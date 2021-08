Prednosti kotnih sedežnih garnitur

Vsestransko uporabne in udobne sedežne garniture

Sedežna garnitura je glavni element dnevne sobe, zato je pred nakupom vredno razmisliti o potrebah in prostorskih omejitvah. Preden se odločimo zanjo, jo osebno preizkusimo ter se prepričajmo o kompaktnosti ogrodja, udobnosti tapeciranja in trpežnosti materiala.

Dnevno sobo opremimo s prostorno in kakovostno sedežno garnituro, na kateri se bomo lahko po napornem dnevu odklopili od vseh skrbi, pogledali zabaven film ali prebrali dobro knjigo.

Sedežna garnitura, ki se dobro obnese v številnih domovih Kotna sedežna garnitura je eleganten in prefinjen kos pohištva, ki se poda v vsako dnevno sobo, tam zasije v vsem svojem sijaju in dobi tisti pravi pomen. Raziščite kakovostno ponudbo sedežnih garnitur v Lesnini in poiščite navdih za svojo. Usnjene kotne sedežne garniture ali kotne sedežne garniture iz blaga – med bogato ponudbo boste zagotovo našli takšno po svojem okusu.

Vladarica dnevne sobe – kotna sedežna garnitura

Kadar imamo na razpolago dovolj prostora, se vsekakor odločitev za kotno sedežno garnituro izkaže za pravo. Kotne sedežne garniture so s svojo multifunkcionalnostjo več kot le prostor za sedenje. S svojo eleganco in kakovostnimi materiali postanejo najudobnejši in hkrati najprivlačnejši prostor tako za stanovalce kot obiskovalce.

Včasih smo v dvomih, ko kupujemo tako velik kos pohištva, ki prevlada v prostoru. Vendar imajo kotne sedežne garniture s svojimi funkcionalnostmi veliko prednosti. Ko jih boste spoznali, vam zagotovo ne bo žal nakupa.

Nekatere sedežne garniture imajo pod sedalnim delom prostoren prostor za shranjevanje. Tako boste imeli vedno vse pospravljeno.

Elegantna ločitev prostorov v stanovanju

Vse bolj priljubljeno je načrtovanje stanovanja na način, da so bivalni prostori odpri. Kotna sedežna garnitura je pri takšnih postavitvah idealna naravna ovira, ko želimo ločiti dnevno sobo od jedilnice ali kuhinje. Prostor tako še vedno ostane odprt, saj sedežna garnitura s svojo nizko višino ne moti pogleda na celoten prostor. Takšno ločevanje prostorov pa ustvari zelo prijeten prostor za bivanje.

Prednost kotnih sedežnih garnitur je, da zagotavljajo dovolj sedežev za družino in prijatelje ter zavzamejo manjšo površino kot nekaj dvosedov in počivalnik.

Dodatno ležišče za udobno počivanje

Glavna prednost kotne sedežne garniture je vsekakor dodaten sedežni oz. počivalni del ob koncu garniture. Kljub temu s tem ne zaseda dodatnega prostora, če ta podaljšani del postavimo ob steno. Na ta način lahko razpoložljivi prostor kar najbolje izkoristimo in imamo hkrati dovolj prostora, da lahko vsi člani gospodinjstva sedijo ali počivajo na kavču.

Pridejo prijatelji na zabavo? Brez težav bodo lahko udobno prespali na vašem kavču, saj večina sedežnih garnitur pod glavnim delom skriva dodatno raztegljivo ležišče, ki se preprosto izvleče in ga uporabite le, ko to potrebujete. Nekateri modeli raztegljivih kavčev imajo vgrajen tudi predal, namenjen shranjevanju odej in posteljnine. Kadar ležišče ni v uporabi, bo torej vse lepo pospravljeno pod sedežno garnituro.

Kotna sedežna garnitura se z nekaj rjuhami hitro spremeni v udobno in prostorno posteljo.

Vrhunski udoben kotiček, kjer se lahko sprostite

Kotne sedežne garniture so običajno elegantnega trendovskega videza s preprostimi in čistimi linijami. Lahko jih prilagodimo po svojih željah, da se maksimalno prilegajo naši dnevni dobi.

Največja prednost kotnih sedežnih garnitur je vsekakor njihova veličina, ki jim daje dodatno uporabnost. Na njih namreč lahko priredimo filmski maraton za dva ali za vso družino in vsi bomo udobno nameščeni, lahko pa tudi zagotovimo dovolj prostorno ležišče za goste, ki bodo (ne)pričakovano ostali čez noč.

Udobne kotne sedežne garniture trendovskega videza in po znižanih cenah vas čakajo v Lesnininih prodajalnah. Obiščite jih in z nasveti ter izkušnjami vam bodo z veseljem pomagali pri izbiri popolne sedežne garniture po vašem okusu.