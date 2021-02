Otroške sobe za ljubitelje skandinavskega sloga

Če obstaja en prostor v stanovanju, kjer pri opremljanju lahko domišljiji damo prosto pot in se res prepustimo navdihu, potem je to gotovo otroška soba . Pri tem moramo seveda slediti enotnemu slogu, da ne bo prostor deloval neurejeno in povsem v nasprotju z ureditvijo celotnega doma.

Opremljanje otroške sobe je naloga, ki se je novopečeni oziroma bodoči starši še posebej veselijo, vendar hitro naletimo na preveliko izbiro slogov in opreme. Pri iskanju pravega sloga in barvne palete so nam v veliko pomoč lahko že izdelane serije otroških sobic, ki upoštevajo stroga pravila oblikovanja za najmlajše. Skoraj gotovo bomo lahko našli nekaj po svojem okusu.

Pohištvo naj bo trpežno, z zaobljenimi robovi, predvsem pa pri urejanju otroške sobe ne pozabimo na veliko svetlobe in kakšen skrivni kotiček za zabavo.

Prostor, ki ima nešteto funkcij

Ne glede na to, ali so pred vami še dolgi meseci ali imate na voljo le nekaj tednov, preden boste domov prinesli malo štručko, otroška soba mora biti pravočasno pripravljena. Na začetku bo to malo kraljestvo namenjeno bolj ali manj samo spanju, previjanju in hranjenju, sčasoma pa bo ta prostor dobil še mnogo drugih pomembnih funkcij – to bo prostor za igro, ustvarjanje, sanjarjenje, branje, kmalu pa tudi za šolsko delo. Pomembno je, da je otroška soba primerno opremljena glede na starost otroka.

Torej moramo imeti že ob prvem načrtovanju otroške sobe v mislih to, da opremljamo enega najbolj razgibanih in "obremenjenih" prostorov doma.

Za barvne poudarke naj poskrbijo kar otroci sami

Otroške sobe lahko opremimo bolj živahno ali pa se raje odločimo za nevtralne barvne palete, ki jih dopolnjujemo s pisanimi dodatki. Malčki v naše življenje in dom prinesejo toliko barv in razigranosti, da je pri izbiri barv za pohištvo bolje slediti sloganu manj je več. Za zgled si vzemimo skandinavski slog notranjega oblikovanja, ki deluje urejeno in hkrati toplo, sobo pa naj popestrijo pisane preproge, svetilke in mogoče celo šotor za igranje.

Ko bodo tla v sobi polna igrač, blazin in slikanic ter bo iz vsakega kota na nas prežala ena plišasta žival in razvlečena oblačila, bomo sami sebi hvaležni, da smo se odločili za skoraj neopazno barvno paleto otroške opreme. Tako bomo v kraljestvu naših princev in princesk lažje vzpostavili vsaj zasilni red.

Obvezna oprema otroške sobe: - postelja z ležiščem dimenzije 140 x 70 centimetrov iz kakovostnih in trpežnih materialov, ki ima nastavljivo dno po višini, da se prilagaja dojenčkovi starosti ter nam olajša dvigovanje otroka iz posteljice, - previjalna miza ali komoda, ki naj ima prostorno površino za previjanje, varnostne letvice ob strani in dovolj predalov, da imamo vedno pri roki vse, kar potrebujemo za previjanje dojenčka, - omara za oblačila, posteljnino in igrače, ki mora biti dovolj velika, da bo vse pospravljeno, pregledno in urejeno.

Za sladke sanje: udobna in trpežna posteljnina za dojenčke

Poleg udobne vzmetnice bomo potrebovali mehko rjuho in toplo posteljnino. Posteljnina za dojenčke mora biti iz kakovostnih, naravnih materialov, da otroku zagotavljajo udobno in zdravo spanje. Na voljo so kompleti z baldahinom, prevleko za odejo in vzglavnikom ter mehko ograjico za posteljico. Odločimo se za svetle odtenke, ki na otroka delujejo pomirjajoče, da bo spanec miren in sladek.