Prenavljate kopalnico? Ti moderni kosi v njej ne smejo manjkati!

Časi, ko je bila kopalnica samo nepogrešljiv prostor v stanovanju ali hiši, so mimo. Kopalnice so si z leti iz nujnega prostora za zagotavljanje higiene pridobile status pravega malega razkošja in pomembnega segmenta interierja, za marsikoga pa prav kopalnica predstavlja višek modernega bivalnega udobja in nasploh biser doma. Zakaj? Odgovor se skriva v malenkostih. Zakaj torej tudi vi ne bi vaše kopalnice preuredili v paradiž, kjer boste uživali med opravljanjem higienskih potreb in tudi drugače?

Na kakšen slog prisegate v vaši kopalnici?

Ko izbirate novo kopalniško pohištvo, je naloga precej zahtevna, saj se na tržišču pojavljajo različni dizajni in modeli kosov za kopalnico. Morda se odločite za nekoliko tradicionalne dizajne, ki so v modi že vrsto let, ali pa ste nekoliko bolj drzni. V zadnjem času so tako nadvse priljubljeni modeli kopalniškega pohištva v videzu marmorja ter pipe v kovinski barvi. Še posebej priljubljena je zlata barva armatur, ki bo vaši kopalnici dodala poseben sijaj in videz glamurja ter elegance. Preden se odločite za nakup, skrbno preverite dimenzije kopalniškega pohištva, saj je odprtost prostora in svetlost ena ključnih prednosti, ki jo lahko ponudi kopalnica. V modi so svetli toni, vse od bele, bež, kremne in pastelnih barv, ki prostoru dajejo videz odprtosti. Nekateri se odločijo za ujemajoče se kose pohištva, drugi izberejo različne kose, da ustvarijo videz spontanosti in ekstravagance. izbira je vaša. Nadvse priljubljeni so še vedno kopalniški bloki, ki združujejo različne elemente in so primerni tudi za nekoliko manjše kopalnice, spet drugi prisegajo po nekoliko bolj masivnih elementih, ki samostojno stojijo v prostoru.

Pobrskajte po bogati ponudbi kopalniškega pohištva na mimovrste, kjer lahko izbirate med različnimi blagovnimi znamkami, modeli in dizajni. Ko izbirate kopalniške dodatke, kot so denimo omarice, preproge, košare in druge malenkosti, so nadvse priljubljeni dodatki iz lesa in naravnih materialov. Preverite le, da so primerni za kopalniški prostor in odporni na vlago.

