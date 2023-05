Še pred poletjem poskrbite za prijetno hladen dom

Poletje je sicer čudovito, poletna vročina pa je žal lahko tudi neprijetna. Na srečo je rešitev enostavna. Z notranjimi in zunanjimi senčili lahko poskrbite za hladno, prijetno in udobno poletno bivalno vzdušje.

Ko zunanja temperatura začne naraščati in se prijetni topli dnevi spremenijo v poletno vročico, začnemo hrepeneti po hladni senci ter iskati rešitve, kako ohladiti svoj bivalni prostor. S senčili VELUX – prilagojenimi za strešna okna – lahko nadzorujete dnevno svetlobo, medtem ko vam široka barvna paleta senčil daje možnost, da izberete takšno, ki se prilega ambientu vašega doma. Preverite prednosti, ki jih v toplih dneh prinašajo senčila.

Blokirajte sončne žarke, še preden vstopijo v vaš dom

Zunanja senčila in rolete VELUX blokirajo sončne žarke, preden ti prodrejo v vaš dom. S tem zadržijo vročino na zunanji strani oken in zaščitijo prostor pred poletnim pregrevanjem. Prepustnost za sončno sevanje zmanjšajo za do 76 odstotkov in ohranjajo udobno temperaturo mansardnih prostorov tudi v vročih poletnih dneh, medtem ko lahko zunanje rolete zmanjšajo vdor toplote skozi okna tudi do 93 odstotkov.

Sami uravnavajte količino svetlobe

Kljub močni zunanji svetlobi lahko še vedno sami uravnavate, koliko svetlobe bo prodrlo v vaše mansardne prostore. To lahko preprosto naredite z zatemnitvenimi senčili VELUX, ki učinkovito blokirajo vhodno svetlobo, zato so primerna za spalnice in otroške sobe, kjer je tema nujno potrebna za dober nočni spanec. Drugim vrstam prostorov, kot so dnevne sobe, domače pisarne ali igralne sobe, pa bolj ustreza zmerna svetloba, za katero so primernejša prosojna senčila.

Barve, ki se prilegajo vašemu domu

Okna in naravna svetloba so ključni del vsake notranjosti, prav tako pa tudi tkanine in barve. Novi barvni odtenek ali dodatna tkanina z ujemajočo se barvo lahko dodatno popestrita mansardo. Prav zato vam kolekcija VELUX Color by You omogoča, da izbirate med tisočimi barvami in tako ustvarite popolno senčilo, ki se ujema z notranjostjo vašega doma. Poskrbeli pa smo tudi za najmlajše, saj so v otroški kolekciji VELUX na voljo čarobni motivi ter zabavni in navdihujoči vzorci, ki se odlično podajo otroškim sobam.

V svoj dom lahko vnesete tudi del narave

Če želite začutiti občutek miru in spokojnosti narave, si lahko ogledate kolekcijo senčil VELUX Nature in izberete primerno zase. Ta so oblikovana za popolno prileganje strešnim oknom, ponujajo nadzor nad dnevno svetlobo in imajo dolgo življenjsko dobo. So nepogrešljiv del strešnih oken in omogočajo prijetno notranjo klimo. Izdelana so iz predvsem recikliranih materialov, kar prepolovi njihov ogljični odtis v primerjavi z drugimi kolekcijami. Na voljo so zatemnitvena in prosojna senčila v osmih različnih barvah. Lahko jih enostavno namestite ter v svoj dom vnesete udobje in trajnost.

Kako upravljati senčila, če so zunaj dosega?

Pustite svetlobi, da vstopi, ko potrebujete dodatno energijo, in jo zatemnite, ko se želite počutiti bolj sproščeno ali ko poletna svetloba postane premočna. Ker so senčila VELUX na voljo v ročni in daljinsko vodeni različici, upravljanje svetlobe ne predstavlja izziva niti pri nedosegljivih strešnih oknih: vsi izdelki VELUX so na voljo v električni izvedbi in jih je mogoče enostavno upravljati z daljinskim upravljalnikom, mobilno aplikacijo ali celo avtomatsko s pomočjo senzorjev.

Senčila namestite v petih minutah

Senčila VELUX so enostavna in moderna, saj njihova namestitev v ročni izvedbi ne zahteva meritev, krajšanja, rezanja ali dodatnih del. Izdelana so tako, da se popolnoma prilegajo strešnim oknom VELUX. Vse, kar potrebujete za namestitev senčil, je priloženo v embalaži. Prav tako je preprosto namestiti tudi zunanje mrežasto senčilo v ročni izvedbi, ki zahteva le nekaj korakov in zgolj pet minut časa. Pri namestitvi senčil na solarni pogon boste morda potrebovali dodatno tehnično pomoč, pri namestitvi senčil na električni pogon pa bo tovrstna pomoč nujna.