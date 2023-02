Rjuhe, ki jih NE boste želeli sneti!

Oglasno sporočilo

Prav ste prebrali. Rjuha, ki je ne boste želeli sneti, se imenuje Bella Donna in nastaja pod okriljem nemškega družinskega podjetja Formesse. Če se na njej že razvajate, vas verjetno naslov ni presenetil. Če pa za to napenjalno rjuho še niste slišali, je čas, da jo spoznate! Rjuhe Bella Donna niso le sinonim vrhunske kakovosti, mehkobe, popolnega prileganja brez gub in brez likanja v kar 54 barvnih odtenkih. Tako popolne rjuhe, kot so nemške rjuhe Bella Donna, dandanes težko kupite. Vsebujejo prav vse lastnosti, ki se lahko od kvalitetne napenjalne rjuhe pričakuje.

Rjuhe Bella Donna - Nemška kakovost, ki trajaDružinsko podjetje Formesse je razlog za zadovoljstvo mnogih uporabnikov te čudovite rjuhe . Prav oni so eni prvih, ki so trgu predstavili napenjalne rjuhe, kot jih poznamo danes. So tudi eni redkih proizvajalcev rjuh, ki svojo kvaliteto še dandanes, po 70-ih letih, dosegajo z visokokakovostnimi materiali, dovršenimi tehnološkimi postopki in lastno produkcijo. Tako držijo popolno kontrolo nad izdelavo in visokimi okoljskimi standardi.

Kakovost in obstojnost te rjuhe sta neverjetni Zasluga za to gre tudi uporabi najboljšega bombaža in dovršene izdelave. Pri sami izdelavi namreč uporabljajo dolgotkane bombažne niti, zaradi česar ne prihaja do šibkih točk. Poleg tega so bombažu dodane ultrafine niti elastana za izjemno prožnost, s čimer zares navdušujejo.

Foto: Maremico

54 barvnih odtenkov rjuhe – za vse okuse in stile

Tudi pestra barvna paleta rjuh Bella Donna je nekaj, kar je pri teh rjuhah izstopajoče. Na voljo je kar 54 odtenkov. Sam postopek barvanja je precizen in dolgotrajen, zato so barve te jogi rjuhe zares obstojne.

Foto: Maremico

Gosto tkanje, mehka in izjemna raztegljivost rjuhe

Vsak, ki je imel rjuho Bella Donna vsaj enkrat v roki, jo potipal, raztegnil ali jo namestil na svoje ležišče, razume o kakšni gostoti, mehkobi in raztegljivosti te rjuhe pišemo. Popolna harmonija gostotkanega bombaža in elastana z dodatkom Aloe Vere naredi to rjuho zares mehko. Ne le ob prvi uporabi, temveč vas bo mehkoba napenjalne rjuhe spremljala vrsto let.

Foto: Maremico

Ta rjuha ostane na mestu, se ne guba in je ni treba likatiPrav ste prebrali. Kakor boste rjuho namestili, tako lepo prilegajoča bo vaši postelji oziroma vašemu ležišču ves čas. Brez vsakodnevnega popravljanja in nameščanja v prvotno lego. Zahvala za to gre že prej omenjeni prožnosti in skrbno všiti gumi Fleximo, ki poskrbi za popolno lego rjuhe. Če ne verjamete, vabljeni v Spalni center Maremico v ljubljanske Črnuče, kjer se boste lahko prepričali na lastne oči. Tudi postlali boste lahko katero od njihovih postelj, saj gre za spalni center, kjer imate na voljo vse potrebne izdelke za kakovosten spanec in izgled postelje na enem mestu.Rjuhe za vse dimenzije in vrste ležišč

Te kakovostne rjuhe so na voljo za vse standardne in nestandardne dimenzije. Za visoke vzmetnice, standardne vzmetnice in za toperje aktualne BoxSpring postelje. Njihova že prej omenjena raztegljivost še kako prav pride, če imate doma dve ležišči podobnih dimenzij. Ena dimenzija je namreč primerna za dve različni dimenziji. Na primer, če imate dimenzijo postelje 180x200, bo rjuha Bella Donna dovolj velika tudi za dimenzijo postelje 200x220.

Milijoni zadovoljnih uporabnikov

V Evropi so rjuhe Bella Donna vsako leto prodane v milijon in več kosih. Tudi Slovenci smo jih že vzeli za svoje, saj nam poleg kvalitete in udobja veliko pomeni tudi trajnostna nota nemških rjuh Bella Donna.

Foto: Maremico

Vrhunska blagovna znamka rjuh Bella Donna eksluzivno v Spalnem centru Maremico in v njihovi spletni trgovini https://www.maremico.si

Naročnik oglasnega sporočila je Maremico.