Ogrevanje, ki bo tudi letos prijazno do vaše denarnice

Prihajajo hladni dnevi in kot kaže, bodo višje cene energentov krepko obremenile naše družinske proračune. Čas je, da se prepričamo, katero ogrevanje kljub divjanju vseh energentov ostaja najbolj varčno in ekonomično.

Električno ogrevanje MySun je popolna kombinacija udobja, varčnosti in dobrega izgleda.

Vse več ljudi se odloča za odzivno, varčno in zdravo električno talno gretje, zelo priljubljeni pa so postali tudi infrardeči paneli, ki jih lahko preprosto namestite na stene ali strop in uživate v prijetni toploti svojega doma.

Včasih je veljalo, da električno talno gretje ni poceni in da so IR-paneli rezervirani za prestižne nepremičnine. Z nenehnim razvojem električnih ogrevalnih sistemov in termostatov pa je danes resnica precej drugačna. Razkrivamo, zakaj je prav v teh časih priporočljivo izbrati električno ogrevanje, bodisi električno talno gretje, IR-panele ali celo kombinacijo obojega.

Zakaj se odločiti za električno ogrevanje MySun?

Ker je ugodno

Električno talno ogrevanje je zdravo, varčno in cenovno ugodno, primerno za vse vrste bivalnih prostorov, zato lahko kljub napovedanemu dvigu cen energentov mirno počakamo na zimske mesece.

Med glavne prednosti električnega ogrevanja spada nizka začetna naložba. Investicijski stroški so namreč neprimerljivo nižji od centralnih sistemov ogrevanja, saj pri električnem ogrevanju ni potrebna ne kotlovnica, ne peč. Hkrati montaža poteka brez velikih gradbenih del, prav tako pa ni stroškov vzdrževanja. To velja tako za električno talno gretje, kot tudi za IR-panele.

IR-paneli za ogrevanje so odlična rešitev, ko si želite v bloku ali večstanovanjski hiši zagotoviti lasten, neodvisen vir ogrevanja. Uporabite jih lahko tudi v počitniški hišici, vrtni uti ali celo v avtodomu. Poraba električne energije IR-panelov je razmeroma majhna v primerjavi z navadnimi električnimi radiatorji, ogrevanjem s plinsko pečjo ali klimatsko napravo.

Ker je varčno

Električno ogrevanje MySun s talnim gretjem in IR-paneli je primerno za vse, ki razmišljajo, kako čim ugodneje poskrbeti za prijetno bivalno okolje. Gre za varčen sistem, ki ima nizko porabo električne energije. Zaradi načina delovanja se lahko ogrevamo pri nižjih temperaturah, kar se pozitivno kaže na mesečnem računu za ogrevanje.

Z električnim talnim gretjem MySun prihranimo do 12 odstotkov energije v primerjavi z gretjem z radiatorji.

Električno talno gretje je učinkovitejše od ostalih sistemov ogrevanja, ker ima skoraj idealen profil toplote. To pomeni, da velika površina tal enakomerno oddaja toploto v prostor, ki se počasi dviga proti stropu. Zato ne prihaja do pregrevanja in s tem do nepotrebne porabe energije, tako kot pri radiatorskem ogrevanju.

Tudi pri IR-panelih ni izgub, saj se vsa energija direktno spremeni v toploto. IR-paneli namreč ne ogrevajo zraka, ampak stene, tla in ostale predmete v okolici.

Ker je montaža preprosta

Grelne folije lahko polagate neposredno pod laminat, parket ali vinil, ki se polaga plavajoče. Montaža električnega talnega ogrevanja in IR-panelov je hitra, preprosta in poceni, saj ne zahteva velikih gradbenih del.Montaža

V primerjavi s klasičnim talnim gretjem za namestitev električnega talnega gretja ni treba polagati estriha. Električno talno gretje je lažje, tanjše in ne potrebuje kotla, kotlovnice, cevi in ​​drugih naprav, zaradi katerih je začetna naložba neprimerljivo višja.

Sistemi električnega talnega gretja so primerni za vse vrste prostorov in se lahko uporabijo pod večino končnih talnih oblog. Grelna telesa so grelni kabli oziroma grelne preproge ali grelna folija. Razlikujeta se po načinu vgradnje – grelne preproge lahko položite pod več ali manj vse vrste talnih oblog, grelne folije pa se uporabljajo za pod plavajoče pode. Električno talno gretje MySun je zasnovano kot sistem "naredi-si-sam", tako si lahko talno ogrevanje položite tudi sami.

Namestitev IR-panelov je ''otročje lahka''.

IR-paneli so znani po lahki vgradnji brez gradbenih del. Lahko jih namestite na stene ali strop, zato je poseg v prostor minimalen.

Ker ne zahteva vzdrževanja

Električno talno gretje in IR-paneli MySun ne potrebujejo nobenega dodatnega vzdrževanja. Oba sistema imata dolgo življenjsko dobo in garancijo do 20 let. Očarali vas bodo neslišno delovanje obeh sistemov, hitra odzivnost sistema in možnost nadzora prek mobilnih naprav.

Ker je zdravo

Električno talno gretje enakomerno porazdeli toploto, tako da so tla vedno prijetno enakomerno topla. Temperaturni profil talnega gretja je skoraj idealen – prijetna toplina pri nogah, primerno hladen zrak v višini glave in majhna hitrost zraka, ki ne dviguje prahu, kar je še posebej dobrodošlo pri osebah z alergijami in astmo. Izsušen zrak v hladnejšem delu leta namreč povzroča številne težave z dihali, očmi in kožo.

Električno talno gretje MySun je primerno za vse vrste prostorov, saj zagotavlja vrhunsko bivalno udobje.

Za pravilno delovanje sistema električnega talnega ogrevanja MySun je potreben ustrezen termostat s talnim tipalom. Z električnim talnim gretjem lahko v različnih prostorih temperaturo samostojno reguliramo, saj je v vsak prostor možno namestiti pametni termostat s talnim in stenskim senzorjem.

Pri ogrevanju z IR-paneli pa vas bo navdušilo to, da površine tal in stene v prostor oddajajo prijetno toploto, medtem ko tradicionalni konvekcijski sistemi ogrevanja delujejo tako, da neposredno ogrevajo le zrak v prostoru, stene pa ostajajo hladne, kar negativno vpliva na bivalno udobje. Strokovnjaki IR-ogrevanje vse pogosteje priporočajo za vgradnjo tudi kot primarni vir ogrevanja objektov.

Ker je estetsko

Za električno ogrevanje MySun se odločajo ljudje, ki jim veliko pomeni estetika prostora. Medtem, ko je električno talno gretje povsem neopazno in paše pod vse vrste talnih oblog, se IR-paneli lepo zlijejo s prostorom.

Z izbiro pravih infrardečih panelov lahko v svoj dom vnesete tudi umetniški pridih, saj na našem trgu obstaja posebna kolekcija IR-panelov MySun Art. IR-paneli tako postanejo funkcionalni skozi vse leto.

S termostati do še dodatnega znižanja stroškov

Električno ogrevanje MySun ponuja več različnih termostatov, ki so kompatibilni s talnim ogrevanjem in IR-paneli. Od analognih, digitalnih, brezžičnih in WiFi, vsi omogočajo optimalno delovanje električnega ogrevanja MySun in natančno regulacijo.

Z uporabo termostatov boste dobili popoln nadzor nad ogrevanjem in si tako še dodatno znižali stroške.