesa in mokro očisti tla ter hkrati odstrani prah, umazanijo, madeže, razlite tekočine in bakterije.

Napreden sesalnik za suho sesanje zajame prah in umazanijo z vsakim potegom tako na trdih kot tudi mehkih tleh, kot so preproge.

S snemljivim ročnim sesalnikom boste z lahkoto očistili oblazinjene površine, police, površine miz in celo avtomobil. Prednosti trojne uporabe sesalnika je na svojem profilu na Instagramu zapisala nekdanja slovenska radijska voditeljica in vplivnica Tanja Kocman, ki prav tako prisega na uporabo sesalnika Philips AquaTrio serije 9000.

Priročen sesalnik, ki ga imate vedno pri roki

Zdaj ne potrebujete več dveh ločenih naprav za sesanje in mokro čiščenje tal, zadošča samo ena naprava - Philips AquaTrio serije 9000, ki hkrati sesa in pomiva tla. Ne samo, da vam s tem občutno skrajša čas čiščenja tal, zagotavlja tudi kakovostno čiščenje.

V nasprotju s čiščenjem z vedrom, pri katerem morate krpo znova in znova čistiti, včasih med pomivanjem celo zamenjati vodo, sesalnik AquaTrio zagotavlja stalen dotok čiste vode. Ta se iz ločene posode sprosti na tla, dve hitri krtački s patentirano tehnologijo Power Brush pa jo nemudoma znova zajameta, skupaj s prahom, umazanijo in bakterijami. Sistem Aqua Diffusion™ omogoča ločeno tehnologijo zbiranja čiste in umazane vode, tako so tla vedno očiščena samo s čisto vodo.

Nad njegovo priročnostjo bodo še posebej navdušene družine. Ne samo, da bo staršem, ki so stalno v pomanjkanju časa, tega zagotovil več, s sesalnikom AquaTrio serije 9000 lahko posesate celo razlito tekočino, kot je kava, hrano, razbito jajce, jogurt ali cele kosmiče. Z njim lahko sesate tudi po kopalnici, čeprav je ta po kopanju otrok še vedno mokra.

Čiščenje jajca s tal v svojem domu je preizkusila tudi Adrijana Dimec, partnerica slovenskega košarkarskega reprezentanta, ki je nad sesalnikom AquaTrio serije 900 naravnost navdušena.

Brezžični sesalnik, s katerim tla očistite brez vmesnega polnjenja

Priročnost brezžičnih naprav ne potrebuje dodatnih pojasnil. A njihova slaba stran je navadno ta, da so primerne za manjša stanovanja, saj pri čiščenju večjih kvadratur potrebujejo vmesno polnjenje. Pri Philipsovem brezžičnem sesalniku AquaTrio serije 9000 pa je popolnoma drugače, saj ni le spreten in napreden, pač pa se ponaša tudi z dolgim časom delovanja.

Primeren je za različne vrste tal, doseže umazanijo pod nizkim pohištvom, izboljša pa celo vidnost prahu z LED-lučjo na sprednji strani nastavka. Med čiščenjem vam sesalnika ne bo treba polniti, saj njegova zmogljiva baterija deluje do 45 minut skupaj pri običajnem sesanju ali do 90 minut z dodatno baterijo, ki je na prodaj ločeno. Aparat pa se po koncu čiščenja s programom AUTOCLEN samodejno očisti (aparat in ščetke Power Brush) v zgolj štirih minutah. In pripravljen je na nov izziv.

Brezžični Philips sesalnik 3-v-1 AquaTrio serije 9000 sestavljata kar dva sesalnika. Enota Aqua sesa in pomiva hkrati, običajni pokončni baterijski sesalnik pa je namenjen sesanju različnih podlag, trdih površin in tudi preprog. Sesalnik se lahko uporablja tudi kot ročna enota. Priloženih ima več nastavkov, ki lajšajo čiščenje oblazinjenega pohištva, avtomobila, predalov, kotov, špranj in drugih težje dostopnih površin.

V pomoč pri sesanju je pri Philipsovem sesalniku AquaTrio serije 9000 tudi napreden digitalni zaslon, ki prikazuje vse potrebne informacije, na primer napolnjenost baterije, način čiščenja, prilagajanje ravni vlažnosti in pomoč pri postopkih čiščenja.