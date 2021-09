Osem idej, kako opremiti dom

Če imate v lasti nepremičnino in avtomobil, potem je pohištvo brez dvoma tretja najdražja stvar v vaši posesti. Nihče si ne želi, da bi moral prehitro menjati sedežno garnituro, kuhinjske stole, posteljo ali celo kuhinjo in omare, zato poskrbite, da boste z nakupom resnično zadovoljni. Ko se naslednjič odpravite v trgovino, sledite naslednjim korakom.

Izberite najustreznejše kose pohištva zase. Foto: Dipo

Zastavite si proračun

Še preden se odpravite v pohištveno trgovino, naredite natančen okvir proračuna, znotraj katerega želite kupiti novo opremo. Celoten znesek tudi skrbno razdelite glede na posamezne kose pohištva, ki jih potrebujete.

Na ceno vplivajo različni dejavniki, kot so dizajn, material, pa tudi proizvodnja. Izdelki za množično proizvodnjo so navadno cenejši od kosov pohištva, ki vključujejo ročno izdelane detajle. Prav tako na končno ceno vpliva, ali je izdelek že na zalogi v skladišču prodajalca ali ga bo morala stranka po naročilu še čakati daljše obdobje.

Do ugodnega pohištva, ki ga lahko dobite takoj



Ni pa kakovost vedno pogojena s ceno. V pohištvenem salonu Dipo ponujajo številne kose pohištva, ki so privlačni na pogled, kakovostni, hkrati pa tudi prijazni do vaše denarnice. Čeprav je za cenejše artikle navadno potrebno dolgotrajno čakanje, ki se lahko zavleče tudi do tri mesece, pa Dipo svojim strankam omogoča, da pohištvo odpeljejo praktično takoj po nakupu. Skoraj vse, kar ponujajo, je namreč na zalogi in takoj dobavljivo. Po potrebi lahko poskrbijo tudi za hitro dostavo na vaš dom.

Primerjajte seznama svojih potreb in želja ter ju uskladite s proračunom. Foto: Dipo

Ločite potrebe od želja

Ko ste določili proračun, natančno določite, kaj vse nameravate kupiti. Zelo verjetno je, da bo vaš seznam želja občutno daljši od seznama stvari, ki jih potrebujete. Primerjate seznama in ju uskladite s proračunom. Zagotovo ne potrebujete vsega naenkrat. Če se boste odločili, da boste danes izbrali le del opreme za dnevno sobo, preostali del pa z nekajmesečno zamudo, poskrbite, da boste izbrali klasičen dizajn, ki ne bo šel iz mode. Tako boste kljub časovnemu zamiku pri opremljanju lahko poskrbeli za ujemajoče pohištvo.

Kuhinjo plačajte danes, sedežno garnituro pa čez en mesec



Številni se ne morejo upreti želji, da bi vso opremo kupili naenkrat. Včasih je celo seznam novega pohištva, ki ga nekdo resnično potrebuje, tako obsežen, da presega zastavljen proračun. Pohištveni salon Dipo strankam v takih primerih podaja roko s hitrim in enostavnim obročnim odplačevanjem. Obročni nakup je mogoč od 50 evrov do največ 5.000 evrov, plačate pa ga lahko v 6, 12, 24, 36 ali 48 obrokih. Sklenitev obročnega odplačevanja omogočajo že v trgovini, brez nepotrebne dokumentacije in brez obiska banke ter skritih stroškov. Tako lahko kuhinjo plačate danes, jedilno mizo jutri, sedežno garnituro pa čez mesec dni, v lepotah svojega novega pohištva pa lahko začnete uživati takoj.

Živite sami ali z otroki? Odgovor na to vprašanje upoštevajte pri izbiri pohištva. Foto: Dipo

Ocenite svoj življenjski slog

Dobro razmislite, kako in na kakšen način uporabljate svoje pohištvo. Živite sami, s partnerjem, otroki, morda imate hišne ljubljenčke. Od tega je odvisno, kakšna barva, materiali in celo dizajn so primerni za vaš dom. Splošno pravilo je, da belo pohištvo ni najprimernejše za družine z majhnimi otroki ali hišnimi ljubljenčki. Poleg tega je za mlade družine primernejše pohištvo iz materialov, ki so preprosti za čiščenje, samo pohištvo pa naj bi imelo čim manj izpostavljenih trdih robov, hkrati pa je priporočljivo, da je tudi čim bolj vzdržljivo.

Natančno premerite svoj prostor Natančno skicirajte vsak prostor in vanj vrišite želeno pohištvo. Foto: Dipo

Prostor, ki je preveč napolnjen s pohištvom, bo hitro dal vtis utesnjenosti. Pa vendar si vsi želimo imeti na voljo dovolj sedišč, da bomo lahko svoje prijatelje doma ustrezno pogostili. Da bo vsak prostor resnično ustrezal vašim željam, si vzemite čas in ga natančno premerite. Skicirajte vsako sobo, vanjo pa vrišite želeno pohištvo. Poskrbite, da bodo soba in predmeti v njen v realnem razmerju. V skico ne pozabite vključiti oken in vrat, ki pomembno vplivajo na postavitev pohištva.

Najdite svoj slog

Preden karkoli kupite, morate ugotoviti, kaj vam je pravzaprav všeč. Nenapisano pravilo pravi, da je soba, v kateri se mešajo skrbno izbrani kosi pohištva različnega sloga, veliko bolj zanimiva od tiste, v kateri je zgolj ujemajoče se pohištvo enega sloga.

Pogosto se izkaže, da se slog, ki nam je všeč, preprosto ne ujema z našim življenjskim slogom. Torej za nas ni praktičen. V takih primerih je preprosto treba sprejeti odločitev, kaj nam pomeni več, praktičnost ali slog.

Skrbno izbrana kombinacija kosov pohištva različnih slogov vam lahko ponudi najbolj privlačno ureditev prostora. Foto: Dipo

Ne pozabite na udobje

Preizkusite pohištvo, ki je razstavljeno v trgovini, usedite se na stol ali sedežno garnituro. Uležite se na posteljo. Zagotovo si ne želite, da bi za pohištvo zapravili svoje prihranke, nato pa šele doma ugotovili, da novo pohištvo ni udobno, da je morda pretrdo ali pa so sedeži prenizki.

Kupite to, kar vam je resnično všeč

Ne glede na vse je na koncu vaše mnenje tisto, ki šteje največ. Ne pustite, da bi vas prodajalec ali prijatelj prepričal o nakupu nečesa, kar vam sploh ni všeč. Pri tem igra pomembno vlogo material ali blago, iz katerega je izdelano pohištvo, ki ga nameravate kupiti. Ne želimo zgolj ugodne sedežne garniture, pač pa tako, ki bo tudi privlačna na videz. Ob tem se ne pozabite pozanimati tudi, kateri materiali so najbolj vzdržljivi.

Ne pozabite preizkusiti pohištva, preden se odločite za nakup. Foto: Dipo