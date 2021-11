S tem orodjem sesajte stopnice skorajda brez napora

Tudi če ste oseba, ki se drži rednega urnika čiščenja, zagotovo obstaja nekaj delov vašega doma, ki od vas zahtevajo malo več prilagajanja in napora. Mesto, ki ga je še posebej mamljivo preskočiti, ko gre za čiščenje, je stopnišče. To je območje, kjer se giba veliko ljudi, zato se zlahka umaže – če ste lastnik hišnih ljubljenčkov, še toliko bolj. Zato je pomembno, da vložite v sesalnik , ki dobro deluje tudi na stopnicah, ob čiščenju pa vam delo olajša.

Ko kupujete sesalnik, imejte v mislih, kje vse ga boste uporabljali. Če imate doma stopnišče, morate upoštevati nekaj dejavnikov, preden se odločite za nakup optimalnega. Pri tem sta velikost in teža sesalnika dve od pomembnejših stvari, o katerih morate razmišljati, še posebej ko sesalnik prenašate po stopnicah gor in dol.

Nekateri najboljši sesalniki so brezžični pokončni modeli. Čeprav so večji, njihovo močnejše sesanje zlahka odstrani umazanijo, pri čemer so brez električnega kabla izjemno prilagodljivi in okretni, tako da z njim zlahka dosežete prostore v svojem domu, kjer ste omejeni s stenskimi vtičnicami.

Rowenta X-Force Flex: izjemna zmogljivost sesanja in ultimativno čiščenje Učinkovitost, ki jo pričakujete, zahvaljujoč najnovejši tehnologiji iz Rowente: motor DigitalForce doseže 130 W sesalne moči,

zmogljiva baterija s 25,2 V, ki doseže do 45 minut avtonomije,

Aquad Head za istočasno sesanje in mokro čiščenje,

pregibna cev Flex,

nadzorni zaslon,

LED-osvetlitev Deep Power. To je tehnologija za učinkovito in hitro čiščenje.

Katere funkcije je treba upoštevati pri izbiri sesalnika, kadar gre za čiščenje stopnišč?

Teža

Ko se boste povzpeli po stopnicah, je prenosljivost izjemno pomembna. Klasični sesalniki z električnim kablom imajo sicer dolge raztegljive cevi, ki lahko dosežejo določeno višino po stopnicah, a ostajajo prizemljeni. Medtem z brezžičnim zlahka posesate vse stopnišče, brez skrbi, da bi bila cev ali električni kabel prekratka. Poskrbeti bo treba le za polno baterijo, ki vam bo zagotovila, da boste stopnišče posesali v enem kosu.

Nastavki

Velikost in oblika nastavkov sta ključnega pomena, da lahko udobno dosežete vsak del stopnic. Brezžični pokončni sesalniki imajo običajno nastavke, s katerimi zlahka sesate vse del svojega doma, zaradi česar so primerni tudi za sesanje stopnic. Rowenta X-Force Flex omogoča čiščenje stopnic brez težav, z glavo Aqua pa prihranite čas, saj omogoča sesanje in mokro čiščenje v eni potezi.

Brezžičnost

Brezžični sesalniki zagotavljajo večjo svobodo, ko gre za dosego oddaljenih območij na vaših stopnicah. S polno baterijo boste v eni potezi posesali vse stanovanje, vključno s stopniščem.

Prednosti sesalnika Rowenta X-Force Flex v primerjavi z električnimi modeli

Zlahka očisti vsak prostor, ker ni omejen z dolžino kabla. Poleg tega je lažji in ima ergonomski oprijem, tako da zlahka čistite stopnice, visoke prostore in avtomobilske sedeže. Pregibna cev Flex omogoča, da očistite štirikrat globlje pod nizkim pohištvom. Tako boste pokrili vsak centimeter doma, kar zagotavlja dostop do zajemanja prahu v vsakem vogalu. Glava Power LED Vision pa omogoča še lažje sesanje na temnejših mestih, saj vam pomaga prepoznati težko viden prah in drobtinice.

Idealen je za uporabo na mestih, kjer se giba veliko ljudi , saj z brezžičnim modelom čistite hodnike in stopnišča brez skrbi, da bi ljudem preprečili pot s kabli.

, saj z brezžičnim modelom čistite hodnike in stopnišča brez skrbi, da bi ljudem preprečili pot s kabli. Idealen je za vse prostore in vse vrste tal. Z dvojno funkcijo lahko tla hkrati posesate in pomijete. Velik nabor nastavkov omogoča čiščenje preprog, posteljnine, sedežnih garnitur in tudi preprosto odstranjevanje živalske dlake. Glava z novo obliko se giblje do 180 stopinj in vam tako pomaga, da zlahka najdete vsa mesta.

Je varnejši , saj nima kabla, ki bi se lahko zapletel v pohištvo in ga prevrnil ali povzročil, da se kdo spotakne. To lahko povzroči škodo na dragem dekorju in tudi telesne poškodbe. Zaradi tega potrebujete brezžični sesalnik, ki odpravlja te nevšečnosti.

, saj nima kabla, ki bi se lahko zapletel v pohištvo in ga prevrnil ali povzročil, da se kdo spotakne. To lahko povzroči škodo na dragem dekorju in tudi telesne poškodbe. Zaradi tega potrebujete brezžični sesalnik, ki odpravlja te nevšečnosti. Preprostejši je za uporabo, saj ga intuitivno upravljate z gumbi, ki so nameščeni blizu konic prstov. To omogoča nadzor hitrosti in spreminjanje načina čiščenja. Poleg tega ga lahko brez težav spremenite iz pokončnega v ročni sesalnik ter tako posesate še delovni pult ali mizo.

Idealen je za hitro čiščenje, ker ne boste izgubljali časa z odvijanjem električnega kabla in njegovo priključitvijo na napajanje.

Če se poskušate izogniti čiščenju stopnic, je čas, da investirate v brezžični sesalnik

Ko gre za sesanje tal v vašem domu, vedno obstaja prostor, ki zahteva malo več truda in previdnega manevriranja kot preostala. Sesanje stopnic je tako lahko prava nočna mora. Razen če imate pravo orodje za delo. Natančneje enega boljših sesalnikov, to je Rowenta X-Force Flex.

Stopnice je težko očistiti, če je vaš sesalnik velik in težek oziroma ima kratek električni kabel ali cev, saj ti elementi vplivajo na vašo sposobnost učinkovitega čiščenja tesnih in ozkih prostorov. Če čistite stopnišče, mora biti sesalnik lahek, lahko prenosljiv in imeti mora možnost preprostega upravljanja. Prav tako mora imeti možnost, da pride na težje dostopna mesta, in takšen doseg, da doseže vrh ali dno stopnišča.

Ko boste enkrat doma imeli kakovosten brezžični pokončni sesalnik, boste ugotovili, da klasičnega s kablom preprosto ne potrebujete več. Sodobni brezžični sesalniki se namreč s svojo zmogljivostjo lahko povsem kosajo z električnimi, s svojim udobjem pa jih močno prekašajo. Največja prednost brezžičnih sesalnikov je v njihovi gibčnosti in okretnosti brez električnega kabla, s čimer omogoča, da lahko z njim pridete kamorkoli.