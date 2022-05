S pravilno nego do dolge življenjske dobe vhodnih vrat

Vhodna vrata iz aluminija so trpežna in preprosta za vzdrževanje. Odločimo se lahko tudi za alu vhodna vrata z videzom lesenega dekorja.

Vhodna vrata so prva stvar, ki jo vidimo, ko se po napornem dnevu vrnemo domov, in so hkrati prva stvar, s katero lahko naredimo dober vtis na svoje goste in sosede. Hiša z brezhibno čistimi vhodnimi vrati je že na prvi pogled bolj vabljiva in predstavlja naše visoke standarde čistoče.

Spomladi je prav, da nekaj pozornosti pri čiščenju doma in okolice namenimo tudi čiščenju vhodnih vrat, saj se nesnaga, ki se v zimskih mesecih in zgodaj spomladi nabira okrog hiše, pozna tudi na njih. Tudi nizke temperature in povečana vlažnost vplivajo na podobo vhodnih vrat.

S tem, ko vrata temeljito očistimo in naoljimo njihove vitalne dele, pokažemo svojo skrbnost do opreme doma, pa tudi spoštovanje do vseh, ki so pripomogli k visoki kakovosti naših vhodnih vrat.

Trpežen material, ki ima dolgo življenjsko dobo

Vedno več lastnikov se odloča za alu vhodna vrata.

Aluminij je popolnoma nezahteven za vzdrževanje, kar je v primerjavi z lesom, ki potrebuje nenehno zaščito in je mnogo dovzetnejši za zunanje dejavnike, ogromna prednost.

Kakovostna aluminijasta vrata so preprosta za vzdrževanje. Za čiščenje alu vhodnih vrat je pogosto dovolj že osnovna nega z navlaženo krpo. Hkrati pa alu vrata zagotavljajo vrhunsko protivlomno zaščito, visoko stopnjo toplotne in zvočne izolativnosti, odlično odpornost proti vremenskim razmeram in dolgo življenjsko dobo. Aluminij je vrhunski material za vhodna vrata zaradi trdnosti in velike sposobnosti oblikovanja.

Pri Inothermu, ki je največji proizvajalec alu vhodnih vrat v Evropi, sta videz in preprosto vzdrževanje med bistvenimi zahtevami.

Inotherm svojim kupcem ob nakupu priloži tudi set s profesionalnimi čistilnimi in mazivnimi sredstvi ter čistilno krpo. Tako je nega vhodnih vrat popolnoma preprosta, po zaslugi čistil, prilagojenih izdelku, pa tudi zanesljiva.

Kdaj moramo očistiti nekatere dele vhodnih vrat?

Redna nega vhodnih vrat zagotavlja njihov lep videz in dolgo življenjsko dobo. Na vhodna vrata moramo biti zelo pozorni že v fazi gradnje ali prenove objekta. Umazanija, beton, cement, mavec in malta so za lakirane alu površine še posebej nevarni. Ti materiali so močno alkalni in lahko hitro povzročijo razjedanje barvanih površin, oksidacijo nerjavečega jekla in celo razjede na steklu. Za čiščenje uporabimo mlačno vodo in neagresivno čistilno sredstvo.

Pri čiščenju vhodnih vrat ne smemo pozabiti na:

prašno barvane površine iz aluminija (podboj, krilo),

steklene površine (v krilu, obsvetlobi ali nadsvetlobi),

površine iz nerjavečega jekla (kljuke, držala, aplikacije),

tesnila in ključavnice redno mažemo, vendar ne uporabljamo običajnega pršila WD-40, saj ta raztopi originalno mast. Tudi ključavnice imajo namreč določeno življenjsko dobo. Z rednim vzdrževanjem bomo prihranili pri stroških za morebitna popravila.

Ko so vrata že v uporabi, moramo lastniki redno skrbeti za njihovo čiščenje, da bodo dolgo ostala lepa in uporabna in da se ne bodo zatikala pri odpiranju in zapiranju.

Nasveti za vzdrževanje drugih vitalnih delov vrat Občasno je treba pregledati vijake oziroma zagotoviti, da so čvrsto priviti. Enkrat na leto je dobro naoljiti vse gibljive dele okovja, čistiti ga je treba s čistili, ki ne odstranijo korozijske zaščite. Enkrat na leto je priporočljivo tudi tesnila namazati s priloženim mazivom, da ostanejo čim bolj prožna.

Barvni nanos, ki ne zahteva dodatne zaščite

Zunanjo površino alu vhodnih vrat Inotherm prekriva kakovosten barvni nanos, ki ne zahteva dodatne zaščite. Dovolj je redno čiščenje vhodnih vrat iz aluminija z vlažno krpo in profesionalnimi čistilnimi in mazivnimi sredstvi, ki jih dobite pri proizvajalcu.

Inotherm večino svojih modelov prašno lakira v lastni ter povsem avtomatizirani lakirnici.

Površina vrat s tem postane odporna proti UV-sevanju, tako da vrata ne glede na razmere ali zunanje vplive ohranijo svojo prvotno podobo in so še dolgo po nakupu videti kot nova.

Les in PVC: vhodna vrata iz lesa in PVC-vrata zahtevajo več naše pozornosti kot alu vhodna vrata. Lesena vratna krila morate redno vzdrževati s posebnimi premazi, vsakih nekaj let pa jih morate tudi prebarvati, kar je zahtevno opravilo. Le tako bodo po videzu in uporabnosti ostala brezhibna.

Za tiste, ki menijo, da je aluminij na videz hladen in preveč industrijski material, a si hkrati želijo vrata, preprosta za vzdrževanje, so na voljo Inothermova vrata z lesnim dekorjem. Videz lesa in trpežnost aluminija dosežejo z lesnim dekorjem.

Vhodna vrata iz aluminija so torej izjemno kakovosten proizvod, ki ob preprostem vzdrževanju in negi lahko dolgo časa služi svojemu namenu, zato je vložek vanje kljub nekoliko višji ceni še kako smiseln.

Družinsko podjetje Inotherm se že skoraj 30 ukvarja z oblikovanjem in izdelovanjem vrhunskih aluminijastih vhodnih vrat. Kakovostna izdelava v lastni sodobni proizvodnji in vgradnja najsodobnejših materialov omogočata, da modele in dodatke za vsaka aluminijasta vhodna vrata posebej prilagodijo željam strank. Njihova vrata krasijo in varujejo številne domove po vsej Evropi.

Uporabite spletni konfigurator